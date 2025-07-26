Ключевые моменты:

В доме на Молдаванке обрушился балкон на 9 этаже;

Пострадавших нет, территорию охраняет полиция;

Жителей аварийного подъезда временно выселяют;

Судьбу дома определит техническая экспертиза.

Как пишет издание «Думская» со ссылкой на информацию ГСЧС, сейчас территория вокруг дома огорожена и охраняется полицией. Спикер ведомства Марина Аверина заверила, что пострадавших нет и помощь спасателей на данный момент не требуется. Ситуация полностью контролируется местными властями.

В Одесском горсовете сообщили, что по итогам обследования здания комиссией ГСЧС принято решение о временном выселении жителей поврежденного подъезда Дальнейшая судьба дома будет решаться после проведения технической экспертизы.

«Этот подъезд будет пока закрыт для проживания. По результатам технической экспертизы уже будет приниматься решение, что делать с этой частью дома, как ее укреплять, в какие сроки», — уточнили в мэрии.

Напомним, в ночь на 24 июля враг в очередной раз атаковал Одессу ударными дронами. Более 30 беспилотников нанесли удары по ключевым объектам гражданской инфраструктуры: пострадали морской порт, железнодорожные узлы, жилые кварталы и исторический центр города.

Наиболее пострадал девятиэтажный жилой дом на улице Кутузакия на Молдаванке, где в одном из подъездов разрушены квартиры с пятого по восьмой этаж.

Во время спасательных работ на шестом этаже было найдено тело 32-летнего мужчины. В итоге в результате атаки пострадали пятеро жителей девятиэтажки.

По теме: Сгоревшие авто и разрушенный супермаркет: фоторепортаж с места попадания дрона в Одессе.