Ключевые моменты:

Дональд Трамп публично заговорил о Венесуэле как о потенциальном «51-м штате США» из-за огромных запасов нефти

После задержания Николаса Мадуро внимание переключилось на богатейшие ресурсы страны и борьбу за влияние в регионе

Венесуэла обладает крупнейшими доказанными запасами нефти в мире

Автор проводит историческую параллель с Ираком и Ливией, задаваясь вопросом: приносит ли вмешательство США процветание странам после устранения диктаторов

Редакция «Одесской жизни» публикует авторскую колонку журналиста и публициста Валерия Боянжу, посвященную событиям вокруг Венесуэлы, политике Дональда Трампа и борьбе мировых держав за контроль над крупнейшими нефтяными ресурсами. Автор анализирует исторический контекст, роль режима Николаса Мадуро и возможные последствия усиления влияния США в регионе.

Венесуэла: «дело пахнет керосином»

Давненько мы с вами, сограждане, не вспоминали Венесуэлу. Помните, в начале января этого года штатовский спецназ похитил прямо из их дома президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену — мадуру? Ну похитили — и слава богу, как минимум потому, что с устранением этого диктатора было отрублено одно из щупалец омерзительного спрута под названием россия.

Понятно, что целью «раздухарившегося»на планете Дональда Трампа было «обнуление» жулика, дорвавшегося до власти в почти соседствующей со США Венесуэле, которого путлер грамотно замотивировал на военное сотрудничество с эрэфией — и это в «мягком подбрюшье» Штатов!

россия использовала венесуэльские аэродромы для приема бомбардировщиков Ту-160 и порты для захода военных кораблей, создала там сервисные центры по ремонту вертолетов — короче, подлой ядовитой гадюкой медленно, но уверенно подползала под США. И вот в одночасье для Мадуро — «game over» ( игра закончена), он в тюрьме. А его подельник путин, как в том анекдоте про его кумира — Гитлера в бункере — пока «мучительно оттягивает свой конец».

Здесь, похоже, пора пояснить , почему «под раздачу» вместе с муженьком попала и Силия Флорес, его супружница. Оказывается, это была та ещё «штучка с ручкой», и вовсе не известно, кого для США было важнее отстранить от власти — Мадуро или Первую леди. Похоже, там явно «не собака вертела хвостом, а хвост вертел собакой». Но об этом — чуть ниже.

Но только ли политическая составляющая сподвигла Дональда Трампа на столь резкие и дерзкие телодвижения относительно Венесуэлы, вовсе, к слову, не характерные для двух импотентов, хозяйничавших в Белом доме до него? Вот вам свежий информационный повод по теме Венесуэлы.

Президент Трамп 12 мая опубликовал на своей социальной платформе карту, на которой Венесуэла изображена в цветах американского флага. Над изображением — короткая надпись «51-й штат».

Накануне Трамп заявил в телеинтервью, что серьезно рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом. Он мотивировал свое решение «нефтяными запасами Венесуэлы на 40 триллионов долларов», добавив, что венесуэльцы «любят его».

Как у нас в народе говорят, «курке просо снится». На это «слюнотечение» Трампа отреагировала исполняющая( с одобрения Трампа) обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Она категорически отвергла возможность присоединения к США. Что весьма интересно, заявила это Родригес журналистам в Гааге, где она участвовала в слушаниях в Международном суде по делу о споре Венесуэлы с соседней Гайаной вокруг богатого нефтью региона Эссекибо.

Короче, как у нас говорится, «дело пахнет керосином». В смысле — нефтью. Хотя и не только ею. 7 марта Трамп заявил о договоренности с новым правительством Венесуэлы о совместной добыче и продаже золота и других полезных ископаемых. С его слов, США заключили историческое соглашение, которое позволит двум странам сотрудничать в добыче и продаже венесуэльских ресурсов.

Чем богата Венесуэла

А давайте-ка, хоть мы с вами и не геологи, копнем поглубже и посмотрим, а чем еще богата Венесуэла. Она обладает богатейшими недрами, занимая 1-е место в мире по доказанным запасам нефти. Там более 303 млрд баррелей, а с учетом того, что 7 баррелей это тонна, выходит где-то 43 миллиарда 300 миллионов тонн.

Интернет подсказывает, что самые большие в мире танкеры берут в себя порядка 500 тысяч тонн. Это значит, что Венесуэла имеет запас в 86 600 таких танкеров! Также страна владеет значительными залежами природного газа, золота, железной руды, бокситов и угля.

