Новый вирус — не новый

Метапневмовирус человека (HMPV) относится к семейству вирусов Рneumoviridae семейства Paramyxoviridae. Впервые его обнаружили и описали в 2001 году в Нидерландах, но по мнению специалистов, вирус циркулирует еще с середины прошлого века. Передается воздушно-капельным путем, распространен на всех континентах.

В подавляющем большинстве случаев симптомы метапневмовируса похожи на простуду или легкие случаи гриппа: насморк, кашель, повышенная температура. Но по сравнению с гриппом, метапневмовирус обычно протекает значительно легче и очень редко вызывает осложнения. Инкубационный период составляет от трех до шести дней.

Метапневмовирус человека диагностируют в 10-36% случаев заболеваний нижних дыхательных путей, 1-5% заболеваний верхних дыхательных путей.

Кто в группах повышенного риска?

новорожденные,

дети до 5 лет,

люди старше 65 лет,

астматики,

люди, которые употребляют стероиды,

люди с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ),

пациенты с иммунодефицитами вследствие ВИЧ,

онкобольные,

те, кто перенес трансплантацию органов.

Экспертное мнение: что советуют специалисты

По словам экспертов, которых опросил Guardian, HMPV не похож на Covid-19, поскольку он существует уже несколько десятилетий, и среди населения мира существует определенный уровень иммунитета от прошлых инфекций. Covid-19 был новой болезнью, которая никогда раньше не инфицировала людей, что и вызвало распространение пандемии с тяжелыми, часто летальными, случаями.

Директор медицинского центра «Биокурс» Тарас Жиравецкий отмечает: лекарств от метапневмовирусов не существует, поэтому не надо по своему усмотрению принимать иммуномодуляторы и иммуностимуляторы. Особенно это опасно для аллергиков, больных сахарным диабетом и гипертоников. Вакцины тоже пока нет — компания Moderna только начала разработку РНК-вакцины от метапневмовируса. Вакцина от гриппа при метапневмовирусе не поможет.

На 3-5 день проявления симптомов, похожих на грипп, можно обратиться к семейному врачу, чтобы получить направление на анализ — С-реактивный белок. Именно он покажет, как ваш организм реагирует на заболевание, и какая помощь ему нужна или не нужна дальше.

Наталья Виноград, главный эксперт по эпидемиологии Минздрава Украины, говорит о сложности ситуации, когда во времени будут пересекаться грипп и метапневмовирус, и это будет затруднять диагностику болезни. Как любой вирус, HMPV может приводить к легкому, среднему или тяжелому течению болезни. Поэтому надо больше внимания уделить профилактике — чаще мыть руки с мылом, проветривать помещение не менее 20 минут несколько раз в день, избегать скопления людей, носить маски в общественных местах и обязательно обращаться к семейному врачу в случае появления симптомов. Эксперт призвала работодателей запретить сотрудникам выходить на работу, если они больны, чтобы не подвергать опасности инфицирования окружающих.

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