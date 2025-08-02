Одесская область: в Болграде убрали Пушкина из городского парка

Ключевые моменты:

  • В Болграде Одесской области демонтировали памятник Александру Пушкину. Работы провело коммунальное предприятие «Горводоканал» по решению городского совета;
  • Бюст перевезли во двор городского музея, где он временно будет храниться;
  • Пользователи соцсетей отмечают, что в парке остались русскоязычные таблички и вывески;
  • Министерство культуры подтвердило: памятник не числится в реестре охраняемых объектов;
  • Ранее активисты требовали демонтажа памятника и угрожали снести его самостоятельно, если власти не отреагируют.

Как пишет местное издание «Махала», бюст поэта, как и планировалось, перевезли во двор городского музея. На месте остался только постамент, с которого также убрали табличку с именем Пушкина.

Пустой постамент на месте бюста Пушкина в Болграде

Что будет с памятником дальше, пока неизвестно. Сейчас он хранится на территории музея, рядом с другими памятниками советской эпохи.

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Тем временем пользователи соцсетей обратили внимание, что в городском парке до сих пор остается информационный стенд с названием парка и табличка на входе, выполненные на русском языке.

Ранее Министерство культуры и информационной политики официально подтвердило, что памятник Пушкину в Болграде не входит в Государственный реестр памятников Украины и согласно постановлению, должен был быть демонтирован в течение 15 дней, что и было выполнено.

Также сообщалось, что активисты общественной организации «Деколонизация. Украина» потребовали сноса памятников Пушкину в Болграде и Татарбунарах, пообещав в противном случае «приехать с кувалдами и тросами».

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