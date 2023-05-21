От СССР до россии: как за 100 лет менялись политические репрессии в Украине?

В этот воскресный день, 21 мая, в Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий. Политрепрессии – раскулачивание, депортации, истребление интеллигенции, «зачистки» политически неугодных оппонентов – преследовали Украину со времен СССР и, к несчастью, продолжаются до сих пор: мир говорит о репрессированных украинцах и во время полномасштабного вторжения россии. «Одесская жизнь» вспоминает самые трагические вехи политических репрессий на территории Украины за последние 100 лет.

Запрет «украинизации» и дело «Союза освобождения Украины»

Первые политические репрессии в Украине начались после прихода к власти большевиков. Недолго продлившаяся «украинизация», когда национальной элите разрешалось вводить украинский язык в образование, культуру и науку, закончилась гонением на интеллигенцию. Уже в конце 1920-х советская власть поняла, что либеральная политика в Украине может стать угрозой для режима. Так «украинизация» обернулась против ее активных сторонников – их начали расстреливать или ссылать в лагеря по сфабрикованным делам.

Одного из главных проводников «украинизации», наркома образования УССР Александра Шумского, обвинили в «национальном уклонении» и отправили на Соловки, а затем убили по личному распоряжению Сталина.

В 1930 году репрессии продолжились делом о «Союзе освобождения Украины» – мифической организации, которой вменялось сотрудничество с Польшей. Ученые, писатели, педагоги и врачи – именно они тогда становились репрессированными украинцами. Всего по делу проходило 500 человек, 45 из которых были осуждены.

Разгром церкви и обвинения в «национализме»

В 1930-х была ликвидирована независимая от Москвы Украинская автокефальная православная церковь. Советы уничтожили 65% всех храмов Украины, а 13 священнослужителей загубили в тюрьмах.

Вскоре репрессии коснулись и половины членов Союза советских писателей Украины и 184 членов Всеукраинской академию наук, большинство из которых были историками.

Чтобы уничтожить свет украинской интеллигенции, советский режим обвинял арестованных в «национализме», «троцкизме», «фашизме» и «связях с иностранными разведками».

Большой террор Сталина: квоты на расстрелы

Апогеем массовых репрессий в Украине стал Большой террор 1937-1938 годов, который должен был завершить 20-летнюю борьбу с «врагами народа». Украинцами, попавшими тогда под репрессии Сталина, оказались «кулаки», интеллигенция и члены военного командования УССР. Их обвиняли в шпионаже и причастности к несуществующим «контрреволюционным», «националистическим» и даже «сектантским» организациям. Следствие проводили в упрощенном порядке, а признание выбивали при помощи пыток.

Москва определяла «лимиты» осужденных, а на местах «перевыполняли план». Так, в 1937 году квота на казнь «кулаков и других антисоветских элементов» выросла с 8 тысяч до 26 тысяч человек. Репрессии распространялись не только на осужденных, но и на их семьи, включая детей.

Всего за 2 года в УССР осудили 198 тысяч жителей: из них 122 тысячи – расстреляли, остальных – отправили в лагеря ГУЛАГ. Лишь 0,3% осужденных удалось избежать наказания.

Николай Кулиш, Лесь Курбас и «Расстрелянное возрождение» в Сандармохе

Массовые захоронения жертв сталинского террора раскиданы по всему бывшему СССР. Только на территории нашей страны обнаружено более 20 мест, где украинцы были расстреляны во время репрессий. Такие места есть в 12 населенных пунктах – от Ивано-Франковской области до Сумской. Самые большие из них находятся под Киевом (до 16 тысяч расстрелянных) и в Виннице (9,5 тысяч тел). Есть такое место и в Одессе – на бывшем 2-м христианском кладбище.

Самым известным местом массового расстрела украинской интеллигенции считается Сандармох – карельское урочище, где осенью 1937 года убили 1111 заключенных соловецкого этапа, 287 из которых арестовали в УССР.

Многих украинцев, которые были расстреляны там во время репрессий, теперь причисляют к «Расстрелянному возрождению». Это, например, министр образования УНР Антон Крушельницкий, писатели Валерьян Пидмогильный и Николай Кулиш, режиссер Лесь Курбас и другие.

По приказу Сталина в Сандермохе казнили всех, кто мог сделать украинскую культуру частью мирового прогресса.

Советская власть против ОУН-УПА: массовые депортации

В середине 40-х советские репрессии коснулись членов ОУН-УПА, которые оказывали активное сопротивление сталинскому режиму и боролись за самостоятельное соборное Украинское государство.

В 1944-1953 годы за поддержку украинского подполья были осуждены более 87 тысяч человек. Более 200 тысяч украинцев, в том числе членов семей ОУНовцев, были депортированы в Сибирь. Там переселенцев использовали как дешевую рабочую силу на лесоповалах и других тяжелых работах, а бегство с места ссылки грозило украинцам заключением.

Массовые депортации прекратились только со смертью Сталина.

Василий Стус и Иван Светличный: преследование диссидентов во время операции «Блок»

Репрессии в Украине в советское время ненадолго стихли в период «хрущевской оттепели». УССР встала на путь возрождения благодаря диссидентам, выступавшим за демократизацию общества и свободное развитие украинского языка. Цензура стала ослабевать, в Украине появился самиздат, а национальная культура «задышала». Но расцвет этот был недолог: с приходом Брежнева репрессии против интеллигенции в Украине возобновились. Руководство СССР разработало операцию «Блок» по выявлению активных националистических элементов. Тогда в поле зрения госбезопасности попали диссиденты из Львова, Киева и Одессы: в том числе литераторы Иван Светличный и Иван Дзюба, журналист Вячеслав Черновол, поэт Василий Стус, режиссер Сергей Параджанов и другие.

