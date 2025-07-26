Ключевые моменты:

Авария произошла вечером 25 июля в Березовском районе, возле села Русская Слободка;

38-летний водитель ВАЗа был пьян, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся;

Водитель погиб на месте, один из пассажиров травмирован;

Обстоятельства ДТП расследуют правоохранители.

Об этом сообщили сегодня в областном управлении полиции.

По информации правоохранителей, автопроисшествие, произошло вблизи населенного пункта Русская Слободка.

Предварительно, 38-летний мужчина, будучи за рулем автомобиля ВАЗ в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, съехал с грунтовой дороги в поле и опрокинулся.

В результате ДТП водитель погиб на месте. В салоне автомобиля также находились два пассажира 23 и 43 лет. Старшего с разными телесными повреждениями каретой скорой помощи доставили в больницу. С младшим все хорошо.

По факту ДТП в полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть).

На месте работала следственно-оперативная группа. Назначен ряд экспертиз, чтобы установить все детали происшествия.

Напомним, 13 июля, в Одесском районе погиб в ДТП 19-летний водитель Toyota. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault.