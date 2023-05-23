Ананьев: город-памятник из местного красного кирпича

Почти два века кичится Ананьев своей изысканной краснокаменной архитектурой, ведь большинство зданий возведено из местного красного кирпича.

До сих пор в почти первозданном виде сохранилось более 30 памятников архитектуры. Это здания гимназии, горсовета, больницы, бывшие помещения земства, женской прогимназии, школы-хедеры, реального училища, здание офицерского собрания, гостиницы Лондон и Париж, собор Александра Невского, жилые дома горожан, выполненные по индивидуальным проектам.

Постановлением Кабинета министров Украины от 26 июля 2001 года город Ананьев внесен в список исторических населенных пунктов нашего государства.

Как Ананьев стал городом

22 сентября 1834 года с основанием Ананьевского уезда Ананьев стал городом, получив герб с тремя аистами в золотых гнездах. Оценив экономические возможности уездного Ананьева, сюда потянулись не только предприимчивые украинцы, но и немцы, французы, англичане, сербы, греки, итальянцы, евреи.

В период своего «золотого» расцвета, а это середина XIX — начало ХХ века, город активно застраивался на средства землевладельцев, предпринимателей и негоциантов. Появились первые улицы, дощатые тротуары, металлические ограждения. Над его архитектурным лицом трудились зодчие Корф, Харченко и Коняхин.

В частности, архитектор Виктор Корф, занимавший в Ананьеве должность младшего инженера Херсонского губернского правления, возвел здания женской гимназии, поликлиники, музея, городского совета.

На конец XIX века в Ананьеве работали 20 полукустарных предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, кирпичные заводы, фабрики шипучих вин, паровые мельницы, Бессарабско-Таврический банк, почта, телеграф. Проводились межгубернские сельскохозяйственные выставки. Богатство тогдашнего Ананьева символизировало название центральной улицы — Миллионная!

Кстати, местная православная святыня — собор Александра Невского — возведена за счет успешного купца, фабриканта, мецената Моисея Раввы еще в 1914-м.

Цитата из «Путеводителя по юго-западным казённым железным дорогам», изданного в 1898-м в Киеве: «Это небольшой чистенький и благоустроенный городок, один из лучших уездных городов Херсонской губернии… Общее впечатление Ананьев оставляет вполне благоприятное: чистенькие небольшие домики кокетливо выглядывают из зелени деревьев, и иногда кажется, что находишься в каком-нибудь дачном уголке, а не в заброшенном среди наших южных степей маленьком уездном городе».

Древний Ананьев постепенно приходит в упадок

К сожалению, древний Ананьев постепенно приходит в упадок. За последнее десятилетие за бюджетные средства отреставрирована гимназия, помещение городского совета, где раньше заседала городская дума, Дом культуры (бывший дом офицерского собрания). Выполнен ремонт некоторых древних построек.

Правда, требуют немедленного вмешательства строителей и реставраторов большинство архитектурных памятников XIX века.

Одним из первых выступал в печати на защиту и сохранение архитектурного наследия города ананьевский писатель, поэт и краевед Юрий Сисин.

Сейчас болеет директор художественно исторического музея имени Евгения Столицы Александр Шхалахов.

— Наш город освящен духовным и творческим достоянием художника Евгения Столицы, композиторов Петра Нищинского, Николая Вилинского, землевладельца и мецената Евгения Чикаленко. Кроме того, Ананьев – родина для лауреата Шевченковской премии Тараса Федюка, поэта-барда Валерия Ткаченко, сценариста Юрия Тарабанчука и писателя Юрия Сысина. Благодаря вдохновенному труду простых земледельцев и искусству архитекторов, поэтов, художников и музыкантов, наш замечательный край продолжает оставаться мистической территорией, где среди архитектурных жемчужин, барвенковых домов и камыша появляются новые таланты, — подчеркнул Александр Шхалахов.

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