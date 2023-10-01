Новости Одессы и Одесской области

Казаки Причерноморья: как появились воины, ставшие стеной между Европой и дикой Азией

Казаки Причерноморья: как появились воины, ставшие стеной между Европой и дикой Азией

Еще в Средневековье важную роль Украины хорошо осознавали на Западе. В XVIII веке австриец Иоганн Энгель отмечал, что Украина не иначе как «стена, отделяющая культурную Европу от дикой Азии» и «твердыня против татар и россиян».

Исторические источники свидетельствуют о появлении украинского казачества в XV веке. По сообщению летописца Мартына Бельского, в 1489 году во время преследования татар сыном короля Казимира IV Яном Альбрехтом впереди литовского войска в приток Буга Саврани шли казаки, хорошо знавшие Побужье. Зародившись на пограничные, казачество постепенно отрезало от ничейной степи своеобразную буферную зону, которую начинало обитать. Это стало толчком для украинской колонизации степей, в частности, причерноморских.

Казаки под крымской протекцией

В Буго-Днестровском междуречье, граничившем с Польшей по рекам Ягорлык и Кодыма, проживало 20 тысяч казаков. Эта территория официально принадлежала Крымскому ханству с 1520-х годов, а Порте Оттоманской – с 1779-го. Одесский профессор Анатолий Бачинский писал, что в 1711-1734 годах «крымская протекция» носила как экономический, так и военный характер. Военное присутствие касалось преимущественно пограничной с Польшей полосы Буго-Днестровского междуречья, в которой существовали украинские села и которая называлась Украина Ханская. Именно эти казаки заложили фундамент для выхода запорожцев в Крымское ханство и в Порту Оттоманскую после ликвидации Запорожской Сечи в 1775 году.

Покров — праздник защитников украинской земли.

покрова

У запорожских казаков был особый культ Богородицы-Покрова как покровительницы и защитницы. Главная сечевая церковь всегда называлась в честь Покрова. Официально же праздник Покрова Пресвятой Богородицы на нашей земле был установлен в 1164 году князем Андреем Боголюбским.

И первого октября (по новому или древнему стилю) украинцы отмечают сразу четыре праздника: Покров Божией Матери, День Украинского казачества, День защитников и защитниц Украины, а также День создания УПА. Все они неразрывно соединены меж собой. Ведь веками защитники Украины – от казаков до современных героев – защищали нашу землю от половцев, защищали от захватчиков и стоят на рубежах нашей Украины.

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Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ

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