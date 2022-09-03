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В Одессе появилась уникальная серия марок с котами-патриотами (фоторепортаж)

В Одессе появилась уникальная серия марок с котами-патриотами (фоторепортаж)

На День города в зале Одесского главпочтамта собрались любители котиков. Но это не выставка кошек – это погашение новой серии марок, на которых изображены известные всей Одессе и за пределами города коты-патриоты. Марки называются «Спасибо, Польша» и «Георгий Победитель».

Муралы с котиками-патриотами начали появляться на одесских домах еще несколько лет назад, а с началом российской агрессии их количество выросло до 120! Эти позитивные символы вызывают улыбку и настраивают на Победу.

Марки с котиками, посетители
Марки с котиками, подпись
Марки с котиками, Главпочтамт
Марки с котиками, конверты
Марки с котиками, гашение
Марки с котиками, конверт
Марки с котиками, церемония гашения
Марки с котиками, гашение2
Марки с котиками, церемония

Игорь Матроскин, автор рисунка марки рассказывает, почему именно был выбран сюжет с Георгием Победителем:

«Это славянский символ, библейский, христианский, присущ нам и мы не согласны с тем, что русская пропаганда использует его в своих целях. Мы своим рисунком, а потом уже маркой, хотели показать, что на самом деле – это мы победители, а зло, двуглавая курица, будет наказано. Конец был предсказан еще две тысячи лет назад, даже больше»

Марки с котиками, авторы идеи

Игорь Матроскин и Борис Тынка

До войны житель Польши Борис Тынка работал в Одессе гидом. Поэтому привычка гулять по городу осталась у него даже в военное время. Однажды он увидел на улице мурал с котом, который держит в лапах польский флаг со словом «Спасибо».

«Кот – символ Одессы. Без котов, не было бы Одессы! Однажды решил пройтись по городу в поисках муралов с котами. Конечно, не все нашел. Но нашел прекрасный мурал с котиком, который держал в одной лапке украинский флаг, в другой – польский. И это была такая красивая картинка, что я подумал «Боже мой, мы можем что-нибудь хорошее с этим сделать».

Марки с котиками, Тынка

Борис Тынка

Борис нашел и познакомился с авторами мурала, рассказал о своей идее. Решили сделать совместную акцию по выпуску марок. За короткий срок были улажены все формальности и напечатан тираж марок. Все вырученные средства от их продажи пойдут на благотворительность. Художники собирают на краски, которыми расписывают камуфляж для автомобилей ВСУ. Средства от «польского» кота идут в фонд Александра Бабича, который закупает для наших ребят с передовой необходимую экипировку. Именно с Александром Борис наладил в первые дни агрессии канал гуманитарной помощи из Польши.

Александр Бабич вспоминает, что утром 24 февраля они начали будоражить польское медийное пространство. За день Борис давал 8-10 интервью, где рассказывал об обстановке в городе и необходимой помощи:

«Это был такой вал помощи, поддержки. Причем в каждой коробке мы находили не только медикаменты, ценные элементы снаряжения, рации, тепловизоры, но и записки со словами поддержки, рисунки, где польский флаг переплетается с украинским. Это было так тепло, что сейчас наше деловое и экстремальное сотрудничество переросло в большую дружбу».

Марки с котиками, Бабич

Александр Бабич

На акции также состоялся розыгрыш пряников от одесситки Оксаны Бубликовой. Она известна многим как автор гастрономических рекордов. Именно она первая решила, что пришло время не только просить помощи у соседей, но и пора начать благодарить их за это. Она провела акции «Украина благодарит» в Варшаве, Гданьске и Кишиневе и отозвалась на выпуск этих марок. Ее пряники с котиками разыгрывали среди тех, кто купил «польскую марку».

Марки с котиками, пряники
Марки с котиками, пряник
Пряники с котиками
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На событии присутствовали и польские волонтеры-водители, которые регулярно привозят гуманитарную помощь в Одессу. Домой они уедут не с пустыми руками. Во время акции одесситы писали слова благодарности на украинском флаге. Этот флаг передали польским волонтерам.

Флаг с пожеланиями
Марки с котиками и конверт
Марки с котиками, на почте
Флаг и подписями
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Марки с котиками, гашение3
Марки с котиками, флаг
Марки с котиками, фото на память

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