Первая волна арестов прокатилась в августе-сентябре 1965 года, но наиболее масштабной оказалась вторая волна 1972-1973 годов. Тогда по делу «Блока» было арестовано около 87 человек. По статье «антисоветская агитация и пропаганда» диссидентам давали 7 лет тюрьмы и 5 лет ссылки, а за «распространение клеветы на советскую действительность» – до 3 лет заключения. Василия Стуса приговорили к 8-ми, Вячеслава Черновола – к 9-ти, а Ивана Светличного – к 12-ти годам заключения. Василий Стус на свободу так и не вышел: он погиб в тюрьме в 1985 году.

Операция «Блок» продолжалась вплоть до конца 1976-го. В течение 5-ти лет жертвами коммунистических репрессий стали более 200 украинцев. Этой «зачисткой» КГБ положил конец движению шестидесятников и почти полностью разгромил украинский самиздат.

Реабилитация жертв политических репрессий

Первая волна реабилитации жертв репрессий началась сразу после смерти Сталина. В середине 1950-х, во времена «хрущевской оттепели», были реабилитированы почти 8 000 человек. Однако более последовательным этот процесс стал уже после распада Советского Союза. 17 апреля 1991 года был принят закон «О реабилитации жертв политических репрессий в Украине», согласно которому сфабрикованными были признаны уголовные дела против почти 250 000 украинцев.

Черновол и Гонгадзе: расправа над политическими оппонентами в 90-е

С развалом СССР массовые репрессии сменились политическими убийствами. Два самых громких из них – убийство политика Вячеслава Черновола и журналиста Георгия Гонгадзе.

Еще в 60-е-80-е Вячеслав Черновол как диссидент пережил несколько волн советских репрессий и суммарно провел в заключении 17 лет. Однако погиб он уже в 90-е, будучи главной партии «Народный рух Украины». По официальной версии, 25 марта 1999 года Черновол погиб в смертельном ДТП, хотя позже выяснилось: уже после аварии его могли добить кастетом.

Однопартийцы и семья Черновола говорили о политическом убийстве, однако точка в расследовании его смерти не поставлена до сих пор.

Георгий Гонгадзе был активным общественным деятелем и журналистом. В 2000 году он основал издание «Украинская правда», где публиковал разоблачающие материалы о президенте Украины Леониде Кучме и его окружении. 2 ноября этого же года обезглавленное тело Гонгадзе нашли в Таращанском лесу Киевской области.

Лишь в 2011 году экс-начальник ГУУР МВД Алексей Пукач признался на суде в убийстве Гонгадзе и назвал заказчиков преступления: Леонида Кучму, Владимира Литвина и Юрия Кравченко. В 2013 году Пукача приговорили к пожизненному заключению, но окончательно приговор был утвержден только в 2021 году.

Украинцы – жертвы репрессий при Януковиче

С приходом к власти Виктора Януковича в Украине снова заговорили о политических репрессиях против оппонентов. В 2010-2014 годах по приказу Януковича у оппозиции проводились обыски, а самым громким политическим делом стало «Дело Юлии Тимошенко», в рамках которого экс-премьер-министра и ее Кабмин обвиняли в превышении должностных полномочий. Саму Юлию Владимировну приговорили к 7 годам лишения свободы. Тимошенко вышла из тюрьмы лишь после бегства Януковича в 2014 году.

Самыми кровопролитными оказались репрессии Януковича против участников Евромайдана. Они начались с силового разгона палаточного городка в ночь на 30 ноября 2013 года и продолжились почти до конца февраля 2014-го. Борьба с оппозицией сопровождаясь жестокими боями и убийством протестующих. Всего, по данным МОЗ, с 30 ноября 2013 года по 14 апреля 2014 года в ходе акций протеста в Киеве и в регионах Украины погибли 106 человек, более 1500 – пострадали. Погибших позже назвали «Небесной сотней».

Война с россией

После аннексии Крыма в марте 2014 года политические репрессии против украинцев начались уже со стороны россии. Оккупанты превратили полуостров в новую территорию террора. По данным правозащитников, только за первый год аннексии в Крыму арестовали 1435 проукраинских активистов, 45 человек были похищены, а шестерых из них нашли убитыми.

Через восемь лет, после 24 февраля 2022 года, террор россии приобрел новые масштабы: массовые казни, пытки в подвалах, фильтрационные лагеря и принудительная депортация – все, что претерпевала Украина от рук чекистов в ХХ веке, снова вернулось в нашу реальность. На деокупированных территориях уже найдено 54 пыточных и более 1000 тел погибших в местах массовых захоронений. К апрелю 2023 также известно о 19,5 тысячах украинских детей, незаконно вывезенных в россию.

День памяти жертв репрессий

Несмотря на то, что от политического террора украинцы страдали еще с начала XX века, на государственном уровне чтить память репрессированных начали почти 100 лет спустя. В 2007 году, во времена правления Виктора Ющенко, День памяти жертв политических репрессий начали отмечать в каждое третье воскресенье мая. В 2023 году этот день выпал на 21 мая.

Фото из открытых источников