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В Одессе с помощью игр помогли военным: что происходило на фестивале DIVA

В Одессе с помощью игр помогли военным: что происходило на фестивале DIVA

Всеукраинский женский фестиваль DIVA прошел в Одессе. Мероприятие объединило волонтеров, психологов и игропрактиков. Участницы не только учились преодолевать психологические вызовы с помощью трансформационных игр, но и собрали средства для украинских морпехов.

В этом году фестиваль DIVA провел в Одессе Форум трансформационных игр, направленный на психологическую поддержку женщин в условиях войны. Мероприятие собрало ведущих игропрактиков мира и волонтеров, которые помогают фронту.

— В годы войны одна из наших главных задач заключается в помощи волонтерам, оказывающим непосредственную помощь фронтовикам, — отметила Генеральный директор фестиваля DIVA Ирина Сидорук.

Ірина Сидорчук

Психологическая поддержка женщин в тылу – наша важнейшая задача. Так считает Генеральный директор Ukrainian Women Festival DIVA Ирина Сидорук

Трансформационные игры открывают большие возможности для проявления лучших качеств личности, позволяют раскрыть внутренний потенциал с наибольшей эффективностью, поставить новые цели и открыть новые горизонты их достижения.

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Форум объединил психологические практики с благотворительностью. Во время мероприятия был проведен аукцион, на котором собрали более 5 тысяч долларов на закупку дронов для 18-го Отдельного батальона морской пехоты.

Деньги собрали во время выступления писательницы и поэтессы, автора и исполнительницы своих песен Елены Палашек. Отдельную благодарность выразили Президентке Ассоциации Женщин ДИЯ — Наталии Делиевой, которая организует постоянную поддержку этого подразделения.

Палашек та Делієва

Елена Палашек (слева) и Наталья Делиева, с первых дней дней войны, взяли под волонтерскую опеку Ассоциации Женщин ДИЯ 18-й Окремий батальон морской пехоты. И в ходе этой встречи они собрали значительную сумму денег для приобретения приборов ночного видения и дронов для бойцов.

Участницы имели возможность принять участие в различных трансформационных играх под руководством опытных психологов и психотерапевтов.  Участвуя в Т–игре ты оказываешься в «театре своей жизни» и можешь взглянуть на роли, которые в нем играешь, увидеть свои перспективы с позиции стороннего наблюдателя и получить подсказки от грамотного психолога — игропрактика.

Мероприятие поддержали партнеры, среди которых компания STRATEG, Be Craft Perfume, бренд VENSA и сеть магазинов NO TABOO, также регулярно оказывающих помощь подразделениям ВСУ.

Сцена фестивалю Діва

В зале и на сцене — ведущие трансформационных игр, психологи и психотерапевты, которые съехались на Форум игр и трансформаций из разных уголков Украины и мира.

Фестиваль DIVA продемонстрировал, как культурные и психологические мероприятия могут эффективно сочетаться с волонтерской деятельностью, поддерживая как фронт, так и тыл в сложное для Украины время.

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Александр Федоров
Александр Федоров ПРОФИЛЬ
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