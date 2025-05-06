Как сообщает куратор проекта Виктория Кравченко, событие пройдет в выставочном пространстве ООНСХУ (ул. Торговая, 2).

Это масштабное культурно-просветительское событие, объединяющее лекции, выставки, перформансы, искусство и живую историю.

Это уже второй фестиваль. Первый, напомним, состоялся в прошлом году, когда Одессе исполнилось 609 лет.

Фестиваль направлен на сохранение нематериального культурного наследия города, популяризацию исторических знаний о Хаджибее и Одессе, а также укрепление связей между культурными, государственными и общественными организациями.

«Среди наших партнеров – Одесский областной центр украинской культуры, Историко-краеведческий и Литературный музеи, учебные заведения, Союз художников и журналистов Украины, благотворительные фонды и частные инициативы», – рассказывает Виктория.

Программа фестиваля

17 мая

11:00-11:30 – Открытие;

11:35-13:00 – Лекция Александра Музычко. «О современном трактовании, проблематике, почему Одесса – украинский город»;

13:30-15:30 – Лекция Анатолия Кравченко. «Искусство времен СССР и как изнутри пытались навязать русские нарративы»;

17:00-17:50 – Лекция Виолетты Дудук. «Пять имен украинской Одессы (женский сборник)».

В течение дня (11.30-17.00):

арт-перформанс от Виктории Кравченко;

исторический квест от этногруппы «Легіт» (13:00-15:30);

благотворительная акция с фондом «Украина. Юг. Воля»;

выставка картин, постеров, книг, кофейня.

18 мая

11:30-13:00 – Музыкальное выступление этногруппы «Легіт»;

13:30-15:00 – Лекция Мишеля Гошара. «Театральное наследие юга»;

15:30-17:00 – Лекция Ольги Потехиной. «Вкусы Шевченко»; лекция Тамары Белоглазовой. «Южная роспись».

В течение дня (11:30-18:00):

арт-перформанс от Анны Топал;

благотворительная акция, выставка картин и постеров, книжная выставка, кофейня.

19 мая

11:30-13:50 – Лекция Петра Манелиса. «Об исторической литературе, которая может быть полезной»;

14:00-15:30 – Лекция Марии Франковой. «История в литературе для подрастающих украинцев»;

14:30-16:00 – Шествие с «Робимо Вам Нерви» + группа «Друже музика»;

16:10-17:40 – Литературный проект с альманахом «Камертон»;

14:00-16:30 – Демонстрационный мастер-класс по акварели Юлии Шараповой;

19:00-21:30 – Квиз от «Квізерунки» (локация – ресторан «Хмільна качка»).

В течение дня (11:30-18:00):

благотворительная акция;

выставки, книги, кофейня.

20 мая

11:30-12:50 – Лекция Юрия Слюсаря. «Проблематика вопроса Одессы 610»;

13:00-15:30 – Мастер-класс по акварели Юлии Шараповой; арт-перформанс с участием Марка Мазура и Виктории Кравченко;

13:30-14:30 – Презентация туристической карты музея кино;

15:40-17:00 – Выступление общественных организаций «Робимо вам нерви» и «Одессе 600+».

В течение дня (11:30-18:00):

благотворительная акция;

выставки, кофейня.

21 мая

13:00-14:30 – Конференция «Вплив медіа на питання Коцюбіїва та Хаджибея»;

14:30-15:30 – Музыкальный мастер-класс от этногруппы «Легіт». «Споем вместе»;

16:30-17:10 – Награждение участников фестиваля.

В течение дня (11:30-18:00):

выставка картин, постеров;

кофейня.

В программе возможны изменения.

Контакты для сотрудничества и СМИ

Координатор проекта – Виктория Кравченко; тел. 095 701 94 02

Email: [email protected]

Фото постера предоставлено Викторией Кравченко