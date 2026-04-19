Ключевые моменты:

Иран обладает одними из крупнейших запасов нефти и газа в мире, но значительная часть населения живет за чертой бедности

После трагедии 2020 года и начала войны в Украине страна стала заметным фактором международной политики

Экономика сильно зависит от энергетики, которая дает более половины валютных доходов

История Ирана — это тысячелетия государственности и постоянное давление внешних сил

После катастрофы самолета МАУ и появления иранских дронов в Украине мы отдельно проверили ключевые факты об Иране: сопоставили данные по запасам нефти и газа, уровню доходов населения и структуре экономики с международной статистикой, а также подняли исторический контекст отношений страны с Россией и Западом.

Нет, ну скажите, еще какой-то десяток лет назад кто в Украине вообще говорил об Иране? Всего-ничего: школьники на уроках географии и всемирной истории, какие-то студенты, некоторые политики, ну и ученые — востоковеды.

Заговорили о нём у нас очень многие, когда 8 января 2020 года иранские вояки сбили пассажирский Boeing- 737 украинской авиакомпании «МАУ» вскоре после взлета из их столицы — Тегерана. Погибли все 176 человек на борту. После нескольких дней отрицаний Иран признал, что самолет был ошибочно сбит ракетами ПВО из-за «человеческой ошибки».

А затем, после начала открытой агрессии эрэфии против Украины, об Иране, его омерзительной подлости, у нас заговорили все. Заставили нас это сделать смертоносные беспилотники (БПЛА ) «Шахед», которыми Иран щедро снабжал орков для более эффективного убийства украинцев.

Что ж, как у нас говорится, «бог не фрайер, он все видит»: думаю, что очень многие из нас сейчас, когда в очередной раз сирена оповещает о подлете «Шахедов», с вполне мотивированным злорадством ищут в Сети свежую информацию о том, что сегодня новенького раздолбали к чертям собачьим израильтяне и штатовцы в Иране. А мы с вами давайте-ка тем временем поинтересуемся разными показательными цифрами об Иране.

Иран: население, экономика и природные богатства

Итак, Иран — это одна из 2 стран в мире, где система власти базируется на объединении власти и религии (вторая — Ватикан). Население Ирана — 88,55 миллиона, это вторая по этому показателю на Ближнем Востоке страна (первый — Египет).

По территории (1 648 000 км²) Иран занимает 17-е место в мире. На территории Ирана поместились бы 4 Германии, или 5 Италий, или почти 80 Израилей. Он граничит Ираком, Турцией, Арменией, Азербайджаном, Туркменистаном, Афганистаном, Пакистаном. На севере у Ирана — Каспий, на юге — Персидский и Оманский заливы. И печально известный Ормузский пролив.

Природные ресуры: 4-е в мире запасы нефти ( 158 млрд. баррелей, а баррель это без малого 160 литров, т.е. по-простому — бочка). Это порядка 9% мировых запасов. А еще там припрятано 33,9 триллиона кубометров природного газа ( 2-е место в мире, это 17% мировых запасов). А еще 230 млн. тонн угля — 1-е место в мире по разведанным запасам.

Энергетический сектор обеспечивает стране более 50% валютных доходов. Еще имеется 3 млрд. тонн меди — 3-е место в мире. И 10-е место в мире по железной руде (4,7 млрд. тонн).

До 60 % территории Ирана- горы и плато. Пустыни — 25–30%, пашня -10%. Основные сельхозкультуры — пшеница, фисташки, шафран ( Иран лидирует в мире по его продаже).

Для справки: шафран — это самая дорогая пряность в мире, получаемая из высушенных рылец цветков крокуса. Он ценится за уникальный аромат и полезные свойства. Высокая цена обусловлена исключительно ручным сбором: для 1 кг нужно собрать более 150 000 цветов. Цена некоторых сортов иранского шафрана доходит до нескольких десятков тысяч долларов за 1 кг. В последние годы экспорт Ирана составляет примерно 150–300 тонн в год — это более 90% мирового производства шафрана.

Далее — об экономике Ирана. $4760 — ВВП на душу населения (для сравнения, в Израиле, уничтожение которого оговорено в Иране специальным законом, этот показатель — 60 тысяч). Приблизительно 60% населения живет за чертой бедности ( в сельской местности — до 80%). Реальный курс иранского риала впечатляет своей убогостью: $1= 1,5 миллиона риалов.

Иран — одно из древнейших государств на Земле

История государственности в Иране (ранее — Персия) — одна из древнейших в мире и только по письменным источникам охватывает почти 5 тысяч лет.Разумеется, сегодня мы не будем в нее углубляться, а коснемся вкратце лишь тех ее страниц, которые в той или иной мере касаются нынешней ситуации. Это отношения Ирана с Западом и россией.

Напомним: убийство русского посла и знаменитого поэта Александра Грибоедова произошло в 1829 году в Тегеране во время разгрома российского посольства фанатичной толпой. Писатель и дипломат погиб, после чего его тело подверглось надругательству и было опознано только по следу от дуэльной раны.

