Ключевые моменты:

Герой повести «Сын полка» оказался реальным фронтовым ребенком

Мальчик прошел войну вместе с артиллерийским полком

После Победы судьба забросила его в Одессу

Последние годы жизни фронтовик провел в нищете и одиночестве

Валерий Боянжу — Заслуженный журналист Ккраины, который много лет собирает истории юга Украины, Одессы и Херсона. В основе этой его авторской колонки — собственный воспоминания, исторические данные о детях войны, сведения о фронтовой биографии Ивана Платоновича Ракова, а также факты, связанные с судьбой реального прототипа героя повести Валентина Катаева «Сын полка».

Одесская «Староконка» — настоящая машина времени

Чего только ни увидишь на знаменитой одесской «Староконке» — так в городе кличут барахолку вблизи Староконного рынка. А я не люблю это слово — ведь что для кого-то барахло, то для других — ценность. Тем более, если это связано с молодостью.

Вот недавно я попытался молодость слегка вернуть, приобел там деревяную перьевую ручку и фарфоровую чернильницу — непроливайку. 1960 год, 1-А класс, Раиса Сергеевна Перлова, терпеливо обучавшая правильно держать ручку, писать с правильным наклоном в тетрадке в косую линейку.

За одной партой со мной сидела Дина Замалютдинова, я как-то поймал здоровенную муху и утопил в ее чернильнице. А вы помните свой первый класс, помните, как звали вашу первую учительницу? Уверен, она заслуживает Памяти.

О, а вот на книжном развале одна из моих самых когда-то любимых книг — «Сын полка» Валентина Катаева. Причем, именно то издание в картонном переплете, которое я когда-то «проглотил» за один день, не сумев оторваться от повести. Полистал я «уставшую», потрепанную книгу из моей школьной поры, погладил её рукой…

Помните, Ваня Солнцев — её герой? А знаете ли вы, что этот мальчонка — не выдумка автора повести, а совершенно реальный человек? Историки дают лишь примерные оценки количества детей, которых приютили бойцы Красной армии — от 20 000 до 50 000! Это были сироты войны , у которых погибли родители. Были дети из оккупации, иногда подростки, которые сознательно шли к военным.

Кем был в реальной жизни герой книги Катаева «Сын полка»

Так вот, книжный Ваня Солнцев в реальной жизни — это Исаак Платонович Раков ( 1931-2005)— еврейский мальчик, осиротевший, которого в 1941 году приютили бойцы Красной армии. Родители его умерли от голода в 1933-м, а его в 3-летнем возрасте кто-то подбросил в детский дом с бумажкой, на которой было написано: «Исаак, еврей, 2 июля 1930 г. Не дайте умереть!»

Красивую фамилию — Солнцев — придумали ему в детдоме: пацанчик рыженьким был, веснушчатым. В 1941-м, когда детдом эвакуировали, парнишка сбежал на фронт — в угольном ящике под вагоном. Под Бобруйском его приютили артиллеристы, назвали Ваней. Служил он в полку коноводом (на конной тяге была артиллерия).

Позднее, маскируясь под пастушка, ходил в разведку. В 1944 году его отправили в Суворовское училище, но там он не раз нарушал дисциплину, за что его наказывали. И он сбежал к родным людям — в свою часть: когда в очередной раз попал на гауптвахту, пацаны передали ему ножовку в буханке хлеба, он перепилил хилую решетку.

С боями дошел со своим полком до Чехословакии, несколько раз был ранен. В 1945-м его усыновила Меланья Ракова — врач одного из фронтовых госпиталей, где из него осколки извлекали. На фронте погиб ее муж — Платон, поэтому наш герой стал Иваном Платоновичем Раковым. А в самом конце войны, в Чехословакии, погибла и Меланья…

Ваня еще и с японцами повоевать успел. В конце 1945 -го его — военного инвалида — комиссовали из армии, он стал 14-летним военным пенсионером. Правда, всего лишь полпенсии ему назначили — пацанчик же…

Внушителен список его боевых наград: ордена Отечественной войны 1-й степени и 2-й степени, Красной Звезды, медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Будапешта», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За победу над Японией».

Награды были не «по приколу» — заслуженные! Один из орденов — за Белоруссию. Окруженные фрицы там так «щедро» отстреливались из пушек, как-будто артсклады у них под рукой были. Ефрейтор Солнцев в роли пастушка в разведке сумел обнаружить спасавшую немцев понтонную переправу через речку (днем понтоны притапливали).

Жил после войны в москве, в каком-то подвале (служебное жилье, т.к. работал дворником), пристрастился к выпивке. В 1951 году его призвали в армию (как не служившего!), но это была уже не ЕГО армия. Оттуда он попал в психбольницу, где пробыл аж до 1956 года.

Почему так? К тому времени страна уже зачитывалась книгой «Сын полка», и тут какой-то неизвестный Иван Раков начинает в казарме доказывать «салагам», что это о нем написана книга! Ясное дело — в дурку его!

Судьба «Сына полка» закончилась в Одессе

Когда освободили — кидало его по всему Союзу — угольные шахты, целина, Павлодар, Кировабад, Тирасполь. Потом — Одесса… Здесь, на малой родине своего литературного «родителя» — Валентина Катаева — он и прижился, на Пересыпи сарайчик переоборудовал. Своим прошлым не козырял, напомнил о нем только тогда, когда сильно заболела и слегла жена.

Городская власть проверила, поверила, выделили более, чем скромную матпомощь. Но жена с болезнью, увы, не справилась. Сын полка сник, пал духом, жить не давали головные боли – неизвлеченный из головы осколок напоминал о себе.

Запил от горя и от безысходности. Потерял память, соседи в его хибаре отключили газ — боялись, что беды наделает. В один из осенних дней 2005 года ливень традиционно затопил одесскую Пересыпь. Ваня Солнцев брел куда-то под дождем — и его на скользкой дороге сбила машина. Да так, что пришлось ампутировать ногу. Умер после долгих мук под Новый год. Хоронили его родичи жены и соседи, город не помог. А ведь ушел Сын полка без долгов: по коммуналке задолженности у него не осталось…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса