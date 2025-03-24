Услышав о том, что кто-то больной туберкулезом, мы вероятнее всего решим, что у человека больны легкие. Однако существуют и внелегочные формы этой болезни. И их значительно труднее выявить. Герои этой статьи — люди, которые столкнулись с не легочной формой туберкулеза.

Туберкулез появился из-за сыродойного молока

Лариса долго работала преподавательницей в вузе. Но довольно редкая форма туберкулеза костей быстро лишила ее мобильности, заставив сначала ходить с палочкой, а потом с костылями. Лариса вспоминает, что болевые ощущения, которые появились в области поясницы, она сначала отнесла к возрастным изменениям, когда кости все хуже реагируют на нагрузку. Пользовалась обезболивающими мазями и гелями, делала гимнастические упражнения. Это не очень помогало. Постепенно боль усиливалась, а двигаться было все сложнее.

— В моем случае очень долго врачи даже не подозревали, что речь идет о туберкулезе костей, — говорит Лариса, — Я обращалась к травматологу, мануальным терапевтам. Один из них, правда, рекомендовал сделать МРТ-диагностику. Но потратить больше тысячи гривен на одно обследование моя семья, где два преподавателя, старенькая мама и безработная дочь после вуза, не могла себе позволить. Точный диагноз установили уже тогда, когда я пошла оформлять группу инвалидности.

Только тогда специалисты, изучая случай Ларисы, предположили, что источником инфицирования стало некипяченое молоко. В детстве родители часто отвозили девочку к бабушке с дедушкой, которые жили в селе. Сыродойное молоко она очень любила и пила его почти каждый день. Скорее всего, она выпила молоко от больной туберкулезом коровы. Возбудитель туберкулеза затаился в ее организме на годы. А когда Лариса переживала тяжелый стресс, связанный с увольнением с работы, из носительницы вируса она превратилась в больную.

— Я потеряла время, и сейчас благодарю за период ремиссии, которого удалось достичь благодаря лечению, за возможность хоть почасово работать в вузе, — продолжает Лариса, — Если бы разобрались с диагнозом раньше, я бы согласилась на операцию и, возможно, сегодня не была бы на костылях. На собственном примере я предостерегаю родителей от покупки на стихийных рынках молока. Его ни в коем случае нельзя давать детям, если молоко не прошло длительного кипячения в течение нескольких минут. Только так можно избежать попадания в организм ребенка возбудителя, в частности, туберкулеза. Тем более, что во многих селах сегодня нет ветеринарных специалистов. И делают ли вакцинацию от туберкулеза крупному рогатому скоту, никто точно не знает.

Почему важно пройти лечение полностью

Господин Борис много лет работал на судах дальнего плавания. Его коллеги страдали язвой желудка, урологическими заболеваниями, проблемами с печенью. Профессиональные последствия, так сказать. Поэтому когда увидел в моче частички крови, подумал о каком-то небольшом воспалении. Семейный врач по телефону сделал назначение. Но состояние больного только ухудшалось.

— Жена настояла на более углубленном обследовании, — продолжает Борис. — И анализы выявили у меня туберкулез почек. Мне объяснили, что возбудитель туберкулеза разносится потоками крови и может осесть в каком-то органе. У меня пострадали почки. Когда назначили лечение на шесть месяцев, я очень расстроился. Но это было только начало. От назначенных медицинских препаратов мне стало плохо: развился дисбактериоз, из-за чего постоянно болел желудок, появились аллергические реакции в виде высыпаний на коже. Все это мешало работе, хоть в то время я работал на берегу и в рейсы не ходил. Я выдержал лечение в течение всего двух месяцев.

После того как Борис прервал курс лечения, его состояние ухудшилось. Пришлось все начинать сначала. Второй раз он тоже продержался два месяца и лечение не завершил. За это время у него сформировалась резистентность (невосприимчивость) к препаратам, которыми лечат туберкулез. Была угроза того, что вылечить его уже не будет возможности.

— Врач-фтизиатр меня очень ругал за прерванные курсы лечения, — продолжает господин Борис. — И я понимал, что могу стать инвалидом или даже умереть. Молил Бога, чтобы нашлись еще какие-то действенные лекарства, чтобы я вылечился. Третий курс, который мне назначили, длился год. Было очень трудно, но я его выдержал и вылечился. Поэтому призываю не повторять моих ошибок: лечение тяжелое, но его лучше выдержать с первого раза, потому что дальше будет гораздо труднее.

Как лечить туберкулез в Одессе

Ранее лечение туберкулеза было сосредоточено в Областном противотуберкулезном диспансере (ул. Леонтовича, 9/11). Сейчас он реорганизован в Областной центр социально значимых болезней.

Но, чтобы определиться относительно ваших проблем с туберкулезом, сразу идти в центр не надо. Сначала вы посещаете своего семейного врача. Только в случае необходимости он направляет вас в Областной центр социально значимых болезней для уточнения диагноза. После установления диагноза и назначения лечения вы проходите его под контролем семейного врача.

Помните: туберкулез (ТБ) — полностью излечим! Для выздоровления важно своевременно пройти диагностику, соблюдать все назначения врача, регулярно и вовремя принимать препараты без самовольной отмены или назначения лекарств.

Лечение туберкулеза в Украине — бесплатное. Оно охватывает консультации врача на всех этапах лечения, обеспечение необходимыми препаратами, госпитализацию (при необходимости), медико-психосоциальное сопровождение для поддержки пациента и тому подобное.

Современные методы лечения туберкулеза заключаются в применении эффективных противотуберкулезных препаратов (только таблетированных), которые комбинируют в специальные схемы. Благодаря этому продолжительность лечения значительно сократилась: