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Пенсионеры из Одесской области могут получить денежную помощь – от кого и как?

Пенсионеры из Одесской области могут получить денежную помощь – от кого и как?

Украинцы, пострадавшие от российской агрессии, а также незащищенные слои населения, в том числе пенсионеры из Одесской области, могут получить дополнительную денежную помощь от международных организаций. Для этого Министерство социальной политики Украины создало социальную платформу «єДопомога».

Об этом сообщают в Одесской областной военной администрации. Там же поясняют, как оформить заявку на получение выплат.

Заявка на выплату денежной помощи для пенсионеров от международных организаций заполняется и подается на информационной платформе «єДопомога».

Для этого нужно зайти на платформу «єДопомога», где нужно нажать «Выплаты от международных организаций», а затем «Заполнить заявку на помощь», указав реквизиты счета в формате IBAN.

Как отмечается, первоначально данные заявителя проверяют представители Минсоцполитики с помощью баз данных и реестров, но само решение о предоставлении помощи соответствующей категории населения и сумм выплат принимают международные организации. Деньги придут на счет, реквизиты которого указаны в заявке. Выплаты будут поступать в течение трех месяцев.

По словам начальника Одесской ОВА Максима Марченко, общая сумма выплат составляет 6660 грн – по 2220 грн на одного человека в течение 3-х месяцев.

Заполнить соответствующую заявку на платформе «єДопомога» пенсионеры могут попросить своих детей или внуков.

Условия предоставления денежной помощи от международных организаций можно узнать по ссылке.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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