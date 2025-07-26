Ключевые моменты:

  • В доме на Молдаванке обрушился балкон на 9 этаже;
  • Пострадавших нет, территорию охраняет полиция;
  • Жителей аварийного подъезда временно выселяют;
  • Судьбу дома определит техническая экспертиза.

Как пишет издание «Думская» со ссылкой на информацию ГСЧС, сейчас территория вокруг дома огорожена и охраняется полицией. Спикер ведомства Марина Аверина заверила, что пострадавших нет и помощь спасателей на данный момент не требуется. Ситуация полностью контролируется местными властями.

В Одесском горсовете сообщили, что по итогам обследования здания комиссией ГСЧС принято решение о временном выселении жителей поврежденного подъезда Дальнейшая судьба дома будет решаться после проведения технической экспертизы.

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«Этот подъезд будет пока закрыт для проживания. По результатам технической экспертизы уже будет приниматься решение, что делать с этой частью дома, как ее укреплять, в какие сроки», — уточнили в мэрии.

Напомним, в ночь на 24 июля враг в очередной раз атаковал Одессу ударными дронами. Более 30 беспилотников нанесли удары по ключевым объектам гражданской инфраструктуры: пострадали морской порт, железнодорожные узлы, жилые кварталы и исторический центр города.

Наиболее пострадал девятиэтажный жилой дом на улице Кутузакия на Молдаванке, где в одном из подъездов разрушены квартиры с пятого по восьмой этаж.

Во время спасательных работ на шестом этаже было найдено тело 32-летнего мужчины. В итоге в результате атаки пострадали пятеро жителей девятиэтажки.

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