Как поляк из Кракова, работающий одесским гидом, стал украинским волонтером

Украинские волонтеры – это особый вид человечества. Кажется, что они способны добыть все что угодно. А в сегодняшней войне к нашим ребятам подключаются волонтеры и из других стран. Поддержка обычных людей, понимающих, что происходит, восхищает. И одним из таких прекрасных иностранцев является Борис Тынка из Польши. Хотя какой он уже иностранец – можно смело называть его одесситом, ведь одесситами не рождаются, а становятся.

Борис – коренной поляк из Кракова. Прошлым летом он водил экскурсии по Одессе, а сегодня активно помогает ВСУ. Спальники, одежда, лекарства и даже машина скорой помощи – все это и не только Борис помог добыть и привезти в Одессу, чтобы драгоценные подарки как можно быстрее дошли до адресатов.

Мы встретились с Борей на Книжке – у него как раз был перерыв между поездками на границу и обратно. Всегда улыбчивый и позитивный, Борис говорит, что порой ему страшно и больно до слез. Впрочем, аморальные действия российских убийц в украинских городах и селах сегодня ужасают весь цивилизованный мир. А вот помогает оставаться сильным понимание того, какое сумасшедшее сопротивление врагу оказывает вся Украина.

«Я потрясен тем, как воюют украинцы. Тем, как объединились люди из всех уголков страны. Теперь не важно, одессит ты, харьковчанин или львовянин – все хотят максимально помочь Украине победить в этой страшной безумной войне. И для меня очень важно быть сейчас в Украине и быть полезным».

Впервые Борис с семьей приехал в Одессу в 2008 году. Потом еще раз и еще… И в какой-то момент он понял, что без Одессы своей жизни больше не представляет. Борис занялся изучением истории города, написал и издал путеводитель по Одессе для поляков и даже стал сертифицированным экскурсоводом, получив официальное разрешение на работу. При этом Борис смеется, что родной Краков он очень любит, но почти ничего о нем не знает. А вот об Одессе готов рассказывать часами напролет. Поляки, правда, на экскурсиях постоянно спрашивают, откуда Борис так хорошо знает польский. И неспроста – наш герой с такой любовью рассказывает об Одессе, поэтому с трудом верится, что он не коренной одессит и не украинец. В этом году, кстати, Борис планировал возить поляков еще и на старинное казацкое кладбище Одессы…

23 февраля Борис в очередной раз приехал в Одессу по работе и в результате оказался в стране, против которой Россия развязала жестокую войну. Посол Польши и сотрудники Министерства иностранных дел предлагали Борису разные варианты эвакуации. Но он понял, что не может оставить любимый город в такой ситуации и остался.

«Я подумал, что не смогу спокойно жить в Кракове, зная, что в Украине идет война. Зная, что возможно мог что-то сделать, но сбежал. У меня не было какого-то плана. Все случилось буквально само собой. Все началось с Кракова. В соцсетях меня начали находить мои польские экскурсанты. И все они спрашивали одно: чем мы можем помочь? А теперь они собирают гуманитарную помощь и в других городах Польши, и за ее пределами. И сегодня я очень горд своими соотечественниками. Они не только принимают украинцев у себя дома. Но и стали настоящими друзьями, волонтерами, которые стараются помочь украинцам изо всех сил».

В Одессе же у Бориса давно появились украинские друзья, многие из которых занимались волонтерством еще с 2014 года. Поэтому составлять списки необходимого было проще простого. Сложности возникали уже у поляков: собрать деньги, найти, купить и привезти на границу. А там их уже ждет Борис, чтобы развезти все ценные подарки. Сегодня к обычным полякам подключаются и официальные лица. Так, за день до нашей встречи Администрация польского города Мышков передала ВСУ машину скорой помощи. А до этого поляки передали лекарств на 60 тысяч евро. И это только то, что прошло через Бориса, и только за два дня.

А за месяц «работы» водителем Борис перевез сложно уже сказать сколько машин, забитых вещами, необходимыми украинским воинам. Это спальники, карематы, термобелье, рации, фонарики, тактические перчатки, рюкзаки для военных, кровоостанавливающие турникеты, очень много медикаментов и много еще всего. Поляки не жалуются на сложности, а просто везут и везут к границе то, что в состоянии найти и купить. А там уже подключаются одесские волонтеры и сотрудники Укртрансбезпеки.

«Понятно, что чем дальше, тем всем тяжелее помогать. Ведь все стоит денег, взять хотя бы только бензин, который сильно подорожал. Но помощь продолжает идти несмотря ни на что. В Польше проводят благотворительные аукционы, создаются сообщества для волонтеров. Вот, например, на сайте zrzutka.pl можно почитать одну из моих книг, заплатив символические 10 злотых. Или просто пожертвовать любую приемлемую сумму Украине».

Мы сидим на Книжке в солнечной Одессе. Перед нами стаканчики с кофе и вдруг на мгновение кажется, что все это какой-то безумный сон и стоит только открыть глаза, как все пройдет. Но снова звучит сирена, снова воздушная тревога. Война – это наша новая реальность. И каждому из нас еще придется сталкиваться с очередными ее ужасами. Но пока в Украине есть такие отважные ребята из ВСУ, такие отчаянные волонтеры как Борис из Кракова, такие надежные главы ОГА как Виталий Ким, и такие смелые украинцы, которые выходят против российских оккупантов с голыми руками, у России нет никаких шансов навязать нам себя.

«Я уверен в том, что уже скоро Украина победит. И тогда люди со всего мира поедут в Украину, чтобы своими глазами увидеть эту страну героев. Когда объявят победу, я обязательно устрою большую вечеринку в Одессе. А пока мы вместе приближаем этот день».

Верим нашим ВСУ и делаем каждые свое дело. Потому что вместе мы непобедимы. Слава Украине!