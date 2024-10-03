В Одессе с помощью игр помогли военным: что происходило на фестивале DIVA

В этом году фестиваль DIVA провел в Одессе Форум трансформационных игр, направленный на психологическую поддержку женщин в условиях войны. Мероприятие собрало ведущих игропрактиков мира и волонтеров, которые помогают фронту.

— В годы войны одна из наших главных задач заключается в помощи волонтерам, оказывающим непосредственную помощь фронтовикам, — отметила Генеральный директор фестиваля DIVA Ирина Сидорук.

Трансформационные игры открывают большие возможности для проявления лучших качеств личности, позволяют раскрыть внутренний потенциал с наибольшей эффективностью, поставить новые цели и открыть новые горизонты их достижения.

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Форум объединил психологические практики с благотворительностью. Во время мероприятия был проведен аукцион, на котором собрали более 5 тысяч долларов на закупку дронов для 18-го Отдельного батальона морской пехоты.

Деньги собрали во время выступления писательницы и поэтессы, автора и исполнительницы своих песен Елены Палашек. Отдельную благодарность выразили Президентке Ассоциации Женщин ДИЯ — Наталии Делиевой, которая организует постоянную поддержку этого подразделения.

Участницы имели возможность принять участие в различных трансформационных играх под руководством опытных психологов и психотерапевтов. Участвуя в Т–игре ты оказываешься в «театре своей жизни» и можешь взглянуть на роли, которые в нем играешь, увидеть свои перспективы с позиции стороннего наблюдателя и получить подсказки от грамотного психолога — игропрактика.

Мероприятие поддержали партнеры, среди которых компания STRATEG, Be Craft Perfume, бренд VENSA и сеть магазинов NO TABOO, также регулярно оказывающих помощь подразделениям ВСУ.

Фестиваль DIVA продемонстрировал, как культурные и психологические мероприятия могут эффективно сочетаться с волонтерской деятельностью, поддерживая как фронт, так и тыл в сложное для Украины время.

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