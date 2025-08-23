Ключевые моменты

23 октября 1956 года в Будапеште начались студенческие протесты, которые быстро охватили всю страну.



Требования: свобода слова, вывод советских войск, демократические выборы, возвращение к власти реформатора Имре Надя.



В ноябре СССР провёл операцию «Вихрь»: 60 тысяч солдат и 2000 танков подавили выступления.



Погибло около 2,5 тысяч венгров, ещё 200 тысяч бежали за границу, более 20 тысяч арестованы.



Советскую «экзекуцию» называли «усмирением фашистского мятежа», героизируя тех, кто попирал свободу.



Сегодня Виктор Орбан — политик, который удивительным образом идёт вразрез с настроениями большинства венгров, вновь склоняясь к Москве.

«Украина уже проиграла войну против рф»

Успокойся, прошу тебя, уважаемый читатель! Я ведь успокоился, когда прочитал эти слова, хоть, если честно, и не сразу. И ты не спеши, прочитав этот заголовок, перейти на другой сайт и пообещать себе: всё, больше я эту «ОЖ» не читаю!

Нет, читатель, оставайся подольше с нами. Потому что, как сказал Маугли в книжке из нашего детства , «Мы с тобой одной крови!» А бредятина в заголовке — так она же в кавычках!

Это цитата из того, что недавно на брифинге изрыгнул известный в Европе кнур, временно исполняющий обязанности премьер-министра Венгрии. Кликуха у него Виктор Орбан. У него типичная клиника импотенции, как минимум — политической. Признаки? Патологическая ненависть к Украине.

Да у него, вообще, целый букет диагнозов. Все они и неспециалисту заметны, а у меня всё-таки высшее образование — Институт связи окончил с отличием. Так что связать многие факты могу профессионально.

К путину у него настоящая трепетная любовь. О чем это говорит? Полагаю, о склонности к однополому общению. Поговаривают, на пассивного он смахивает. Далее: все цивилизованные страны Европы уже спят и видят, как бы лишить Венгрию (читай — Орбана) права голоса в Евросоюзе, настолько тупо и немотивированно этот тип льёт грязь на Украину.

Диагноз? «Шизофренический бред, осложненный маниакально-депрессивным психозом, и притом, сумеречное состояние души» — я его в «12 стульев» прочитал.

Конечно, окончательные выводы, максимально точные, по Орбану раньше или позже сделает патологоанатом. Я же предположу, что все диагнозы этого с разбегу сделанного (не будем этого исключать) политикана вызваны, скорее всего, одним — т.н. «Стокгольмским синдромом». И с этого места — уже серьёзно.

Орбан — жертва стокгольмского синдрома

Стокгольмский (он же шведский) синдром — это психологическое явление, при котором жертвы — заложники начинают испытывать позитивные чувства к своим захватчикам, включая сочувствие, понимание, а иногда и защиту преступников.

Происхождение термина: название пошло от ограбления банка в Стокгольме (Швеция) в 1973 году. Преступник взял заложников, и в течение нескольких дней между ними установились эмоциональные связи. После освобождения заложники даже защищали грабителя и отказывались свидетельствовать против него.

Каким боком, спросите, здесь Орбан? «Вылупился» он в 1963 году, и, видать, с молоком матери впитал любовь и позитив к насильникам. Да, за 7 лет до его рождения, в 1956 году, Советский Союз устроил жестокое групповое изнасилование Венгрии, а после развала СССР именно эрэфия провозгласила себя правопреемником СССР. Вот перед ней-то и преклоняется Орбан — больной на всю голову человек, жертва Стокгольмского синдрома.

Итак, год 1956-й. 23 октября 1956 в Будапеште — столице подмятой Союзом ССР Венгрии начались студенческие волнения, переросшие в массовое выступление граждан.

Демонстранты потребовали: свободу слова и печати, вывод советских оккупационных войск, назначение реформатора Имре Надя премьер-министром, демократические выборы.

Были снесены памятники Сталину, начались вооружённые столкновения с госбезопасностью. К 28 октября восстание распространилось по всей стране, были созданы советы рабочих, вооружённые отряды повстанцев.

Имре Надь стал премьер-министром, пообещал реформы и нейтралитет Венгрии. Правительство Надя объявило о выходе Венгрии из Варшавского договора, объявило нейтралитет, озвучило просьбу к ООН и странам Запада о помощи.

Усмирение Венгрии

Отозвался только СССР: 4 ноября начал операцию «Вихрь». В Будапешт вошли около 60 000 советских солдат и 2000 танков. Имре Надь укрылся в югославском посольстве, позднее был арестован. В ходе городских боев около 2 500 венгров погибли, примерно 200 000 человек эмигрировали из страны, более 20 тысяч было арестовано.

Об уровне боев по «усмирению» Венгрии можно судить по имеющимся в Википедии наградным листам с представлением к званию Герой Советского Союза на более, чем 25 советских военослужащих — «за подавление венгерского фашистского мятежа».

Под №1 там, конечно же, маршал Жуков, командовавший экзекуцией. Андреев Владимир, старший лейтенант: «Рота Андреева нанесла повстанцам большие потери в боях на улицах Будапешта». Балясников Александр, командир танка:»В боях на улицах Будапешта экипаж Балясникова уничтожил около 30 повстанцев, 2 их противотанковых орудия, 4 пулемёта, разгромив опорный пункт противника в будапештском кинотеатре «Корвин»».

