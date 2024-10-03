Новости Одессы и Одесской области

Одесситов приглашают на бесплатную фотосессию, обучение танцам и психотерапию

Одесситов приглашают на бесплатную фотосессию, обучение танцам и психотерапию

Дружный коллектив пространства «Вільна» приглашает жителей Одессы и гостей города на теплый и яркий семейный «Праздник осени».

«Праздник осени» проводится в рамках проекта Фонда Народонаселения UNFPA Ukraine и Общественного Движения «Вера, Надежда, Любовь». Гостей ждет насыщенная программа, которая включает:

  • танцевальный мастер-класс по сальсе и бачате от чемпионки Украины по бальным танцам Ольги Чудиковой;
  • психотерапевтические беседы от дипломированной психологини Инны Баланюк;
  • фотосессия от известной фотографини Татьяны Жанталай;
  • музыкальное сопровождение и феерическую атмосферу от профессиональной ведущей Галины Заноскиной.

Организаторы праздника рады видеть не только людей, но и домашних питомцев.

Простор "Свободна", мастер-класс

Когда? Мероприятие состоится 5 октября в 9:00.

Где? Инклюзивный пляж у 10-й станции Большого Фонтана.

Инклюзивный пляж у 10-й станции Большого Фонтана

Вход на праздник свободный.

Статья на тему: «Вільна»: одесское пространство для женщин и девушек помогает жить дальше.

Фото аватара
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
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