Два года не дома: как сложилась жизнь украинских беженцев за рубежом

О сладкой жизни в Италии и тоске по дому

Виктории 29 лет, она выехала из Украины 26 февраля 2022 года. Сначала — автобусом из Одессы во Львов, а затем перешла границу с Польшей. Прожив в Польше несколько дней она села на самолет в Италию. Сейчас Виктория живет в городке Леньяно, недалеко от Милана и работает помощником кондитера.

Мне очень не хватает той жизни, которой я жила в Украине. Я уехала из Одессы, потому что была напугана войной. Скучаю по дому, по родителям, по друзьям, по своей работе. В начале войны итальянцы много помогали продуктами и приглашали в свой дом. Государство предоставляло социальное жилье и материальную помощь на три месяца. У меня было все необходимое, поэтому не подавалась на помощь, но за все благодарна. Давно не слышала, чтобы итальянцы обсуждали украинских беженцев. К сожалению отношение также изменилось, потому что были те, кто хотел бездельничать. Кто работает — завоевал уважение к себе. Также в Италии надо учить язык, без итальянского даже в Милан не доедешь. А это не всем нравится. Хотя иностранец может учиться на бюджете в итальянских университетах, если старается. Я ходила в школу и училась абсолютно бесплатно.

Что мне нравится в Италии? Менталитет людей и отношение к жизни. Итальянцы любого возраста чувствуют себя комфортно. Они могут позволить себе человека, который будет помогать по хозяйству, хорошие телефоны, ездить отдыхать дважды в год. Они никуда не спешат, спокойно ждут очередь в супермаркете, уважают друг друга. В Италии очень хороший общественный транспорт — с кондиционерами, розетками и вайфаем. Развит велосипедный транспорт, пожалуй, больше чем автомобильный. Здесь нет детских домов и бездомных животных. За издевательство над животным тебя ждет штраф — от 5000 евро до 5 лет за решеткой. Обычной зарплаты на жизнь хватает. Качественная одежда и хорошая обувь выходит дешевле чем в Украине. Здесь достаточно высокие стандарты, особенно к продуктам, в Италии вообще культ еды.

Из минусов — медлительность и бюрократия: бумажка на бумажке. Очень дорогие и не всегда качественные услуги стоматологов. В Италии в праздники и выходные невозможно сделать банковский перевод. У них есть человек, который самостоятельно обрабатывает все запросы. Также ты должен объяснить налоговой откуда у тебя средства, если сумма перевода превышает зарплату. Высокие налоги, стоимость аренды жилья и коммунальных услуг. Трудно найти жилье, для тех, кто не работает официально. Аптеки, магазины, рестораны, бары, кафе в воскресенье вымирают. В пригороде общественный транспорт живет своей жизнью, лучше иметь машину. А в Милане, наоборот, лучше ездить на метро или велосипедах, потому что проблема с парковкой.

Я отслеживаю украинские новости. Но иногда осознаю, что в Италии защищена законом лучше, чем дома. Мне кажется, что уровень коррупции вырос в разы. Я понимаю, что в Украине война, но вопрос коррупции актуален. Родные говорят, что очень выросли цены, поэтому меня это смущает — не понимаю сколько должны зарабатывать украинцы, чтобы закрыть минимальные потребности. Но украинцы, оставшиеся дома, когда кричит сирена или прилетает, очень стойкие и храбрые люди.

Желаю, чтобы Украина переняла некоторые итальянские «традиции». Чтобы законодательство было единым для всех, если нарушил закон — должен ответить. Чтобы среду стимулировали пересаживаться на велосипеды или альтернативный транспорт. Чтобы были социальные программы, которые платят за то, что ты переедешь жить в провинцию или маленький город. Такие программы есть в Италии и они подходят людям, которые работают удаленно. Это очень крутая идея. Чтобы мы уважали друг друга. Что касается меня, то пока я остаюсь в Италии, потому что вижу здесь больше для себя перспектив, даже как беженка.

Об украинцах в Канаде и социальном равенстве

Анжелике 23 года, она родилась в Херсоне. На долю ее семьи выпало пережить российскую оккупацию и последствия подрыва Каховской ГЭС. Орки разрушили не только ее дом, но и планы на будущее. Анжелика покинула оккупированный Херсон 18 апреля 2022 года. Девушка самостоятельно выехала в Одессу, а через пять дней — в Польшу. Оттуда она попала в Канаду.

Я живу в столице франкоязычного региона Канады в городе Квебек. Работаю в международной корпорации в сфере бизнес администрации. До недавнего времени была волонтером Association Ukrainienne VILNI, чтобы помогать новоприбывшим украинцам адаптироваться. Параллельно изучаю французский, создала собственный женский клуб для того, чтобы девушки в Квебеке нашли родственную душу. В период адаптации в другой стране человеческий фактор самый важный. Сейчас я скучаю не по дому, как зданию, потому что приняла факт потери. Меня догоняют воспоминания из прошлого, но того не вернешь, поэтому я стараюсь идти вперед после нервных срывов.

В Канаде о войне в Украине уже забыли. Хотя в начале вторжения местные очень сильно помогали. Однако после очередного разгара конфликта между Израилем и Палестиной фокус внимания сместился. Но и украинцы в Квебеке не беженцы, а наравне с другими временными рабочими и студентами. Для украинцев действует специальная программа помощи, совмещенная с курсами францизации. Я ею не пользуюсь, ведь у меня есть работа. В городе также есть две главные ассоциации, которые помогают украинцам. Они проводят культурные мероприятия и продвигают наши народные традиции. Это позволяет чувствовать себя как дома.

Никогда не сравнивала Украину и Канаду. Кроме сферы ресторанного бизнеса и скорости записи. Мне нравится, что дома можно быстро записаться куда хочешь и не надо ждать месяцы на визит, например, к врачу. Бьюти сфера здесь дорогая, да и еда намного вкуснее в Украине. Однако в Канаде население не знает таких бед, как мы в Украине, поэтому они больше расслаблены. Здесь дешевые коммунальные услуги, если сравнивать с Украиной. Квартиры также можно найти нормальной стоимости. Сейчас в Канаде кризис жилья, поэтому не всегда возможно снимать квартиру одному. Единственные мои трудности такие же, как и в Украине: эмоциональное выгорание, перегрузки в работе и учебе, экзистенциальный кризис. Также трудновато учить язык. Правительство Квебека поощряет учить людей французский язык, чтобы сохранить культуру предоставляют курсы, которые намного лучше чем курсы английского языка, платят стипендии. Однако на все дают полгода или год. Через это время мы уже должны «перлекать» на французском, а это нереально. Если самостоятельно ходить на курсы францизации, то это — 800 долларов, когда наем жилья — 1000 долларов.

В целом в Квебеке возможно себя содержать, и я — пример этого. Вообще трудоустройство зависит от того, в какой провинции ты находишься. В Квебеке достаточно разной работы. А вот Монреаль хоть и популярный город — бизнес-центр, но там люди долго ищут квалифицированную работу. Так же в Торонто, Ванкувере или Каргаре, к тому же цены на все очень большие.

Есть вещи, которые бы я хотела, чтобы Украина переняла у Канады, но это будет какая-то утопия. Сейчас самое главное — завершение войны. Конечно, я бы хотела видеть свое будущее в Украине. Но не знаю, что будет в будущем. В наше время планы — роскошь. Единственное, что я хочу для себя и своей семьи — спокойную жизнь. Однако, знаю точно, что в Украину я еще приеду.