Мало того, Венесуэла «наехала» на соседнюю Гайану. Это территориальный спор за регион Эссекибо (около 160 тыс. кв. км, 5/8 территории Гайаны), богатый нефтью и полезными ископаемыми. Обострение началось в 2015 году после открытия там огромных(!) месторождений нефти американской компанией. В 2023 году Венесуэла провела референдум (путинская школа !): по утвержению Мадуро, весь его народ поддержал его стремление аннексировать регион. Гайана считает территорию своей, решение оспаривает в Международном суде ООН.

История страны

Итак, Венесуэла. Её название переводится с испанского как «маленькая Венеция» (исп. Venezuela, уменьшительное от Venezia). Название появилось в 1499 году, когда экспедиция Америго Веспуччи и и Алонсо де Охеды увидела индейские хижины на сваях в озере Маракайбо. Это напомнило итальянцу Веспуччи Венецию.

Сначала «Венециолой» (маленькой Венецией) назвали залив, а позже название закрепилось за всей страной. Испанцы сперва не обнаружили там ни золота, ни серебра, их интерес к «новой территории» упал, и половину земель в счет долгов они отдали немецким банкирам. Те тоже не нашли там ничего «жирного», земля вскоре опять стала испанской.

В начале 19-го века родившийся там Симон Боливар освободил Венесуэлу от испанского владычества. Потом был целый век хаоса и нищеты, но в начале 1920-х там обнаружили море нефти, и к концу 10-летия Венесуэла по добыче нефти стала второй в мире — после США.

Руководил страной тогда Хуан Гомес, индеец из местных. Он дал право иноземным кампаниям (американским, или вы сомневаетесь!?) добывать «черное золото». Венесуэла процветала, и когда в 1935-м Гомес скончался, её внешний долг был равен нулю!

Для понимания: на май 2026 года внешний долг Венесуэлы — примерно $150–170 миллиардов. Потом опять было время смуты, но в 1970-е годы цены на нефть подскочили и Венесуэла национализировала нефтедобычу, но не забрав, выкупив ее за большие деньги у американцев.

Чавес, Мадуро и его жена

Прошло десятилетие, нефть резко подешевела, денег стало меньше, но воровство на нефти осталось прежним. В 1989 г. выросли цены на бензин и в стране началась заваруха со стрельбой по людям. 300 погибших официально, 3000 — не официально. Бардак длился долго, пока в президенты не выбрали военного — Уго Чавеса.

Намного раньше рядом с ним появилась будущая супруга Мадуро. Родом из простой семьи, она окончила юрфак столичного университета, стала адвокатом. Подполковник Чавес с подельниками как-то устроил переворот, чтобы сбросить президента Переса.

Не срослось, его арестовали, и будущая Силия Флорес Мадуро подняла на дыбы всю страну, чтобы оправдать и освободить Чавеса. Получилось, и спустя несколько лет, когда Чавес стал президентом, начался резкий взлет Силии.

Она доросла до поста спикера парламента. В 2012-м она стала генпрокурором Венесуэлы! Защищая Чавеса, она защищала и его соратника — Николаса Мадуро. Тот, начав трудиться водителем автобуса, стал профсоюзным деятелем, окунулся в большую политику и тоже «топил» за Чавеса.

Познакомились, когда он сидел в тюрьме: туда-сюда, фафА — лялЯ и, бросив свои семьи (у нее 3 детей, у него-1), стали вместе жить — поживать, добра наживать. А тут в 2013-м Уго Чавес благополучно скончался.

Свято место пусто не бывает, и правдами-неправдами в президенты прорвался Николас Мадуро. Силия стала Первой леди Венесуэлы, ее считали фигурой №1 в стране, «серым кардиналом». В стране семейка фактически установила диктатуру. Свыше 20 тысяч недовольных режимом были убиты.

А для недовольства повод был: нефть подешевела, доходы страны рухнули, ее охватила нищета. «Мадуры» тоннами печатали деньги, которые стоили дешевле бумаги. Инфляция доходила до миллиона процентов в год! 8 миллионов граждан эмигрировали, вынужденно бежали из страны!

И большАя «заслуга» в организации этого хаоса принадлежала Силии, которая вполне заслуженно получила еще и «погоняло» — «Кокаиновая леди» (организовала поставки в США огромных партий этого «добра»). Так что выкрасть главаря Венесуэлы, оставив на свободе его благоверную, было бы для США тупо половинчатым решением.

Что касается Николаса Мадуро, то 15 мая этого года наша Национальная Служба Новостей со ссылкой на его сына сообщила, что СИЗО в Нью — Йорке его папаша содержится не в одиночке, а в общей камере на 18 человек. Но то его проблемы. А наша с вами задача — попытаться угадать, будет ли толк Венесуэле от того, что США «спионерили» Мадуро. Ведь от того, что в Ираке они убрали Саддама, тамошний народ счастливо не зажил. Как и народ Ливии после устранения Штатами Муаммара Каддафи.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса