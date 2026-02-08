Ключевые моменты:

Патрульный Денис Харченко умер в больнице 6 февраля;

Он получил тяжелые ранения после удара дрона по дому 31 декабря;

У погибшего остались двое детей.

Смерть патрульного в Одессе: что известно

В пятницу, 6 февраля, в одной из больниц Одессы остановилось сердце 42-летнего патрульного Управления патрульной полиции Одесской области Дениса Харченко. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции региона.

Тяжелые ранения полицейский получил в ночь на 31 декабря, когда вражеский дрон попал в дом, где он жил вместе с семьей. С того момента Денис больше месяца находился в больнице. Медики делали все возможное, чтобы спасти его жизнь, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Денис Харченко служил в патрульной полиции Одесской области с 2015 года. Коллеги вспоминают его как ответственного, принципиального и преданного присяге сотрудника. Он всегда был отзывчивым, поддерживал товарищей и никогда не отказывал в помощи.

Для многих Денис стал примером настоящего полицейского и надежного коллеги. У него остались двое детей.

Патрульная полиция выразила искренние соболезнования семье, близким и всем, кто знал Дениса Харченко.

Напомним, в результате ночной атаки по Одессе 31 декабря 2025 года пострадали шесть человек, из них трое – дети в возрасте от 7 месяцев до 14 лет. Все пострадавшие – члены двух семей. Пятеро человек были госпитализированы, из них трое детей.

Читайте также: В Одессе внезапно умер мастер сцены и художник театра Музкомедии