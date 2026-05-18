Ключевые моменты:

Крымскотатарская разведчица Алиме Абденанова была расстреляна фашистами

Еще десятки тысяч крымских татар отдали жизни воюя в Красной армии

Но весь народ большевики объявили предателями и выслаи из Крыма

Тысячи семей погибли в дороге и в первые годы жизни в спецпоселениях

Трагедия разведчицы Алиме Абденановой

Не люблю обобщений, поэтому не скажу,что 100%, но уверен, что подавляющее большинство сограждан, читающих эти строки, точно не знают её имени, как не знал, к сожалению, и я. А ведь она однозначно, вне всякого сомнения заслужила того, чтобы попасть в пантеон Славы своей страны. Но на деле вышло иначе…

Её звали Алиме Абденанова. Родилась она 1924 года в пригороде Керчи, в крымскотатарской семье. С отличием окончила семилетнюю школу, пошла работать.

В 1941-м несколько раз подавала заявление с просьбой направить её на фронт, но ей отказывали. Вскоре Алиме окончила 3-месячные курсы санитаров-инструкторов, затем была призвана в армию, поступила на работу в госпиталь. В 1943 году у советского командования возникла необходимость расширить агентурную сеть в оккупированном немцами Крыму. Туда нужно было направить не вызывающего подозрений человека из местных, из крымских татар, и в качестве кандидатуры была предложена Алиме Абденанова. Она поступила в разведшколу, где изучила основы разведработы и прошла парашютно-десантную подготовку.

В начале октября 1943 года резидент отдела разведки штаба Приморской армии Алиме Абденанова была высажена на парашюте с самолёта «ПО-2» в Крыму, в районе деревни, где проживала её бабушка. При приземлении Алиме вывихнула ногу, но смогла дойти до дома бабушки.

Чтобы собирать информацию о дислокации войск и техники гитлеровцев, Алиме организовала подпольную группу из 14 односельчан ( в основном — крымские татары), которые вели круглосуточное наблюдение за железной дорогой и шоссе, отмечали передислокацию войск, собирали данные о системе оборонительных сооружений, а также о местах нахождения вражеских частей и штабов в районе окрестных сёл.

Ценная информация передавалась по рации в разведотдел Северо-Кавказского фронта. За четыре месяца — с октября 1943 года по февраль 1944 года — более 80 радиограмм! Немецкие контрразведчики сообразили, что в районе Керчи действует подполье, и пригнали на полуостров спецмашину с радиопеленгатором. Был определён дом, в котором работала рация. Начались аресты.

Алиме Абденанова подверглась нечеловеческим пыткам. 27 марта партизаны совершили налёт на местную комендатуру, освободив многих заключённых, но не нашли Алиме: она была отправлена в Симферополь 3 апреля и посажена в одиночную камеру. 5 апреля 1944 года, за неделю до освобождения города Красной армией, в возрасте 20 лет Алиме была расстреляна.

В москву ушло представление ее к званию Героя Советского Союза, но в конечном итоге посмертно ее наградили орденом, намного более низким по статусу — орденом Красного Знамени. Дело в том, что у Алиме Абденановой имелся очень крупный «недостаток» — она была крымской татаркой…

Звание Героя ей все же присвоили: героем россии её демонстративно, для показухи, сделал в 2014 году путин, верный сталинист, аннексировавший Крым и продолживший начатое его кумиром дело уничтожения крымских татар.

После освобождения Крыма начальник разведотдела Приморской армии сказал родственникам погибшей героини, что «подвиг Алиме никогда не будет забыт». Но он соврал, хотя возможно — не специально. Армейский разведчик мог и не знать, что уже в день расстрела Алиме в глубинах сейфов НКВДшного московского начальства лежал завизированный Сталиным план операции «Сургун» в переводе с крымскотатарского это означает «Изгнание»).

Великое изгнание народов

Вскоре, 18 мая, началась поголовная насильственная депортация всех крымских татар в отдаленные районы Средней Азии, Сибири и Урала. Среди более чем 194 тысяч всего за три дня вышвырнутых из своих жилищ представителей этого народа оказались бабушка Алиме и её сестра — Азифе, чудом спасшаяся от гестапо разведчица из группы Абденановой.

Чуть больше, кстати, повезло родственникам другого представителя этого определенного Сталиным в предатели народа. Своих родителей сумел, буквально, отбить от советских гестаповцев находившийся в то время в Крыму Амет-Хан Султан — дважды Герой Советского Союза, летчик — ас, за годы той войны совершивший 603 боевых вылета, в 150 воздушных боях лично сбивший 30 самолетов противника, и еще 19 — в составе группы.

Отметим, что на фронтах Второй мировой войны сражались более 60 тысяч крымских татар, включая 7 тысяч подпольщиков и 17 тысяч партизан, из которых погибли более 21 тысячи.

Итак, «Изгнание». Спецпереселенцам НА БУМАГЕ разрешалось «взять с собой личные вещи, предметы быта и продовольствие в количестве 500 кг на семью». НА БУМАГЕ было поручение НКВД » обеспечить в эшелонах медико- санитарное обслуживание и горячее питание».

О том, что было НА ДЕЛЕ, рассказывает Мустафа Джамилёв (род. 1943 г.) — советский правозащитник и диссидент, украинский политический деятель, один из лидеров крымскотатарского национального движения, председатель Меджлиса крымскотатарского народа в 1991—2013 годах, Герой Украины.

