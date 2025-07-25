россия разрушает памятники Одесской области

Ключевые моменты:

  • Одесская область — одна из лидеров по количеству разрушенных памятников (179 объектов).
  • Всего по Украине повреждено 1528 памятников и 2359 учреждений культуры.
  • Среди пострадавших — музеи, театры, библиотеки, клубы, художественные школы.
  • 471 объект культурной инфраструктуры уничтожен полностью.

По данным Министерства культуры и информационной политики, по состоянию на 21 июля 2025 года в Одесской области зафиксировано 179 поврежденных памятников архитектуры, что делает регион одним из наиболее пострадавших на юге.

Одесская область вошла в тройку лидеров по количеству поврежденных сооружений после Харьковсковской области —  336 объекта и Херсонской — 289.

Всего по всей стране зафиксировано разрушение и повреждение 1528 памятников культурного наследия, включая 147 объектов национального значения.

Также пострадали 2359 учреждений культурной инфраструктуры, из которых 471 уничтожены полностью. 

Среди пострадавших заведений:

  • 830 библиотек;
  • 180 художественных учебных заведений;
  • 129 музеев и галерей;
  • 49 театров, кинотеатров и филармоний;
  • 9 заповедников;
  • 10 парков и зоопарков;
  • 4 цирка.

Из-за временной оккупации почти всей Луганщины и частей Запорожской, Донецкой и Херсонской областей точный учет культурных потерь пока невозможен.

Напомним, работы по реставрации шести памятников архитектуры национального значения в Одессе, на которые правительство Италии выделило 32 миллиона евро, должны начаться в начале 2026 года.

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