Ключевые моменты
- 23 октября 1956 года в Будапеште начались студенческие протесты, которые быстро охватили всю страну.
- Требования: свобода слова, вывод советских войск, демократические выборы, возвращение к власти реформатора Имре Надя.
- В ноябре СССР провёл операцию «Вихрь»: 60 тысяч солдат и 2000 танков подавили выступления.
- Погибло около 2,5 тысяч венгров, ещё 200 тысяч бежали за границу, более 20 тысяч арестованы.
- Советскую «экзекуцию» называли «усмирением фашистского мятежа», героизируя тех, кто попирал свободу.
- Сегодня Виктор Орбан — политик, который удивительным образом идёт вразрез с настроениями большинства венгров, вновь склоняясь к Москве.
«Украина уже проиграла войну против рф»
Успокойся, прошу тебя, уважаемый читатель! Я ведь успокоился, когда прочитал эти слова, хоть, если честно, и не сразу. И ты не спеши, прочитав этот заголовок, перейти на другой сайт и пообещать себе: всё, больше я эту «ОЖ» не читаю!
Нет, читатель, оставайся подольше с нами. Потому что, как сказал Маугли в книжке из нашего детства , «Мы с тобой одной крови!» А бредятина в заголовке — так она же в кавычках!
Это цитата из того, что недавно на брифинге изрыгнул известный в Европе кнур, временно исполняющий обязанности премьер-министра Венгрии. Кликуха у него Виктор Орбан. У него типичная клиника импотенции, как минимум — политической. Признаки? Патологическая ненависть к Украине.
Да у него, вообще, целый букет диагнозов. Все они и неспециалисту заметны, а у меня всё-таки высшее образование — Институт связи окончил с отличием. Так что связать многие факты могу профессионально.
К путину у него настоящая трепетная любовь. О чем это говорит? Полагаю, о склонности к однополому общению. Поговаривают, на пассивного он смахивает. Далее: все цивилизованные страны Европы уже спят и видят, как бы лишить Венгрию (читай — Орбана) права голоса в Евросоюзе, настолько тупо и немотивированно этот тип льёт грязь на Украину.
Диагноз? «Шизофренический бред, осложненный маниакально-депрессивным психозом, и притом, сумеречное состояние души» — я его в «12 стульев» прочитал.
Конечно, окончательные выводы, максимально точные, по Орбану раньше или позже сделает патологоанатом. Я же предположу, что все диагнозы этого с разбегу сделанного (не будем этого исключать) политикана вызваны, скорее всего, одним — т.н. «Стокгольмским синдромом». И с этого места — уже серьёзно.
Орбан — жертва стокгольмского синдрома
Стокгольмский (он же шведский) синдром — это психологическое явление, при котором жертвы — заложники начинают испытывать позитивные чувства к своим захватчикам, включая сочувствие, понимание, а иногда и защиту преступников.
Происхождение термина: название пошло от ограбления банка в Стокгольме (Швеция) в 1973 году. Преступник взял заложников, и в течение нескольких дней между ними установились эмоциональные связи. После освобождения заложники даже защищали грабителя и отказывались свидетельствовать против него.
Каким боком, спросите, здесь Орбан? «Вылупился» он в 1963 году, и, видать, с молоком матери впитал любовь и позитив к насильникам. Да, за 7 лет до его рождения, в 1956 году, Советский Союз устроил жестокое групповое изнасилование Венгрии, а после развала СССР именно эрэфия провозгласила себя правопреемником СССР. Вот перед ней-то и преклоняется Орбан — больной на всю голову человек, жертва Стокгольмского синдрома.
Итак, год 1956-й. 23 октября 1956 в Будапеште — столице подмятой Союзом ССР Венгрии начались студенческие волнения, переросшие в массовое выступление граждан.
Демонстранты потребовали: свободу слова и печати, вывод советских оккупационных войск, назначение реформатора Имре Надя премьер-министром, демократические выборы.
Были снесены памятники Сталину, начались вооружённые столкновения с госбезопасностью. К 28 октября восстание распространилось по всей стране, были созданы советы рабочих, вооружённые отряды повстанцев.
Имре Надь стал премьер-министром, пообещал реформы и нейтралитет Венгрии. Правительство Надя объявило о выходе Венгрии из Варшавского договора, объявило нейтралитет, озвучило просьбу к ООН и странам Запада о помощи.
Усмирение Венгрии
Отозвался только СССР: 4 ноября начал операцию «Вихрь». В Будапешт вошли около 60 000 советских солдат и 2000 танков. Имре Надь укрылся в югославском посольстве, позднее был арестован. В ходе городских боев около 2 500 венгров погибли, примерно 200 000 человек эмигрировали из страны, более 20 тысяч было арестовано.
Об уровне боев по «усмирению» Венгрии можно судить по имеющимся в Википедии наградным листам с представлением к званию Герой Советского Союза на более, чем 25 советских военослужащих — «за подавление венгерского фашистского мятежа».
Под №1 там, конечно же, маршал Жуков, командовавший экзекуцией. Андреев Владимир, старший лейтенант: «Рота Андреева нанесла повстанцам большие потери в боях на улицах Будапешта». Балясников Александр, командир танка:»В боях на улицах Будапешта экипаж Балясникова уничтожил около 30 повстанцев, 2 их противотанковых орудия, 4 пулемёта, разгромив опорный пункт противника в будапештском кинотеатре «Корвин»».
