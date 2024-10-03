Жизнь украинцев в Германии: опыт, волонтерство и поддержка родины (видео)

– Хочу, чтобы вы сравнили вовлеченность украинцев в начале войны и сейчас. У многих было острое желание выходить и говорить о войне. Как это сейчас происходит в Германии?

– Действительно, с началом полномасштабного вторжения многие украинцы приехали в Германию и находились в состоянии шока. Они выходили на митинги и протесты, пытались что-то делать. Был вопрос: «Что я могу сделать, чтобы это остановить?» Сейчас, когда прошло уже два с половиной года, конечно, есть изменения – людей выходит меньше. Но, например, на такое мероприятие, как День Независимости, приходит больше желающих, ведь это не митинг, а наш общий праздник, где хочется собраться. В первый год мы собрали около пяти тысяч человек, во второй – три тысячи, а в этом году только полторы тысячи украинцев.

– Насколько изменились желания и потребности беженцев за эти годы?

– Безусловно, есть люди, которые убегали и даже не понимали, куда попали. Другие же стремились уехать, и воспользовались возможностью. Некоторые, несмотря на обстрелы, хотят вернуться домой, но их останавливают дети и собственные страхи. Есть также те, кто решил остаться в Германии еще на время. Это зависит от разных причин, в частности, у кого-то дети начали ходить в школу. У меня, например, 18-летняя дочь, которая учится здесь, и мы рассматриваем возможность получения образования, что даст ей выбор в будущем. Потому что я понимаю, что в Украине получить образование сейчас очень сложно.

– Какие возможности дала вам Германия?

– Германия позволила мне заниматься волонтерской работой в течение двух с половиной лет. Если бы я осталась в Украине, то не смогла бы столько времени уделять волонтерству. В Украине это сложнее, ведь там постоянно летают ракеты, и ты должен думать о том, как прокормить семью, оплатить коммунальные услуги. Я очень благодарна Германии за эту «подушку безопасности»: медицинское страхование, языковые курсы – все это финансируется государством. Это позволяет жить на уровне.

– Как вы думаете, многие люди используют эти возможности с планами на будущее?

– Все зависит от ситуации. Есть страны, где лучше, безопаснее и финансово легче. Но важно, где твой дом. Я бы сказала, что около 80% людей вернутся, как только война закончится победой Украины и можно будет безопасно ходить на работу, отводить детей в школу. А 20% останутся, и я пока себя к ним отношу. Я понимаю, что пока здесь могу больше сделать для Украины и пока моя дочь нуждается в поддержке, я буду здесь. Но я очень люблю Одессу и хочу вернуться, как только война закончится.

– Насколько сложно украинцам найти работу в Германии?

– Это зависит от уровня владения языком. Чтобы занимать должности по специальности, нужно иметь высокий уровень немецкого. Я не знаю многих людей, которые за два с половиной года выучили язык до такого уровня, чтобы подтверждать свои дипломы. Но такие люди есть, и это вдохновляет. Однако если нужно работать уже сейчас, то это часто обслуживающие профессии. Многие украинцы привыкли работать, а не зависеть от социальных выплат. Также многие женщины с детьми успевают заниматься волонтерством и работать.

– Какое сейчас социальное обеспечение для временно перемещенных лиц?

– На все необходимые нужды хватает. К примеру, 538 евро на взрослого человека в месяц. Имеются пункты выдачи бесплатной еды, социальные магазины с дешевыми товарами. Помощь достаточна для нормальной жизни, но без возможности какой-либо роскоши.

– Какие основные отличия между жизнью в Украине и Германии?

– Это безопасность и социальная защита. Вы не увидите больших угроз, здесь нет видеонаблюдения, люди уважают частную собственность. Это важно для всех. Безопасность, которую ощущаешь в Германии, конечно, хотелось бы иметь дома. И социальная защита тоже очень важна. Здесь, если человек останется без работы или произойдет какая-либо проблема со здоровьем, он защищен. Выходящие на пенсию люди защищены, они выглядят, конечно, совсем по-другому, чем у нас. То есть нам до этого еще нужно дорасти и сформировать это.

– Насколько комфортно быть украинцем в Германии? Есть ли столкновения с россиянами?

– Они продолжаются, и они будут, пока будет война. Однако эти случаи могут быть разными. Недавно мы были, например, со своей организацией в городе Киль в Германии, где собирались люди, которые вопили за «разоружение», за дружбу с россией. Чаще бывают случаи, когда разные организации активистов называют нацистами. И это, опять же, нарратив россии, потому что они говорят об этом давно. К сожалению, Германия именно такая страна, которая очень остро реагирует на подобные обвинения из-за своей истории.

– Какая сейчас основная направленность в вашей волонтерской деятельности? И приобщаются ли к ней немцы?

– Мы продолжаем стабильно делать три небольшие молчаливые акции в неделю в разных локациях Гамбурга. Выходим на улицы Гамбурга с плакатами, где рассказываем об обстрелах в Украине. Также предпринимаем какие-то экстренные большие меры. Приятно, что к нам действительно начали присоединяться немцы и помогать с нашими проектами. К примеру, мы постоянно собираем дроны, и они также присоединяются. И физически, и финансово. Мы сделали уже 60 птичек, которые отправили нашим военным. Наверное, уже пришло понимание, что войну нельзя остановить гуманитаркой, одеждой, едой, игрушками для детей. Мы не нападаем на чужие территории, но для того, чтобы защититься от оружия, нам нужно оружие, нам нужны РЭБы и дроны. Мы говорим об этом с немцами, и сейчас я вижу гораздо большее понимание.

Но также мне хотелось бы, чтобы больше украинцев за границей помогали. Только в Гамбурге проживает 47 тысяч украинцев. И я всегда говорю – если бы украинцы ничего не делали, не выходили на акции, не плели сетки, не заливали свечи, но один евро в месяц выделяли из своего бюджета на донат, это было бы 47 тысяч евро. А сколько украинцев находится за границей? Об этом нужно помнить украинцам, и постоянно помогать.