Эхо Бейрута: в АМПУ рассказали о селитре в порту Южный

В порту Южный (Одесская область) хранится амиачная селитра, однако она хранится с соблюдением всех технологических норм и безопасна.

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины, опровергая тем самым предположение некоторых СМИ о хранении селитры под открытым небом на причале в Южном. Такая информация появилась после взрывов в Бейруте (Ливан).

В АМПУ отметили, что 9,6 тыс . тон селитры с Южном хранится в биг-бэгах. В этом случае она безопасна. Опасно хранить ее по открытым небом, навалом. Однако этот способ перевалки селитры в Южном не используют.

Вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв, сила которого была равна землетрясению магнитудой 3,5. Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение селитры, которая могла лежать на складе около 6 лет. По состоянию на вечер 5 августа, в результате взрыва погибли более 135 человек, число пострадавших достигает 5 тысяч. Десятки людей пропали без вести, до 300 тысяч человек остались без жилья.

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