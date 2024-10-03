Одесситов приглашают на бесплатную фотосессию, обучение танцам и психотерапию

Дружный коллектив пространства «Вільна» приглашает жителей Одессы и гостей города на теплый и яркий семейный «Праздник осени».
«Праздник осени» проводится в рамках проекта Фонда Народонаселения UNFPA Ukraine и Общественного Движения «Вера, Надежда, Любовь». Гостей ждет насыщенная программа, которая включает:
- танцевальный мастер-класс по сальсе и бачате от чемпионки Украины по бальным танцам Ольги Чудиковой;
- психотерапевтические беседы от дипломированной психологини Инны Баланюк;
- фотосессия от известной фотографини Татьяны Жанталай;
- музыкальное сопровождение и феерическую атмосферу от профессиональной ведущей Галины Заноскиной.
Организаторы праздника рады видеть не только людей, но и домашних питомцев.
Когда? Мероприятие состоится 5 октября в 9:00.
Где? Инклюзивный пляж у 10-й станции Большого Фонтана.
Вход на праздник свободный.
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