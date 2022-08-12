Жизнь на две тысячи гривен: можно ли увеличить минимальную пенсию?

В Украине более 10 миллионов пенсионеров, но мало кто доволен размером своей пенсии. Около 75% пенсионеров живут на пенсию размером менее пяти тысяч гривен, то есть около восьми миллионов человек живут за чертой бедности. Даже в Министерстве социальной политики признают, что реальный прожиточный минимум должен составлять не менее пяти тысяч гривен. Но в Законе о госбюджете прожиточный минимум заложен на уровне двух тысяч – двух тысяч шестисот гривен, что в два раза ниже. Причем для лиц, утративших трудоспособность, установлен самый низкий показатель прожиточного минимума по сравнению с другими категориями граждан – две тысячи двадцать семь гривен. Как будто пенсионерам меньше всего нужно. Можно ли в условиях войны найти выход из сложившейся ситуации и что будет с выплатами пенсий в дальнейшем, узнавала «Одесская жизнь».

О слухах и небольших пенсионных добавках

Ходят слухи о том, что денег в бюджете катастрофически мало и что в скором времени придется урезать, в том числе, социальные выплаты. Однако такие разговоры случались и до войны, и каждый раз эти прогнозы не сбывались. Худшее, что случалось за последние годы с пенсиями, – это когда в 2014-2015 годах их почти два года не индексировали и вообще не повышали. Но выплачивали исправно. Видим и сейчас, что, несмотря на все сложности, пенсии за первое полугодие профинансированы в полном объеме. Хотя есть часть людей, которые не могут получить деньги физически. В основном речь идет о получателях пенсий через почту. В районы боевых действий «Укрпочта» не может доставить деньги. Часть пенсионеров оказалась на оккупированных территориях, и далеко не все из них могут забрать свои деньги, в том числе и с банковских карточек. Но в правительстве уверяют, что, обратившись в банк на подконтрольной территории Украины, любой пенсионер легко получит свои начисленные средства.

Цифра: 2027 гривен

таков сегодня размер минимальной пенсии

В общем, пенсии продолжают выплачивать и даже повышать. Были и мартовская индексация, и небольшое повышение в июле. Также министр социальной политики Оксана Жолнович напомнила, что в октябре ожидается перерасчет пенсий гражданам в возрасте 70-75 лет. Кроме того, в октябре по плану должен быть небольшой перерасчет в связи с изменением размера минимальной зарплаты, а в декабре – в связи с увеличением прожиточного минимума.

Повышение пенсий в Украине: под сомнением?

С оптимизмом смотрит в будущее и первая заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова. По ее словам, у Украины зимой будет достаточно золотовалютных резервов (около 21 миллиарда долларов), хотя они и уменьшились на треть с начала года. Но еще продолжают поступать кое-какие налоги, ожидается увеличение прибыли от экспорта, в том числе, зерна и электроэнергии в Европу. И, самое главное, продолжает поступать помощь от международных партнеров. Конечно, часть этой помощи приходит в виде кредитов, и их придется отдавать. Но эти вливания сейчас помогают латать дыры в бюджете. Социальные выплаты остаются в приоритете.

А вот насчет индексации пенсий в следующем году уже есть сомнения. Об этом честно сказала Оксана Жолнович. Ведь в условиях ужасающего экономического кризиса странно ожидать повышения пенсий. Сейчас в Украине официально около 10,8 миллиона пенсионеров. Ежемесячно на выплату пенсий уходит около 50 миллиардов гривен. Пенсионные выплаты – едва ли не самая крупная статья расходов в стране. Но теперь колоссальные средства требуются на армию. Сюда добавляем инфляцию, которая, по официальным данным, до конца года должна составить около 30%. А может быть, и больше. На столько же должно сократиться ВВП страны. Добавляем безработицу, простой предприятий, растущий курс доллара и т.п. Все это – нагрузка на бюджет. Пенсионные системы трещат по швам даже в развитых странах, что уж говорить про Украину в нынешних условиях. Даже если пенсии продолжат выплачивать на нынешнем уровне, то рост цен, к сожалению, может еще больше обесценить и без того маленькие пенсии.

Как помочь пенсионерам?

Простого решения здесь нет. И раньше были попытки провести эффективную пенсионную реформу. То поднимут пенсионный возраст, то отменят часть специальных и льготных пенсий. Но это лишь ненадолго приостановило рост дефицита бюджета. Панацеей должна была стать накопительная система. Но ее так и не ввели, хотя это обещало чуть ли не каждое правительство, начиная с 2004 года. Затевать это сейчас нереально. А если накопительная система когда-то и заработает, то эффект от нее можно будет почувствовать лет через 20. Да и нужно учитывать, что такая пенсионная система прижилась не во всех странах. Она может работать только в условиях крепкой экономики.

Некоторые эксперты ратуют за то, чтобы урезать высокие пенсии и перенаправить эти средства «бедным» пенсионерам. Но не похоже, что правительство решится на такой шаг. Да и экономия средств на самом деле может быть не такая уж большая. Сейчас примерно 6,5% пенсионеров получают пенсию в размере свыше десяти тысяч гривен. Максимальная пенсия составляет десять минимальных – 20 270 гривен. Но есть те, кто получает пенсию и выше, обходя эти нормы. Например, средняя пенсия судей в прошлом году составляла 90 тысяч гривен. На конец года это было около 46 минимальных пенсий. То есть один судья получает в Украине пенсию, которую можно было разделить между почти полусотней обычных пенсионеров. Но важно понимать, что таких судей в Украине всего около трех тысяч. По грубым подсчетам, всех их денег хватило бы для выплаты минималки для 138 тысяч людей. Но в Украине – более 10 миллионов пенсионеров. Как обеспечить всех остальных?

Урезать пенсию судье или урезать зарплату депутату – это, скорее, психологическое утешение, что таким образом восторжествует справедливость. Кардинально такие решения ситуацию не изменят. Конечно, себе депутаты недавно подняли зарплаты. Но не станут же они теперь голосовать за обратное? Хотя, безусловно, ревизия государственных расходов не помешает. Существенно что-то изменить можно будет только после войны. Большинство людей сейчас терпит лишения. Но есть и те, кто, наоборот, наживается на войне. Потому нужно не только дождаться мира, но и постараться отстроить в послевоенной Украине справедливое государство.

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Сергей Коробкин

Фото: РБК-Украина