Журналист нашего издания стал свидетелем работы спасателей на месте пожара. О ее серьезности свидетельствует количество специализированной техники, которая была задействована для ликвидации возгорания. Пламя удалось быстро потушить благодаря оперативным действиям пяти пожарно-спасательных экипажей.

К счастью, по предварительным данным, из людей никто не пострадал. Также удалось блокировать распространение пламени и потушить его.

По словам очевидцев, которые публикуют местные паблики, причиной возгорания стал аккумулятор, находившийся на зарядке.

Это же здание недавно пострадало во время одного из налетов «Шахедов». Тогда были выбиты стекла.

А в 2021 году «Одесская Жизнь» писала о падении части балкона в этом общежитии.

Читайте также:

Фото Валерия БОЯНЖУ