Ничего нового в этом отношении россии к Крыму тогда не произошло, эта политика началась с самого «присоединения» к ней Крыма. Князь Потемкин почти сразу объехал весь полуостров и написал императрице, что «места здесь благодатные, и надо бы выслать отсюда басурман и заселить Крым природными россиянами».

Крымских татар выслали чтобы досадить туркам?

Так и пошло, не сталинскими, конечно,темпами и масштабами, но через несколько десятков лет крымские татары начали чувствовать себя в Крыму чужаками. В 1944 году одной из версий причин массовой депортации татар из Крыма было якобы желание СССР хозяйничать в проливах Босфор и Дарданеллы, в соответствии с т.н. конвенцией Монтре находившиеся, да и сейчас пребывающие под полным контролем Турции.

Она, Турция, гарантирует свободный проход в Черное море торговых судов, но жестко фильтруетет проход военных кораблей. Как это так!? Почему не СССР?! Может, «подвинем» турков? Но для начала надо очистить близлежащую территорию от тех, кто может симпатизировать туркам.

Тогда выслали 13 (!) народов: чеченцы, балкарцы, карачаевцы, месхетинцы, крымские татары, курды, хемшилы… А уже 2 июня 1944 года родилось новое Постановление Госкомитета обороны, в соответствии с которым 24 июня из Крыма нелюди вышвырнули еще и свыше 15 тысяч греков, 12,4 тысячи болгар, 9,6 тысячи армян.

Вроде, не мусульмане, но так, на всякий случай… Следует знать, что первая массовая депортация из Крыма народа, который «мог стать» изменником родины, произошла в 1938 году. Тогда были дальневосточные конфликты с Японией, японские лазутчики могли и в Крым проникнуть, а тут корейцев множество — пойди их отличи! Изгнать корейцев! Изгнали…

Может ли весь народ быть предателем?

В 1941-м гитлеровцы полностью «обнулили» героическую теорию советского командования: если война — то «малой кровью и на чужой территории». А тут, на тебе, сотни тысяч людских потерь, огромные территории захвачены. Срочно надо было искать «крайних». «Нас предали!» — возопило никчемное советское компартийное начальство в поисках «отмазки». Крым забрали?! Так там же целый народ — предатель, татары тамошние! Гнать их в три шеи!

Это уже после развала СССР историки задались вопросом: а сколько русских помощников было у нацистов? Точное число русских коллаборационистов во время той войны — до сих пор предмет дискуссий, но, по различным оценкам, в рядах Вермахта и СС служило от 300 до 800 тысяч граждан СССР русской национальности.

Народ — предатель? Наверное, нельзя обобщать. Что касается крымских татар, то обвинения в «массовом сотрудничестве» были высосаны из пальца — как минимум потому, что сразу после начала войны все мужское население было мобилизовано.

Кто «массово» сотрудничал с немцами: старики? женщины? дети? Да, кто-то сотрудничал, но такие «кто-то» были среди представителей ВСЕХ народов, очутившихся под немцами. Почему? Ответ лежит на поверхности: «благодаря» бесчеловечной политике коммунистической власти.

Татары пережили, кстати, «отдельный» голод в 1922-23 гг. Разруха в Крыму после Гражданской войны, там погибло порядка 100 тысяч человек. Татары тогда составляли лишь 25% населения Крыма, но среди погибших их было 75%. Потом раскулачивание, было выселено около 50 тысяч татар, большинство сгинули. Это был обыкновенный террор, так что у крымских татар было немало причин «недолюбливать» советскую власть.

Что такое «депортация»? В переводе — это официальная принудительная высылка человека (иностранца или лица без гражданства) из страны пребывания в государство его гражданской принадлежности. Она применяется при утрате легальных оснований для проживания и часто сопровождается запретом на въезд в будущем.

В дороге и поселениях погибла половина высланных крымских татар

Каким боком это можно прилепить к изгнанию крымских татар?! А никаким! Их разбудили на рассвете, дали на сборы 15 ( пятнадцать!) минут. В товарные вагоны они попали без запаса еды и одежды. Многие — без документов. Ехали порядка месяца, как кильки в банке, в вагонах «без удобств». Трупы умерших выносили из вагонов на станциях. А в докладной записке Сталину Лаврентий Берия сообщил: при депортации — ни одного смертельного случая.

Кому-то это, видать, показалось сказкой, и в следующем донесении написали, что в эшелонах умер 191 человек. Более объективные современные исследователи полагают, что в ходе депортации погибло до 8000 изгнанников. А затем они «жили» в т.н. спецпоселениях — в чуждом для южан климате, без медобслуживания. По данным Национального движения крымских татар, в первые 4 года после депортации погибли 46,2% людей. Официальная статистика говорит о 23% погибших…

С наступлением т.н. «хрущевской оттепели» вышли правительственные указы, немного смягчившие реально тюремный режим жизни в спецпоселениях. Но возврат депортированных народов в Крым все еще оставался «табу». В 1974 году запрет на возвращение в Крым был снят. На бумаге. А реально массовое возвращение восвояси началось только при горбачевской перестройке, т.е. перед развалом «империи зла».

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса