Ядерное оружие и российская безответственность

Вроде как отошли на второй план наши опасения по поводу того, что буйнопомешанный сосед сдуру шарахнет по Украине «ядеркой». К счастью, все крупные планетарные силы, даже наши «заклятые друзья», вовсе не стали ему «намякивать», а открытым текстом пояснили, что , мол, если что, так и ты получишь «тем же концом по тому же месту». Хотя, конечно, дураку закон не писан…

Эрэфия объявила себя правопреемником (наследником) СССР. А уж как «неопрятно» вёл себя СССР с ядерной энергией (мирной и не очень) мы с вами знаем. Кое-что знаем, но далеко не всё. Про убийственный «мирный атом» на ЧАЭС рассказывать не буду.

Маршал Жуков испытал ядерное оружие на людях

Вкратце уже рассказывал о маршале Жукове, который в 1954 году стал руководителем и организатором ядерного эксперимента над гражданами СССР. Напомню, в 10-м классе (это был 1970 год) у нас был военрук. Болезненный, хилый такой капитан, помнится, звали его Вениамин, а мы, разумеется, дали ему кликуху Веник. Перед ним у нас был здоровяк по кличке «Илья Муромец», а над этим «слабаком» с детской жестокостью, (вспоминая которую в зрелом возрасте, не уважаешь того себя), мы «прикалывались» так: шея у Веника — как у быка (хвост), грудь — колесом (переехана)».

Веник учил нас разбирать и собирать СКС- карабин Симонова, и рассказывал, что злобные НАТОвские стервятники только и мечтают, как бы наше счастливое детство испоганить атомной бомбой. А потом, уже в 2004 году, сильно постаревший Веник пришел ко мне, тогда журналисту, шеф-редактору популярной областной газеты. И сказал, что, поскольку закончился полувековой срок подписки о неразглашении, он хочет рассказать, что на Тоцком полигоне (Оренбуржье) был в сентябре 1954 года участником и стал жертвой военных исследовательских учений с практическим применением ядерного оружия и привлечением к экспериментам военных и гражданских лиц. Справки показал.

Общее число военных в роли подопытных кроликов было порядка 45 тысяч— солдаты, офицеры, медики, техники, персонал полигона, наблюдатели. До 15 000 военнослужащих были введены в эпицентр спустя несколько часов после взрыва, в зону сильной радиации.

Облучение получили тысячи людей, но официальная статистика по количеству смертей и болезней от радиации засекречена или занижена. По данным некоторых военных медиков, от 1 000 до 2 000 человек получили опасные дозы радиации.

Также пострадало местное население, в том числе жители деревень в радиусе 50 км, которые не были эвакуированы. Что произошло? Да «мелочи жизни»: над ними на высоте 350 метров взорвали ядерную бомбу с тротиловым эквивалентом в 40 килотонн (в Хиросиме и Нагасаки было по 20 кт). Дезактивация техники и обмундирования не была произведена. Жуков поблагодарил всех участников за мастерство, стойкость и мужество, раздал медальки. Получившие помимо них ещё и большую дозу сослуживцы моего бывшего учителя вскоре умерли в муках.

Тоже «мелочи жизни» по тем меркам, которые сейчас эрэфия унаследовала от СССР: » Умер Трофим? Ну и х.. с ним!» Везучий Веник выжил, с кучей болячек он был комиссован из армии, устроился в школу. Ох и материл многоэтажно Жукова осмелевший к 2004 году Веник!

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Ядерный «Факел» в Харьковской области

Это была «Операция Снежок». А знаете ли вы, что в 1972 году, в июле, т.е. ровно 53 года назад, была проведена «Операция Факел»? Не в каком-то там занюханном Оренбуржье, а у нас, в Украине, около села Хрестищe Красноградского (ныне Берестинского) района Харьковской области (это невдалеке от Полтавщины). Ядерное устройство мощностью в тротиловом эквиваленте почти 4 килотонны было опущено на глубину почти 2,5 км и там взорвано. Для чего?

Там несколькими годами ранее было найдено богатейшее газовое месторождение, но когда пробурили 2,5 км, на поверхность под огромным давлением из одной из скважин вырвался газоконденсат. Погибли 2 бурильщика. Чтобы избежать массового отравления людей, «человеколюбивая» власть, не добившись эффекта от заваливания скважины бетонными плитами, решила чиркнуть спичкой. Над землей поднялся огненный столб высотой в несколько десятков метров. Год гудел сгорающий газ!

Это, кстати, отдельная тема: гудение это было очень низкочастотное, оно попадало и в инфразвуковой диапазон частот. Даже если гудение слышится как обычный низкий звук (например, как далеко летящий самолет), в нём присутствуют и инфразвуковые составляющие. А именно они, не слышимые ухом, у людей вызывают головную боль, ощущение давления, раздражение, психоз, нарушения сна.

В одном из самых загадочных мест на Земле (это т.н. Бермудский треугольник) нередко обнаруживали совершенно исправные океанские суда, на ходу, но…без экипажа! Ни живой души на борту танкера или контейнеровоза! Одна из реальных версий: океан здесь генерирует инфразвук, экипаж «едет мозгами» и выпрыгивает за борт.

Разумеется, информации о том, пострадали ли украинские сельчане от длительного воздействия инфразвука, нет. Ну, да, это ж, типа, те же мелочи жизни, ведь информации совершенно нет и о пострадавших от последствий подземного ядерного взрыва.

Под скважину сделали боковой подкоп, а сила атома должна была сдвинуть породу и прекратить подачу газа. О людях «позаботились»: им сказали выставить посуду из сервантов. А ещё посоветовали: когда «труханёт» землю, надо на цыпочках стоять, чтобы ноги «пружинили» и целы остались.

Трухануло и …факел погас! На несколько минут… Эх, опять всё через ж…пу! Из скважины вырвался «гриб», ввысь полетела порода, а затем вновь столб огня — на полторы сотни метров! Скважину удалось закрыть ещё через год классическими методами.

Местных жителей из нескольких близлежащих сёл перед самым проведением этого строго засекреченного эксперимента эвакуировали на короткий срок и быстро вернули. Участникам запрещалось разглашать детали. Экологические и радиационные последствия долгое время оставались мало изученными.

Кое-что начало проясняться с 1993 года, когда в Украине была создана спецкомиссия. Оказалось, в колодцах той местности надолго пропала вода, куры перестали нестись, перестали доиться коровы, у них участились выкидыши, нарушения роста у молодняка.

Разумеется, неудавшийся «экскремент» (это не опечатка!) привел к росту онкозаболеваний, болезней крови и органов дыхания среди местных жителей: ведь после взрыва вместе с газом воздух наполнили радионуклиды. Многие украинцы позже стали инвалидами, но не получали официального признания как пострадавшие от радиации. Классика жанра той нашей эпохи: «Заболел Трофим? Ну и….»

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Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса