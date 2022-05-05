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Депутат из Кракова поменял Черное море на бензопилы для украинских бойцов

Депутат из Кракова поменял Черное море на бензопилы для украинских бойцов

Лукаш Вантух, депутат краковского городского совета, в конце апреля прибыл в Одессу с гуманитарной миссией вместе с другими волонтерами. Из Польши они привезли медикаменты, бытовую химию, продукты, воду. Большая часть помощи была передана в Николаев.

Вклад как простых поляков, так и руководства страны в помощь Украине – неоценим. Помогают, кто чем может. Деньги на гуманитарку волонтерам передают все – от школьников до крупных предприятий. Тем не менее, Борис Тынка, поляк, организовавший гуманитарный коридор из Кракова, рассказывает, что поток средств уменьшается, так как у людей банально заканчиваются сбережения. Поэтому волонтеры ищут всевозможные оригинальные способы пополнения счетов.

В Одессе Лукашу пришла замечательная идея. Он решил «продать» немного Черного моря. Для этого поляк наполнил на Ланжероне 28 бутылок морской водой и выставил их на продажу по цене 200 злотых (приблизительно 1340 грн) с водорослями и 100 (670 грн) – без.

Объявление об аукционе

Комментарий под объявлением

Лоты были проданы за несколько дней. За проданные «артефакты» Лукаш выручил приличную сумму денег и купил для нужд бойцов пять бензопил, которые уже доставлены в Украину.

Пост Лукаша о покупке пил

Купленные пилы во Львове

Напомним, что польские волонтеры передали в Одессу более 30 автобусов с гуманитарной помощью.

Фото с Facebook-страницы Лукаша Вантуха

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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