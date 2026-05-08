Ключевые моменты:

Режим тишины устанавливается на трое суток – 9, 10 и 11 мая 2026 года.

Переговоры проходили при активном посредничестве президента США Дональда Трампа, который анонсировал сделку ранее.

Главным условием договоренностей стал масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000».

Зеленский официально разрешил РФ провести 9 мая парад в Москве.

Украина при посредничестве американской стороны договорилась с Россией о трехдневном перемирии 9-11 мая 2026 года и обмене пленными, сообщил вечером пятницы 8 мая президент Украины Владимир Зеленский.

Таким образом глава государства подтвердил анонсированное ранее президентом США Дональдом Трампом перемирие 9-11 мая и обмен пленными.

«На днях было много обращений и сигналов по поводу конфигурации завтрашнего дня в Москве в связи с нашими украинскими дальнобойными санкциями. Принцип зеркальности в наших действиях хорошо известен и был доказан российской стороне. Дополнительным аргументом для Украины в определении нашей позиции всегда является решение одного из ключевых гуманитарных вопросов этой войны, а именно – освобождение военнопленных. Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленников, которых можно вернуть домой», – написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, именно поэтому, сегодня в рамках переговорного процесса при посредничестве американской стороны Украина получила согласие России провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000.

«Также должен быть установлен режим тишины 9, 10 и 11 мая. Украина последовательно работает над возвращением своих людей из российского плена. Поручил нашей команде оперативно подготовить все необходимое для обмена», – добавил украинский президент.

Помимо этого, на сайте главы государства был обнародован указ, согласно которому президент Украины официально разрешает РФ провести парад в Москве 9 мая.

Напомним, ранее Россия заявила о намерении ввести «перемирие» с 8 по 10 мая, одновременно пригрозив Украине ударами по центру Киева в случае срыва парада. Киев в ответ назвал подобные заявления манипуляцией и подчеркнул, что доверия к таким инициативам нет.

Также отметим, что сегодня вечером в Одесской области прогремел мощный взрыв – враг атаковал регион баллистикой.