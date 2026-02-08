Ключевые моменты:

Зарегистрирована петиция о присвоении Вячеславу Корсе звания «Герой Украины»;

Для ее рассмотрения не хватает менее 10 тысяч подписей;

Морпех погиб в марте 2022 года во время ракетного удара по казарме в Николаеве.

История морского пехотинца Вячеслава Корси

На официальном сайте президента Украины зарегистрировали петицию с призывом присвоить звание «Герой Украины» морскому пехотинцу Вячеславу Корсе с позывным SWAT. Инициатором обращения стал старший брат погибшего воина. Для того чтобы петицию рассмотрели, необходимо собрать еще менее 10 тысяч подписей. На это остается 18 дней.

Вячеслав Корся родился 10 февраля 1995 года в селе Ясеново-2 Любашевского района Одесской области. Позже он жил в Одессе и учился на последнем курсе Одесской государственной академии технического регулирования и качества. После срочной службы в 2016 году Вячеслав подписал контракт с 137-м отдельным батальоном морской пехоты 35-й бригады. Вслед за ним на службу пошли старший брат, отец и два дяди.

В 2021 году срок контракта подходил к завершению, и воин планировал заняться здоровьем — у него ухудшилось зрение, была назначена операция. Однако с началом полномасштабного вторжения он снова вернулся в строй и продолжил службу в родном батальоне. Вячеслав участвовал в боях в районах Белозерки и Первомайского.

18 марта 2022 года российские войска нанесли ракетный удар по военной казарме в Николаеве. Во время атаки Вячеслав Корся прикрыл собой побратима и спас его ценой собственной жизни. В тот же день погиб и его родной дядя.

Вячеслав так и не увидел своего сына, который родился через четыре месяца после его гибели. Мальчика назвали в честь отца.

За годы службы Вячеслава наградили рядом государственных и ведомственных наград. При жизни он получил медали «За участие в антитеррористической операции», «За жертвенность и любовь к Украине» и нагрудный знак «Ветеран войны». Посмертно его наградили медалью «За военную службу Украине» и орденом «За мужество» III степени.

Ранее петиция о присвоении звания Героя Украины полковнику Константину Оборину собрала необходимые 25 тысяч подписей. Теперь президент Владимир Зеленский обязан рассмотреть её и дать официальный ответ.