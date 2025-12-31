Ключевые моменты:
- Астероид 2024 YR4 теперь нацелился на Луну.
- Возможная дата удара — декабрь 2032 года.
- Обломки могут угрожать спутникам и людям в космосе.
Возможное столкновение с Луной: чем это опасно для Земли
Астероид 2024 YR4 был открыт в конце прошлого года. Изначально ученые опасались, что он может столкнуться с Землей — вероятность оценивалась примерно в 3%. Однако новые данные, полученные с помощью телескопа Джеймс Уэбб, показали: нашей планете астероид не угрожает.
Вместо этого у него появилась новая цель — Луна. По обновленным расчетам, вероятность столкновения астероида с естественным спутником Земли превышает 4%, а возможный удар может произойти в декабре 2032 года. Об этом идет речь в материале Nauka.ua.
Хотя Луна находится на расстоянии около 384 тысяч километров от Земли, последствия удара могут быть серьезными. Столкновение способно выбросить в космос огромное количество обломков. По оценкам ученых, поток микрометеоритов в околоземном пространстве может увеличиться в тысячу раз.
Это создает сразу несколько угроз. Обломки могут повредить или вывести из строя спутники связи и наблюдения, а также космические аппараты. Кроме того, повышенная плотность космического мусора опасна для астронавтов на орбите и для будущих миссий к Луне.
Как предотвратить столкновение
Чтобы предотвратить катастрофу, ученые из NASA и других институтов рассматривают два варианта действий, которые нужно реализовать между 2030 и 2032 годами:
- Смена курса (кинетический удар). Это метод, проверенный миссией DART в 2022 году. Специальный аппарат врезается в астероид, чтобы изменить его траекторию так, чтобы он миновал Луну. Также рассматривают варианты «гравитационного тягача» или ионного пучка.
- Уничтожение. Если времени будет мало, астероиды могут попытаться разрушить ядерным взрывом или мощным тараном. Однако этот метод рискован: обломки все равно могут улететь в сторону Земли или Луны.
Выбор подходящего способа защиты зависит от того, сколько времени остается до возможного столкновения, а также от размеров астероида и его внутреннего строения. Чем раньше начать воздействие, тем меньшую силу нужно приложить для изменения траектории и тем ниже риск разрушить объект.
Для подготовки к подобным угрозам ученые уже провели несколько экспериментов и испытательных миссий. Самой известной стала миссия DART, которая в 2022 году впервые на практике доказала, что астероид можно отклонить от его орбиты. Космический аппарат намеренно столкнулся с астероидом Диморф и изменил его траекторию, подтвердив точность научных расчетов и моделей поведения небесных тел при таком воздействии.
