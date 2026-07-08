Ключевые моменты:

США предоставят Украине право и технологии для самостоятельного производства ракет к системам Patriot.

Подтверждена поддержка ударов вглубь России (включая НПЗ).

Трамп допустил, что США могут начать закупать БПЛА украинского производства.

Альянс обязался выделить Украине 70 млрд евро в этом году и не меньшую сумму — в следующем.

Россия официально признана «долгосрочной угрозой» для НАТО.

Ключевые цитаты встречи: оружие, дроны и переговоры

О производстве Patriot в Украине

Дональд Трамп пообещал дать Украине технологии, чтобы снять вопросы о дефиците ракет:

«Мне не птичка нашептала, что мы дадим им право делать Patriot, мы покажем, как их делать. Тогда вы не сможете жаловаться, что мы даем вам недостаточно — делайте их сами».



О возможности закрыть небо над Украиной

Трамп заявил, что готов «закрыть небо» над Украиной, если РФ нападет снова после подписания мира, но уверен, что «нам не придется беспокоиться об этом, когда мы заключим соглашение».

Об украинском ВПК и закупках дронов США

«Идет война, а они производят дроны. Насколько я понимаю, у них есть подземные заводы. Украинцы очень одаренные… США могут начать покупать украинские дроны».

Об ударах по российским НПЗ и территории РФ

Дональд Трамп назвал атаки по нефтеперерабатывающим заводам РФ «эскалацией, которая может помочь закончить войну». Его поддержал сенатор Марко Рубио:

«Мы помогаем Украине наносить удары в глубину России, чтобы побудить Москву закончить войну, чтобы РФ видела, как сложно защищать свое воздушное пространство».

Диалог о поездке в Москву

Во время обсуждения переговоров Трамп в шутку спросил Зеленского, не планирует ли тот визит в Россию:

Трамп: «Вы поедете в Москву?»

Зеленский: «Это небезопасно, там украинские дроны летают».

(Зеленский добавил, что место для встречи лучше искать в Европе).

О Путине и завершении войны

Трамп выразил уверенность, что Украина и РФ договорятся, а условия Кремля «становятся мягче», так как Путин хочет быстро выйти из войны, оказавшейся для Москвы слишком сложной:

«Путин — непростой персонаж. Зеленский тоже непростой. Но за последние недели мы добились серьезного прогресса… Между россиянами и украинцами совсем немного разницы. Они могут поладить. Это ужасная война».

Кроме того, Трамп назвал замруководителя ОП Павла Палису «великим героем» и заявил, что приехал бы в Киев, если разрешит секретная служба.

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Не обошлось без курьезов: три главных конфуза Трампа

Общение американского президента с прессой традиционно вышло резонансным из-за нескольких грубых оговорок:

Перепутал Зеленского с Путиным: Отвечая на вопросы журналистов, Трамп повернулся к сидящему рядом Владимиру Зеленскому и спросил у прессы: «Есть ли у журналистов еще вопросы к президенту Путину?». Оговорку быстро исправили, а Трамп перевел всё в шутку.

«Исламская республика Япония»: Рассуждая о геополитике, Трамп перепутал Иран и Токио: «Два месяца назад по нам выпустила 211 ракет Исламская республика Япония. Они запустили 211 ракет по нашему авианосцу за один час».

Сравнение войны с детской дракой: Трамп повторил неоднозначный тезис о сходстве украинцев и россиян, приведя странную аналогию:

«Я использовал аналогию, и она звучит просто, но частично правдиво. У тебя двое детей в парке, они не любят друг друга, и начинают ссориться. Иногда нужно дать им бороться».

После встречи Трамп написал в соцсетях: «У меня и президента Зеленского только что состоялась пресс-конференция с представителями фейковых новостей. Она прошла очень хорошо. Все ищут решение. Очень позитивно!».

Итоги саммита НАТО в Анкаре

Руководители всех стран-членов НАТО, включая Трамп, подписали декларацию о предоставлении Украине военной помощи и вооружения на $70 млрд в 2026 и 2027 годах.

Основные положения документа:

Украина вносит важный вклад в трансатлантическую безопасность, а Североатлантический союз подтверждает неизменную поддержку ее свободы, суверенитета и территориальной целостности.

Россия признана угрозой для Запада, а поддержка Украины будет оставаться непоколебимой.

Лидеры НАТО подтвердили приверженность принципу коллективной обороны в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора.

Лидеры НАТО подтвердили приверженность принципу коллективной обороны в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора.

Альянс объявил о новых оборонных закупках на сумму более $50 млрд.

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