Ключевые моменты:

Одесская область — одна из лидеров по количеству разрушенных памятников (179 объектов).

Всего по Украине повреждено 1528 памятников и 2359 учреждений культуры.

Среди пострадавших — музеи, театры, библиотеки, клубы, художественные школы.

471 объект культурной инфраструктуры уничтожен полностью.

По данным Министерства культуры и информационной политики, по состоянию на 21 июля 2025 года в Одесской области зафиксировано 179 поврежденных памятников архитектуры, что делает регион одним из наиболее пострадавших на юге.

Одесская область вошла в тройку лидеров по количеству поврежденных сооружений после Харьковсковской области — 336 объекта и Херсонской — 289.

Всего по всей стране зафиксировано разрушение и повреждение 1528 памятников культурного наследия, включая 147 объектов национального значения.

Также пострадали 2359 учреждений культурной инфраструктуры, из которых 471 уничтожены полностью.

Среди пострадавших заведений:

830 библиотек;

180 художественных учебных заведений;

129 музеев и галерей;

49 театров, кинотеатров и филармоний;

9 заповедников;

10 парков и зоопарков;

4 цирка.

Из-за временной оккупации почти всей Луганщины и частей Запорожской, Донецкой и Херсонской областей точный учет культурных потерь пока невозможен.

Напомним, работы по реставрации шести памятников архитектуры национального значения в Одессе, на которые правительство Италии выделило 32 миллиона евро, должны начаться в начале 2026 года.

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