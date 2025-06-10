Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины и на киностудии.

В результате ночного удара по Одессе на территории киностудии возник пожар. Пострадали производственные корпуса, склады с костюмами и реквизитом, исторические украшения.

Полностью уничтожены декорации к национальному фильму «Довженко», посвященному выдающемуся украинскому режиссеру.

Также частично поврежден автотранспорт, который использовался для технического обслуживания съемочного процесса.

Пожар удалось ликвидировать благодаря оперативным действиям охраны, удалось спасти большинство уникальных артефактов. К счастью, обошлось без жертв среди работников. Однако один из работников киностудии этой ночью потерял свой дом.

“Повреждение киностудии стало очередным свидетельством того, что Россия целенаправленно атакует украинские культурные учреждения. Удар по объекту, являющийся частью национального кинематографического наследия, вызвал возмущение среди культурного сообщества”, — заявили в министерстве.

Также этой ночью из-за вражеской атаки пострадал Одесский зоопарк, на его территории произошел взрыв, погибло животное.

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