Добрунов Григорий, подполковник: «Батальон Добрунова предотвратил попытку захвата повстанцами здания Генштаба Венгерской народной армии, деблокировал штаб советского командования, разоружил ряд повстанческих формирований, обнаружил и захватил резидента американской разведки».
Валентин Субботин, лейтенант: «Вместе с группой из 25 человек выбил противника из занятого им дома и в течение 17 часов удерживал занятые позиции, в критический момент вызвал огонь на себя, а впоследствии успешно вывел группу из окружения».
Цвик Степан, лейтенант, командир танкового взвода. С этим человеком (он жил в райцентре Горностаевка нашей Херсонской области) мне, когда был журналистом одной из региональных газет, довелось пообщаться лично. Это было начало 2000-х. Скажу коротко: интересный, откровенный был собеседник, от многого из того, что от него услышал, волосы дыбом вставали (тогда я еще был с прической).
13 человек получили Героев посмертно, а всего по официальным данным погибли до 800 советских военных. Остается лишь удивляться тому, что тогдашние верхи СССР не додумались учредить медаль «За усмирение Венгрии.2.0.»
А что, напомню: в период царской россии существовали медали, которыми награждали за усмирение и покорение различных территорий и восстаний. Среди них были: «За усмирение польского мятежа» (1863-1864), «За покорение Чечни и Дагестана» (1860), «За покорение Западного Кавказа» (1864), «За походы в Средней Азии 1853—1895», «За покорение Ханства Кокандского» (1876), «ЗА УСМИРЕНИЕ ВЕНГРИИ и Трансильвании» (1849), а также медаль «За труды и храбрость при взятии Гянджи» (это 1804 год, война с Персией).
К слову, сейчас это азербайджанский город, и как бы путиноидам не пришло в голову объявить его российским). Кстати, следует знать, что среди наград Второй мировой есть советская медаль «За взятие Будапешта».
Венгры яро ненавидели СССР: при взятии Будапешта погибло около 80 тысяч советских солдат и офицеров. Это были тяжелые и кровопролитные бои, продолжавшиеся 108 дней.
Будапештская операция стала одной из самых сложных и масштабных в ходе Второй мировой войны на территории Европы. Сопротивлялись так, что эсэсовцам было, чему учиться.
Как видим, в 1956-м, т.е. через 11 лет, эта ненависть вспыхнула вновь. Её опять залили кровью. И вдруг откуда ни возьмись появляется Орбан. Недавний секретарь комсомольской организации школы, он получил общенациональную известность после выступления 16 июня 1989 года на церемонии перезахоронения Имре Надя и других политических деятелей Венгрии, казнённых оккупантами в 1958 году. В своей речи потребовал проведения свободных выборов и вывода советских войск из страны.
Любить путина на деньги ЕС
Но дорвавшись до власти, он резко «поменял масть» и стал «топить» за «ньюСССР» — читай россию. Венгры вдруг скоропостижно возлюбили недавно утюжившую их танками страну?!
Не думаю. Её страстно целует в дупу один венгр — по кличке Орбан. Более того, свою голую дупу он оскорбительно демонстрирует Евросоюзу! А она ведь действительно голая: экономика Венгрии без европейских дотаций (субсидий и фондов ЕС) оказалась бы в очень тяжёлом положении.
Она финансово зависима от ЕС. В 2014–2020 гг. была подачка около 40 млрд евро чистых дотаций.Эти деньги — до 4–5% ВВП в год. Без них бюджетный дефицит резко увеличивается. В 2021–2027гг. было запланировано ещё более 30 млрд евро, но часть приостановлена из-за проблем, созданных лично Орбаном.
Поддержка ЕС финансирует дороги, железные дороги, школы, больницы, ИТ-инфраструктуру, региональные и сельские программы, без неё остановились бы многие крупные проекты, особенно в бедных регионах. Венгрия — экспортно-ориентированная страна с высокой долей иностранных инвестиций (особенно немецких — автопром). У неё мало внутренних ресурсов, большая зависимость от внешнего спроса.
Наглое отношение Орбана к ЕС уже, что вполне объяснимо, ударило по экономике: высокая инфляция, обесценивание форинта рост долгов. И тем не менее, он тупо «дышит пивом» на кормильцев. И нарывается на то, что Венгрии могут «перекрыть кислород». Это просто, как раку ногу оторвать.
Референдум о вступлении Венгрии в ЕС состоялся в апреле 2003 года. Подавляющее большинство проголосовавших (более 80 %) высказались за вступление Венгрии в Евросоюз. И выход из ЕС не пользуется популярностью среди венгерского населения.
Опрос 2016 года показал, что 68% венгров хотели бы остаться в ЕС, в то время как только 17% предпочли бы выйти из него. В 2020 году поддержка ЕС была ещё выше: 85% опрошенных венгров поддержали членство страны в союзе.
И при этом Орбан упрямо портит воздух в Евросоюзе. Напрашивается единственный логичный вывод: его ЛИЧНАЯ заинтересованность в виде «бонусов» от эрэфии перевешивает на чаше весов государственные интересы. То есть он прекрасно понимает, что уже представляет из себя политический труп. И действует по принципу, подсказанному обучившим его русскому алфавиту путина: АБВГД — АБы ВыГоДа.
Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса