Ключевые моменты:

Россия ночью 26 июля провела комбинированную атаку на Украину: применено 235 воздушных целей (208 дронов и 27 ракет);

Харьков подвергся трехчасовому террору: удары авиабомбами, ракетами и дронами — пострадали 5 человек, среди них трое спасателей;

В Днепре и Каменском разрушены многоэтажки, ТЦ, котельные, повреждено учебное заведение – 3 погибших, 6 раненых;

Сумы остались частично без света;

ВСУ сбили или подавили 200 целей;

План РФ по оккупации Сумской области сорван, — Зеленский;

Потери оккупантов за сутки: 1080 человек, 7 танков, 35 артсистем, 125 БпЛА, 158 единиц техники.

Массированная ночная атака РФ: три часа террора и удары по жилым кварталам

В ночь на 25 июля 2025 страна-террористка Россия вела комбинированную массированную атаку на Харьков и другие города центральной и восточной Украины.

Харьков пережил три часа непрерывного террора. По словам городского головы Игоря Терехова, по городу нанесли удары 4-мя управляемыми авиабомбами, двумя баллистическими ракетами и примерно 15 дронами-камикадзе типа «шахед».

Повреждены гражданское предприятие, объекты транспортной инфраструктуры и городская котельная. В многоэтажках выбиты окна, зафиксированы другие разрушения. В результате атаки пострадали пять человек. Среди них – трое спасателей, получивших ранения во время повторного обстрела уже по прибытии на место.

В Киевском районе ликвидировали семь пожаров.

Днепр враг массированно атаковал ракетами и дронами. Удары пришлись преимущественно по жилым кварталам.

В городе Каменское Днепропетровской области повреждены несколько многоэтажек и учебное заведение. Выбито не менее 200 окон.

Кроме того, в результате удара баллистической ракетой зафиксировано попадание в ТЦ «Эпицентр». На месте возник большой пожар.

Как сообщил сегодня утром глава ОВА Сергей Лысак, в больнице Днепра умерла 21-летняя пострадавшая из-за ночной массированной атаки.

По уточненным данным, в областном центре пострадали два человека. В больнице находятся мужчины 46 и 33 лет. Их состояние медики оценивают как среднее.

Всего в Днепре и районе погибли три человека и шестеро пострадали.

На местах прилетов работают спасатели, производится разбор завалов.

Силы ПВО уничтожили 200 воздушных целей врага

По данным Воздушных сил, в ночь на 26 июля противник атаковал 235 средствами воздушного нападения (208 БпЛА и 27 ракет разных типов):

208 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов;

12 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23;

8 крылатыми ракетами Искандер-К;

7 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.

Основным направлением удара стала Днепропетровщина.

По состоянию на утро сегодняшнего дня, противовоздушной обороной сбито/подавлено РЭБ 200 средств воздушного нападения противника:

183 ударных БпЛА;

17 ракет разных типов.

Зафиксировано попадание 10 ракет и 25 ударных БпЛА в 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) – на 8 локациях.

Россия атаковала Сумы: повреждена гражданская инфраструктура, часть города без света

А сегодня, 26 июля, враг нанес очередной удар – на этот раз пострадала гражданская инфраструктура Сум.

Как сообщил начальник Сумской ОВА Артем Кобзарь, часть жителей города осталась без электроснабжения. Поражены объекты гражданского назначения, детали уточняются.

Аварийные службы уже работают на месте – проводят восстановительные работы и ликвидируют последствия обстрела.

План россиян по оккупации Сумской области сорван

Российский план насчет оккупации Сумской области сорван, наши силы блокируют попытки продвинуться вглубь области.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам доклада главнокомандующего Александра Сырского.

Также гарант поручил секретарю СНБО задачу по привлечению внешнего финансирования для производства дронов и в этом году их изготовление существенно превысит показатели, которые ожидались еще в начале года.

Заслушал президент и доклад главы ГУР Буданова, не сообщив подробностей, но отметив, что «агрессор почувствует все именно так, как нужно».

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 191 боеприкосновение. Российские захватчики нанесли один ракетный и 60 авиационных ударов, применив шесть ракет и сбросив 78 управляемых авиационных бомб.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, две артиллерийские системы, пункт управления БпЛА и два других важных объекта врага.

Наиболее горячими направлениями фронта по-прежнему остаются Покровское, где наши защитники остановили 51 штурмовое действие агрессора, Северское (32 отбитые атаки врага), Лиманское (враг атаковал 27 раз), и Новопавловское, где накануне противник совершил 26 атак.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1080 человек. Также украинские воины обезвредили семь танков, семь боевых бронированных машин, 35 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 125 БпЛА и 158 единиц автомобильной техники оккупантов.