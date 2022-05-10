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Скончался первый президент Украины Леонид Кравчук

Скончался первый президент Украины Леонид Кравчук

Сегодня, 10 мая 2022 года, после продолжительной болезни на 89-м году жизни скончался первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Как сообщает Телеграм-канал «Українські новини» со ссылкой на источник в кругу друзей экс-президента Кравчука, Леонида Макаровича не стало сегодня в 17:00 по киевскому времени.

Данную информацию подтвердили в семье Кравчука.

Леонид Кравчук родился в селе Великий Житин Ровненской области. В 1958 году окончил Киевский государственный университет им.Т.Шевченко. Преподаватель политэкономии. Кандидат экономических наук. Профессор ряда национальных и зарубежных университетов.

Народный депутат Верховного Совета УССР Х-ХІ созывов и нардеп независимой Украины ХІІ (І) созыва.

Леонид Кравчук был первым президентом Украины с декабря 1991-го по июль 1994 года.

В 1994-2006 гг. – народный депутат Украины II-IV созывов. Был членом Комитета Верховной Рады по иностранным делам и связям с СНГ Верховной Рады Украины. Входил во фракции Социально-рыночный выбор, Конституционный центр. В парламент III и IV созывов прошел по списку Социал-демократической партии (объединенной). Во время IV созыва возглавлял фракцию СДПУ(о). Был членом этой партии.

С 2000 года – президент Украинского муниципального клуба. С 2001 года – президент Всеукраинской благотворительной организации «Миссия «Украина – Известная».

30 июля 2020 года Леонида Кравчука назначили главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на минских переговорах по Донбассу.

29 июня 2021 года перенес операцию на сердце. После операции находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Фото: БелТА

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