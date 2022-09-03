В Одессе появилась уникальная серия марок с котами-патриотами (фоторепортаж)

На День города в зале Одесского главпочтамта собрались любители котиков. Но это не выставка кошек – это погашение новой серии марок, на которых изображены известные всей Одессе и за пределами города коты-патриоты. Марки называются «Спасибо, Польша» и «Георгий Победитель».

Муралы с котиками-патриотами начали появляться на одесских домах еще несколько лет назад, а с началом российской агрессии их количество выросло до 120! Эти позитивные символы вызывают улыбку и настраивают на Победу.

Игорь Матроскин, автор рисунка марки рассказывает, почему именно был выбран сюжет с Георгием Победителем:

«Это славянский символ, библейский, христианский, присущ нам и мы не согласны с тем, что русская пропаганда использует его в своих целях. Мы своим рисунком, а потом уже маркой, хотели показать, что на самом деле – это мы победители, а зло, двуглавая курица, будет наказано. Конец был предсказан еще две тысячи лет назад, даже больше»

До войны житель Польши Борис Тынка работал в Одессе гидом. Поэтому привычка гулять по городу осталась у него даже в военное время. Однажды он увидел на улице мурал с котом, который держит в лапах польский флаг со словом «Спасибо».

«Кот – символ Одессы. Без котов, не было бы Одессы! Однажды решил пройтись по городу в поисках муралов с котами. Конечно, не все нашел. Но нашел прекрасный мурал с котиком, который держал в одной лапке украинский флаг, в другой – польский. И это была такая красивая картинка, что я подумал «Боже мой, мы можем что-нибудь хорошее с этим сделать».

Борис нашел и познакомился с авторами мурала, рассказал о своей идее. Решили сделать совместную акцию по выпуску марок. За короткий срок были улажены все формальности и напечатан тираж марок. Все вырученные средства от их продажи пойдут на благотворительность. Художники собирают на краски, которыми расписывают камуфляж для автомобилей ВСУ. Средства от «польского» кота идут в фонд Александра Бабича, который закупает для наших ребят с передовой необходимую экипировку. Именно с Александром Борис наладил в первые дни агрессии канал гуманитарной помощи из Польши.

Александр Бабич вспоминает, что утром 24 февраля они начали будоражить польское медийное пространство. За день Борис давал 8-10 интервью, где рассказывал об обстановке в городе и необходимой помощи:

«Это был такой вал помощи, поддержки. Причем в каждой коробке мы находили не только медикаменты, ценные элементы снаряжения, рации, тепловизоры, но и записки со словами поддержки, рисунки, где польский флаг переплетается с украинским. Это было так тепло, что сейчас наше деловое и экстремальное сотрудничество переросло в большую дружбу».

На акции также состоялся розыгрыш пряников от одесситки Оксаны Бубликовой. Она известна многим как автор гастрономических рекордов. Именно она первая решила, что пришло время не только просить помощи у соседей, но и пора начать благодарить их за это. Она провела акции «Украина благодарит» в Варшаве, Гданьске и Кишиневе и отозвалась на выпуск этих марок. Ее пряники с котиками разыгрывали среди тех, кто купил «польскую марку».

На событии присутствовали и польские волонтеры-водители, которые регулярно привозят гуманитарную помощь в Одессу. Домой они уедут не с пустыми руками. Во время акции одесситы писали слова благодарности на украинском флаге. Этот флаг передали польским волонтерам.

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