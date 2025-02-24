Если вы забыли, напомним: почему мы воюем с Россией?

Причины конфликтов с Россией в нашей истории разные, но, по словам Александра Музычко, они часто касаются борьбы за выживание, идентичность и территориальную целостность. Принцип «или мы, или они» заложен в истории украинско-российского противостояния.

— Россияне всегда считали нас частью своего «русского мира». Их стремление завоевать нас, отобрать земли и ассимилировать никогда не менялось. Украинцы, конечно, этому сопротивлялись, понимая, что мир с московитами невозможен, — говорит Александр. — До 1991 года украинская государственность существовала эпизодически, у нас не всегда была возможность вести войну собственными силами. В то же время украинцы часто воевали в армиях других стран или создавали независимые вооруженные формирования, например армия Гетманщины или Украинская Повстанческая армия.

Также Александр напоминает, что к борьбе с Московией часто приобщались украинцы из диаспоры. Например, во время Вьетнамской войны они воевали в армии США против коммунистов. Украинские миротворцы участвовали в миссиях в Югославии, а в Абхазии в составе героической УНА-УНСО действовали против российских войск. Этот опыт передается нам из поколения в поколение и играет важную роль в современной борьбе.

Победоносные битвы Украины против Московии

Александр Музычко

Битвы с Московией, Российской империей, Советским Союзом были многочисленны: большими и маленькими, успешными и не очень. Но когда же все началось?

Александр Музычко говорит, что первую войну с московитами можно датировать 1169 годом. Тогда князь Андрей Боголюбский, сын основателя Москвы Юрия Долгорукого, захватил Киев. Однако в 1173 году украинцы взяли реванш в Вышгородской битве.

Предлагаем вспомнить наиболее известные и успешные битвы, в которых украинцы одержали победу над московитами.

Битва под Оршей, 1514 год

Победа войск военачальника Константина Острожского над московским войском. Это была одна из многочисленных битв в конфликтах между Великим княжеством Литовским и московитами за Черниговские земли. Московиты заявили претензии на литовские территории и перешли Днепр возле Орши (современная Беларусь), но были разбиты.

Поход на Москву, 1618 год

Гетман Петр Сагайдачный с войском и польской армией сжег окрестности Москвы в период «смутных времен», когда Россия потеряла государственность. Цель похода — вернуть земли, захваченные Московией. Хотя город не захватили, московиты заключили перемирие, по которому Черниговщина и Новгород-Северщина отошли к Речи Посполитой.

Конотопская битва, 1659 год

Победная битва войска гетмана Ивана Выговского и крымских татар против московской армии возле села Сосновка, недалеко от Конотопа. Она стала частью первых русско-украинских войн, когда Гетманщина боролась за выживание перед угрозой уничтожения со стороны московитов. Совместная победа с Крымским ханством имеет символическое значение и сегодня.

Битва за гору Маковку, 1915 год

В 1915 году, во время Первой мировой войны, Украинские сечевые стрельцы приняли участие в битве за гору Маковку в Карпатах. Несмотря на то, что они воевали в составе Австро-Венгерской армии, их победа над войсками Российской империи стала важным вкладом в освобождение Галичины от российской оккупации. Среди ее участников был Евгений Коновалец — будущий основатель Организации украинских националистов, которая сыграла ключевую роль в борьбе за независимость Украины.

Освобождение Крыма и Донбасса, 1918 год

Это была военная операция при поддержке немецких и австрийских войск для очистки территории Украины от большевиков. Одной из ключевых операций был поход Крымской группы под командованием полковника УНР Петра Болбочана, которая установила контроль над Крымом. На Донбассе боевые действия велись под руководством полковника Владимира Сикевича.

Бой под Крутами, 1918 и 2022 годы

Бой под Крутами 1918 года часто ошибочно называют поражением. На самом деле украинские войска смогли сдержать наступление большевистской армии на три дня, что позволило правительству УНР сохранить украинскую государственность. Через столетие, в 2022 году, во время полномасштабного российского вторжения, под Крутами снова состоялся бой. Украинские защитники в начале войны остановили российские войска, что стало символическим историческим реваншем.

Первый зимний поход, 1919-1920 годы

Первый зимний поход армии УНР под руководством генерал-полковника Михаила Емельяновича-Павленко стал попыткой вырваться из «треугольника смерти» из-за угрозы со стороны поляков, большевиков и белогвардейцев. Военные решили перейти к партизанскому рейду. В течение пяти месяцев участники «Зимнего похода» преодолели более 2500 километров и провели более 50 победных боев, освобождая украинские города.

Битва под Замостьем, 1920 год

Украинцы вместе с поляками отбили наступление большевистской армии, сделав весомый вклад в защиту Польши. Среди украинских командиров особенно отличился генерал-хорунжий, уроженец Одессы Всеволод Змиенко. В знак почтения его памяти в городе одна из улиц в центре названа его именем.

Бой под Гурбами, 1944 год

В апреле 1944 года на Волыни состоялся один из крупнейших боев Украинской Повстанческой армии против войск НКВД. Несмотря на значительное численное превосходство противника, украинские повстанцы нанесли ему значительные потери и смогли прорваться из окружения.

Бой возле Зиболки, 1945 год

22 марта 1945 года вблизи села Зиболки на Львовщине состоялся один из самых успешных боев УПА. Отдел «Галайда І» под командованием Василия Василяшко вступил в схватку с двумя полками Красной армии и спецотделами НКВД. Украинские повстанцы нанесли значительные потери противнику и вышли победителями.

Когда будет наша главная победа: мнение историка

Александр Музычко отмечает, что в военных делах победа не всегда измеряется захватом определенного города. Если наши силы, даже уступая врагу численно или ресурсами, смогли удержать позиции, нанести потери противнику — это также можно считать успехом.

— Слово «победа» в сознании многих часто ассоциируется с полным освобождением территории и достижением стратегических целей, например, маршем в Москву. Эта победа еще впереди. Мир — это не просто отсутствие войны, мир — это отсутствие Москвы, — отмечает украинский одесский историк.