Недавно в одной компании знакомых разговор снова зашел о ТЦК. Понятно, что приятели мои говорили о них без особого восторга, особенно мужчины. Мол, все они там одинаковые, взяточники и «людоловы», мерзкое занятие, приличный человек там работать не станет. А я не очень люблю этот народный гнев «лишь бы поговорить», от которого ничего полезного не происходит, поэтому постаралась сменить тему и спросила: а где у нас вообще бывают приличные люди? Какие профессии мы сейчас уважаем?

Мои собеседники задумались.

— Конечно, не в полиции, так? — предположила я. — Там одни «мусора» и те же взяточники, что в ТЦК. Полицию мы недолюбливаем единодушно. Правда, если неадекватный сосед где-то раздобудет гранату или выйдет гулять с ножом, то позвоним мы как раз в полицию, а не любимым друзьям-приятелям. И тут же начнем рьяно выяснять, достаточно ли быстро приехал наряд, или снова полчаса добирались, где же они, когда так нужны, «менты проклятые», верно?

Со мной грустно согласились. Потом согласились и насчет пожарных. Неприязни к ним меньше, но ведь сплошные бездельники, недаром и шутка есть про них: «Спишь по 20 часов в сутки, сдаешь нормативы на пожарного». Герои там встречаются, но это редко. А еще, говорят, они прямо на пожаре могут украсть что-то из квартиры…

— Могли бы уважать врачей, — не унималась я. — Но и тут не сложилось! «Врачи-убийцы» у нас на каждом шагу. У каждого второго диплом купленный, а каждый первый подрабатывает в ближайшей аптеке, поэтому выписывает так много дорогих лекарств, но нас не проведешь, мы их просто пить не будем, а врачу скажем, что купили и принимаем, такого врача обмануть не стыдно! Если хорошо говорят о враче, то это редкий случай. И обязательно он уже на пенсии, или умер, или в Израиль уехал, или в Германию переманили. Редкий тот хороший врач, словно единорог, и никто его почти не видел.

Со мной снова не спорили.

— Или вот учителя. Теоретически уважаем, ведь и свет знаний несут, и «дети — наше будущее»… Но ведь работают они за нищенскую зарплату, то есть в глазах народа — сами себя не уважают! Вечно собирают на свои шторы и канцтовары, вечно ворчат на родительских собраниях. И народная мудрость на их счет есть: «кто не умеет сам, тот учит других», тоже ничего уважительного.

Оказалось, что таким же образом можно перебрать все профессии. Официантов уважать не за что: подумаешь, носят еду! Еще и чаевые гребут лопатой. Таксист — вообще не профессия, кто сейчас автомобиль водить не умеет? Психологи — мошенники, дерут втридорога за те же разговоры, которые с другом за банкой пива можно получить бесплатно. Предприниматели — спекулянты, наживаются на всем подряд, только о выгоде и думают, а могли бы и что-то раздавать бесплатно! Политики? Ну это же те же бандиты, о чем тут говорить! Ну и так далее.

О нас, журналистах, тоже редко услышишь доброе слово. Ведь свято верит народ, что, во-первых, писать любой дурак умеет, а во-вторых, что любой журналист продается за деньги. Так и называют нас ласково: «журнашлюхи».

Было дело, появилась у нас одна уважаемая обществом профессия в 2022 году: военные. Но и это уважение как-то расползлось по швам, расплылось, почти выветрилось. Есть на словах уважение к военным, а на деле — не так уж много его. И всем больше нравится, когда военные «где-то там, на переднем крае, где война», а не где-то здесь, где мы пытаемся жить «своей нормальной жизнью». Но нормальная ли она?

Недавно еще и дочь начала мне рассказывать о традиционном уважении к учителям в Японии. Начиталась она в интернете, что им даже место в общественном транспорте уступают и низко кланяются, благодаря за драгоценный труд. И учителя гордо носят на одежде специальный учительский значок — знак почетной профессии.

И я снова задумалась: а какой значок, от какой профессии можно было бы носить у нас сегодня? Чтобы люди кланялись, чтобы от души благодарили и уступали место? До сих пор ничего в голову не пришло. А у вас — есть варианты?

