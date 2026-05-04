Ключевые моменты:

В Одесской области за январь-март 2026 выросло производство мяса, молока и яиц.

Наибольший рост показали агропредприятия.

Одещина — №1 в Украине по количеству овец и коз.

Регион также на 2-м месте в Украине по количеству коров.

Выросло производство мяса, молока и яиц

По информации Главного управления статистики в Одесской области, в регионе есть умеренный рост сельскохозяйственной продукции. Добавим, что по итогам января-марта 2026 этот показатель составил 104,0% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го.

В целом наибольший рост показали агропредприятия — рост составил 117,8%, в то время как в хозяйствах населения показатель почти не изменился и составил 100,5%.

За три первых месяца года хозяйства всех категорий Одесской области произвели значительные объемы продукции: 10,6 тыс. тонн мяса в живом весе, 40,4 тыс. тонн молока и 25,8 млн. штук яиц.

Кроме этого, по состоянию на конец марта 2026 года в регионе насчитывалось 125,0 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 77,9 тыс. коров. Также содержалось 156,6 тыс. свиней, 248,8 тыс. овец и коз и около 2,3 млн. голов домашней птицы.

Следует отметить, что Одесщина сохраняет уверенную позицию в национальном агросекторе. Ведь наш регион является лидером в Украине по количеству овец и коз, здесь сосредоточено 30,4% общего поголовья. Кроме того, область входит в тройку лидеров по численности коров, занимая второе место с долей 8,2%.

Напомним, журналистка «Одесской жизни» писала, что количество скота в селах Одесской области сократилось примерно на 60% за последние годы. Среди причин – война, нехватка рабочих рук и низкие закупочные цены. Детали читайте в материале: Продам корову: Почему люди в Одесской области перестали держать скот.