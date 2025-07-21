Ключевые моменты:

Температура воды в море возле Одессы и Черноморска упала до +10,9°C.

Причиной является природное явление апвеллинг; подобное наблюдалось и в Болгарии.

Что такое апвеллинг

По словам местных жителей, еще в пятницу вода была настолько холодной, что в нее было невозможно зайти. Такое резкое резкое похолодание воды объясняется природным явлением, известным как апвеллинг. Оно возникает, когда ветер сгоняет теплую поверхностную воду от берега, а на ее место из глубины поднимаются холодные водные массы. Такая вода обычно имеет низкое содержание кислорода и может иметь специфический запах сероводорода.

Стоит отметить, что это явление не является уникальным для украинского побережья. 11 июля апвеллинг также наблюдался вдоль некоторых участков побережья в Болгарии. По данным stringmeteo.com, температура воды вблизи Варны упала на 16°C всего за 12 часов — с 27°C ночью до 11°C после обеда. Болгарские коллеги отмечают, что подобное явление наблюдалось и в 2023 году, когда 24 июля температура морской воды к северу от полуострова Калиакра до Дуранкулака снизилась до 9-10°C.

В прошлом году резкое снижение температуры морской воды имело и экологические последствия. Тогда десятки тысяч крабов-плавунцев оказались на песке в Национальном природном парке «Тузловские лиманы». Многие из них, как было видно на видео, снятом 10 июля, были с икрой. Сотрудники парка тогда возвращали живых животных обратно в воду.

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