Добрунов Григорий, подполковник: «Батальон Добрунова предотвратил попытку захвата повстанцами здания Генштаба Венгерской народной армии, деблокировал штаб советского командования, разоружил ряд повстанческих формирований, обнаружил и захватил резидента американской разведки».

Валентин Субботин, лейтенант: «Вместе с группой из 25 человек выбил противника из занятого им дома и в течение 17 часов удерживал занятые позиции, в критический момент вызвал огонь на себя, а впоследствии успешно вывел группу из окружения».

Цвик Степан, лейтенант, командир танкового взвода. С этим человеком (он жил в райцентре Горностаевка нашей Херсонской области) мне, когда был журналистом одной из региональных газет, довелось пообщаться лично. Это было начало 2000-х. Скажу коротко: интересный, откровенный был собеседник, от многого из того, что от него услышал, волосы дыбом вставали (тогда я еще был с прической).

13 человек получили Героев посмертно, а всего по официальным данным погибли до 800 советских военных. Остается лишь удивляться тому, что тогдашние верхи СССР не додумались учредить медаль «За усмирение Венгрии.2.0.»

А что, напомню: в период царской россии существовали медали, которыми награждали за усмирение и покорение различных территорий и восстаний. Среди них были: «За усмирение польского мятежа» (1863-1864), «За покорение Чечни и Дагестана» (1860), «За покорение Западного Кавказа» (1864), «За походы в Средней Азии 1853—1895», «За покорение Ханства Кокандского» (1876), «ЗА УСМИРЕНИЕ ВЕНГРИИ и Трансильвании» (1849), а также медаль «За труды и храбрость при взятии Гянджи» (это 1804 год, война с Персией).

К слову, сейчас это азербайджанский город, и как бы путиноидам не пришло в голову объявить его российским). Кстати, следует знать, что среди наград Второй мировой есть советская медаль «За взятие Будапешта».

Венгры яро ненавидели СССР: при взятии Будапешта погибло около 80 тысяч советских солдат и офицеров. Это были тяжелые и кровопролитные бои, продолжавшиеся 108 дней.

Будапештская операция стала одной из самых сложных и масштабных в ходе Второй мировой войны на территории Европы. Сопротивлялись так, что эсэсовцам было, чему учиться.

Как видим, в 1956-м, т.е. через 11 лет, эта ненависть вспыхнула вновь. Её опять залили кровью. И вдруг откуда ни возьмись появляется Орбан. Недавний секретарь комсомольской организации школы, он получил общенациональную известность после выступления 16 июня 1989 года на церемонии перезахоронения Имре Надя и других политических деятелей Венгрии, казнённых оккупантами в 1958 году. В своей речи потребовал проведения свободных выборов и вывода советских войск из страны.

Любить путина на деньги ЕС

Но дорвавшись до власти, он резко «поменял масть» и стал «топить» за «ньюСССР» — читай россию. Венгры вдруг скоропостижно возлюбили недавно утюжившую их танками страну?!

Не думаю. Её страстно целует в дупу один венгр — по кличке Орбан. Более того, свою голую дупу он оскорбительно демонстрирует Евросоюзу! А она ведь действительно голая: экономика Венгрии без европейских дотаций (субсидий и фондов ЕС) оказалась бы в очень тяжёлом положении.

Она финансово зависима от ЕС. В 2014–2020 гг. была подачка около 40 млрд евро чистых дотаций.Эти деньги — до 4–5% ВВП в год. Без них бюджетный дефицит резко увеличивается. В 2021–2027гг. было запланировано ещё более 30 млрд евро, но часть приостановлена из-за проблем, созданных лично Орбаном.

Поддержка ЕС финансирует дороги, железные дороги, школы, больницы, ИТ-инфраструктуру, региональные и сельские программы, без неё остановились бы многие крупные проекты, особенно в бедных регионах. Венгрия — экспортно-ориентированная страна с высокой долей иностранных инвестиций (особенно немецких — автопром). У неё мало внутренних ресурсов, большая зависимость от внешнего спроса.

Наглое отношение Орбана к ЕС уже, что вполне объяснимо, ударило по экономике: высокая инфляция, обесценивание форинта рост долгов. И тем не менее, он тупо «дышит пивом» на кормильцев. И нарывается на то, что Венгрии могут «перекрыть кислород». Это просто, как раку ногу оторвать.

Референдум о вступлении Венгрии в ЕС состоялся в апреле 2003 года. Подавляющее большинство проголосовавших (более 80 %) высказались за вступление Венгрии в Евросоюз. И выход из ЕС не пользуется популярностью среди венгерского населения.

Опрос 2016 года показал, что 68% венгров хотели бы остаться в ЕС, в то время как только 17% предпочли бы выйти из него. В 2020 году поддержка ЕС была ещё выше: 85% опрошенных венгров поддержали членство страны в союзе.

И при этом Орбан упрямо портит воздух в Евросоюзе. Напрашивается единственный логичный вывод: его ЛИЧНАЯ заинтересованность в виде «бонусов» от эрэфии перевешивает на чаше весов государственные интересы. То есть он прекрасно понимает, что уже представляет из себя политический труп. И действует по принципу, подсказанному обучившим его русскому алфавиту путина: АБВГД — АБы ВыГоДа.

Читайте также:

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса