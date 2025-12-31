Ключевые моменты:

Астероид 2024 YR4 теперь нацелился на Луну.

Возможная дата удара — декабрь 2032 года.

Обломки могут угрожать спутникам и людям в космосе.

Возможное столкновение с Луной: чем это опасно для Земли

Астероид 2024 YR4 был открыт в конце прошлого года. Изначально ученые опасались, что он может столкнуться с Землей — вероятность оценивалась примерно в 3%. Однако новые данные, полученные с помощью телескопа Джеймс Уэбб, показали: нашей планете астероид не угрожает.

Вместо этого у него появилась новая цель — Луна. По обновленным расчетам, вероятность столкновения астероида с естественным спутником Земли превышает 4%, а возможный удар может произойти в декабре 2032 года. Об этом идет речь в материале Nauka.ua.

Хотя Луна находится на расстоянии около 384 тысяч километров от Земли, последствия удара могут быть серьезными. Столкновение способно выбросить в космос огромное количество обломков. По оценкам ученых, поток микрометеоритов в околоземном пространстве может увеличиться в тысячу раз.

Это создает сразу несколько угроз. Обломки могут повредить или вывести из строя спутники связи и наблюдения, а также космические аппараты. Кроме того, повышенная плотность космического мусора опасна для астронавтов на орбите и для будущих миссий к Луне.

Как предотвратить столкновение

Чтобы предотвратить катастрофу, ученые из NASA и других институтов рассматривают два варианта действий, которые нужно реализовать между 2030 и 2032 годами:

Смена курса (кинетический удар). Это метод, проверенный миссией DART в 2022 году. Специальный аппарат врезается в астероид, чтобы изменить его траекторию так, чтобы он миновал Луну. Также рассматривают варианты «гравитационного тягача» или ионного пучка.

Уничтожение. Если времени будет мало, астероиды могут попытаться разрушить ядерным взрывом или мощным тараном. Однако этот метод рискован: обломки все равно могут улететь в сторону Земли или Луны.

Выбор подходящего способа защиты зависит от того, сколько времени остается до возможного столкновения, а также от размеров астероида и его внутреннего строения. Чем раньше начать воздействие, тем меньшую силу нужно приложить для изменения траектории и тем ниже риск разрушить объект.

Для подготовки к подобным угрозам ученые уже провели несколько экспериментов и испытательных миссий. Самой известной стала миссия DART, которая в 2022 году впервые на практике доказала, что астероид можно отклонить от его орбиты. Космический аппарат намеренно столкнулся с астероидом Диморф и изменил его траекторию, подтвердив точность научных расчетов и моделей поведения небесных тел при таком воздействии.

