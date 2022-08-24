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День Независимости Украины: праздник непокоренных

День Независимости Украины: праздник непокоренных

Сегодня, 24 августа, Украина отмечает День Независимости. Среди его традиций – военный парад в Киеве, фестивали, концерты. Но в этом году этот день впервые проходит в условиях полномасштабной войны, а из-за угрозы ракетных атак со стороны страны-агрессора все торжества отменены. Но украинцы продолжают героическую борьбу за свою свободу, которой удалось добиться 31 год назад.

Как Украина стала независимой

После распада Советского Союза республики, бывшие в его составе, начали провозглашать свою независимость. Такая участь коснулась и Украины.

16 июля 1990 года Верховный Совет РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины. В этот же день парламент принял решение, что День Независимости Украины будет отмечаться 16 июля.

17 марта 1991 года был проведен референдум и республиканский опрос на тему того, согласны ли граждане страны, чтобы Украина была в составе Союза Суверенных Республик на основании Декларации о государственном суверенитете Украины. Положительно ответили 80% опрошенных, поэтому 16 июля 1991 года появился в перечне праздничных дней в результате соответствующих изменений в Кодексе законов о труде УССР.

вече, 1991 года

Вече в поддержку Акта провозглашения независимости в 1991 году (архивное фото)

Но месяц спустя, 18-21 августа 1991 года, произошел «Августовский путч» – попытка лишить власти президента СССР Михаила Горбачева и вернуть прежний государственный строй. Вследствие этих событий 24 августа 1991 года был принят «Акт провозглашения независимости Украины». Это означало прекращение существования УССР и возрождение самостоятельности нашего государства. Власти посчитали это действие необходимым на фоне государственного переворота в СССР.

1 декабря 1991 года состоялся референдум, где украинцы поддержали провозглашение независимости. А 20 февраля 1992 года Верховная Рада перенесла празднование Дня Независимости с 16 июля на 24 августа.

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День независимости и война

С тех пор ежегодно 24 августа в Украине отмечается День Независимости. Одним из самых ярких было празднование 30-летия независимости в 2021 году.

парад в Киеве в 2021 году

Праздничный парад на Крещатике 24 августа 2021 года

Но в этом году праздник совпал с грустной датой – ровно полгода назад, 24 февраля 2022 года, началось полномасштабное вторжение в Украину российских нацистов с намерением «денацифицировать» и «демилитаризировать» наше государство.

Напомним, оккупанты рассчитывали «взять Киев за три дня». Но из-за яростного сопротивления украинцев воплотить в жизнь «грандиозные» планы рашистам не довелось: «Вторая армии мира» потерпела поражение под Киевом и была вынуждена отступить из северных областей.

А сейчас благодаря действиям ВСУ ситуация на временно оккупированных территориях становится для россии все более угрожающей.

И хотя в этом году торжественного парада украинских войск на Крещатике не было – ведь его участники и техника находятся на фронте – результаты их профессионализма в бою можно оценить на выставке уничтоженной вражеской военной техники.

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Фото: 24 канал, РБК-Украина, Слово и дело

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Редакция ПРОФИЛЬ

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