Причиной трагедии стало недовольство персов условиями Туркманчайского мира: в результате серии неудачных войн с российской империей Персия лишилась территории, занимаемой ныне Азербайджаном и Арменией, на нее наложили огромную контрибуцию (это принудительные денежные или натуральные платежи, налагаемые государством-победителем на побежденное государство по окончании войны). А еще закрепили право россии держать военный флот на Каспии, что ознаменовало окончательное утверждение россии в Закавказье.

Сейчас путин, с его диагнозом «горе от ума», как писал Грибоедов, тупо перечеркнул ту часть российской истории, потеряв Азербайджан и уже фактически Армению. За убийство Грибоедова Персия расплатилась знаменитым алмазом «Шах» весом 88,7 карата, который был передан императору Николаю I в качестве компенсации. Тот вероятно подумал о Грибоедове что-то типа «Умер Трофим — ну хрен с ним», а тут такой «бриль» подогнали. Надо брать…

Еще одна страница: в 1918 году британские войска оккупировали весь Иран. В 1919 -м было подписано англо-иранское соглашение, устанавливающее полный британский контроль над экономикой и армией страны.

Наследила тут и россия. Каспийская ее флотилия под видом погони за белогвардейскими судами зашла в иранский порт Анзали провинции Гилян. Нашли или не нашли белых — вопрос десятый, зато в 1920 году в провинции Гилян была провозглашена Гилянская Советская Республика, которая просуществовала до 1921 года. Тогда в Иране случилась очередная смута, один шах сверг другого, и РСФСР подписала с Ираном договор, признав полную его независимость .

И еще глава их истории. В ходе Второй мировой войны шах отказал Великобритании и Советскому Союзу в их просьбе разместить свои войска в Иране. Об этом — чуть подробней, потому что в советских учебниках это вообще (!) не афишировалось.

Иран официально был нейтральным, но еще с 1930-х годов там в экономике, логистике и даже в системе образования вовсю «оказывала помощь» Германия. Так что были реальные опасения, что ранее построенная Британией нефтяная и транспортная инфраструктура начнут работать против СССР.

Иранская нефть вполне могла начать подпитывать Гитлера. Тогда Закавказский фронт СССР подготовил 3 армии и Каспийскую флотилию, англичане в соседнем Ираке создали свой боевой «кулак», их ВМФ занял позиции вблизи иранских портов в Персидском заливе.

Отношения Ирана с СССР и его роль во Второй мировой

16 августа 1941 г. Иран получил требование изгнать всех немцев со своей территории. После отказа ему напомнили пункт договора от 1921 года, что СССР для самозащиты имеет право ввести в Иран свои войска. Напомнили — и в тот же день ввели. Иран бросился просить защиты у США, но его «послали», пояснив, что СССР и Британия не претендуют на иранскую территорию.

Понадобилось всего 4 дня, чтобы союзники продемонстрировали полное превосходство на море, на суше и в воздухе. Иран был оккупирован и разделен на зоны влияния. Немцев и их союзников из страны депортировали, но основной целью этой операции была организация поставок через Иран ленд-лизовских грузов для СССР.

Это была реально «дорога жизни»: четверть всей огромной американской помощи по ней прошла! Морские конвои через Атлантику, кишевшую немецкими подлодками, то доходили потрепанными, а то вообще не доходили до Мурманска. Владивосток был на краю света, да и японцы — подельники Гитлера там под боком.

Англичане и американцы модернизировали (считай — новые построили) иранские железные — и автодороги, и по ним пошел поток необходимых СССР вещей от пуговиц на мундиры (это реальный факт) до танков и самолетов.

Советам приглянулась эта «удобная» страна, и, когда после окончания войны англичане и американцы, в соответствии с имеющимся договором, ушли из Ирана, Москва отказалась выводить войска с севера Ирана. И как положено, активно поддержала сепаратистов в Курдистане и Иранском Азербайджане.

Были на советских штыках созданы (кто бы мог подумать!?) марионеточные «народные республики». Это был первый кризис начинавшейся «холодной войны». Иран пожаловался в только вот созданную ООН — это была первая жалоба, прецедент. Вашингтон и Лондон так нажали на Сталина, что весной 1946 СССР покинул Иран, марионеточные республики тут же «сдулись».

Помнят ли об этой ситуации нынешние правители Ирана? Похоже, что они все вместе прогуляли в школе тот урок истории, где говорилось о ненадежности и подлости россии. Но повторю то, что сказал ранее — «бог не фрайер, он все видит». США и Израиль вовсю «метелят» Иран, а хитро…опый путлер прикинулся шлангом и твердит Ирану: да, в договоре о всеобъемлющей помощи сказано, что, чуть что, так я «грудью встану». Но дальше там поправка мелкими буквами : «Я грудью встану за твоей спиной».

«Некоторые люди только называются людьми, не будучи таковыми»,- сказал Цицерон. Понимаете, о ком это…

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса