Ключевые моменты:
- Одесская область — одна из лидеров по количеству разрушенных памятников (179 объектов).
- Всего по Украине повреждено 1528 памятников и 2359 учреждений культуры.
- Среди пострадавших — музеи, театры, библиотеки, клубы, художественные школы.
- 471 объект культурной инфраструктуры уничтожен полностью.
По данным Министерства культуры и информационной политики, по состоянию на 21 июля 2025 года в Одесской области зафиксировано 179 поврежденных памятников архитектуры, что делает регион одним из наиболее пострадавших на юге.
Одесская область вошла в тройку лидеров по количеству поврежденных сооружений после Харьковсковской области — 336 объекта и Херсонской — 289.
Всего по всей стране зафиксировано разрушение и повреждение 1528 памятников культурного наследия, включая 147 объектов национального значения.
Также пострадали 2359 учреждений культурной инфраструктуры, из которых 471 уничтожены полностью.
Среди пострадавших заведений:
- 830 библиотек;
- 180 художественных учебных заведений;
- 129 музеев и галерей;
- 49 театров, кинотеатров и филармоний;
- 9 заповедников;
- 10 парков и зоопарков;
- 4 цирка.
Из-за временной оккупации почти всей Луганщины и частей Запорожской, Донецкой и Херсонской областей точный учет культурных потерь пока невозможен.
Напомним, работы по реставрации шести памятников архитектуры национального значения в Одессе, на которые правительство Италии выделило 32 миллиона евро, должны начаться в начале 2026 года.
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