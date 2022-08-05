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Электронный трудовой стаж: что надо знать?

Электронный трудовой стаж: что надо знать?

К лету 2026 года использование бумажных трудовых книжек должны полностью отменить. С этой целью разработано и постоянно совершенствуется законодательство об электронном учете стажа.
Недавно мы информировали наших читателей о новшествах, которые были внесены в порядок подачи сведений для создания электронных трудовых книжек. Сегодня расскажем о том, что представляет собой электронная трудовая.

Электронный стаж работы: потребуются цветные копии

Информация о стаже работы с 2004 года подтверждается сведениями об уплате страховых взносов из государственного реестра застрахованных лиц. В ближайшие пять лет необходимо внести в электронную форму данные о стаже за более ранние периоды. На этот случай правлением Пенсионного фонда приняты постановления, регулирующие порядок подачи сведений для создания электронных трудовых книжек. В частности, Постановление №11-1 от 12 марта 2021 года (Порядок представления сведений о трудовой деятельности работника, физического лица-предпринимателя, физического лица, обеспечивающего себя работой самостоятельно, в электронной форме) предусматривает, что сведения о трудовой деятельности работника могут подаваться и работодателем, и самим работником через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (с обязательным наложением квалифицированной электронной подписи). Данные подаются в виде отсканированных копий документов. Речь идет не только о страницах трудовой книжки, но и, например, о дипломе, военном билете и т.п. – все, что может быть засчитано в стаж по правилам, действовавшим до 2004 года.

Сканированные копии изготавливаются в цветном формате из оригиналов документов. Они должны содержать все страницы трудовой книжки, на которых есть записи, в хронологическом порядке. Поля документов должны быть пригодны для восприятия их содержания, в частности, данные о серии и номере бланков документов (рекомендованное разрешение при сканировании – 300 dpi, формат изображения должен быть jpg или pdf, размер каждого файла не должен превышать 1 Мб).

Данные для создания электронной записи потенциальный пенсионер может подать не только через электронный портал, но и обратившись лично в Пенсионный фонд.

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Электронная трудовая: от учебы и ухода до совместительства

Электронная запись состоит из перечня сведений о трудовой деятельности работника и должна содержать:

  • наименование работодателя или фамилию, имя, отчество и идентификационный код или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, или серию и номер паспорта;
  • периоды работы, учебы, практики, службы, ухода, безработицы, стажировки, отношений по договорам гражданско-правового характера, исправительных работ, совместительства;
  • перевод с должности на другую должность или другую работу;
  • наименование должности, профессию, специальность, квалификацию, вид выполняемой работы, структурное подразделение;
  • причину прекращения трудовых отношений, обучения, практики, прохождения службы, отношений по договорам гражданско-правового характера, ухода, безработицы, исправительных работ (пункт, часть, статья закона);
  • вид документа, его номер и дату, на основании которого внесена запись о начале и (или) прекращении трудовых отношений, обучения, практики, службы, ухода, безработицы, стажировки, отношений по договорам гражданско-правового характера, исправительных работ, совместительства.

Представленные сведения о трудовой деятельности работника должны содержать полную и достоверную информацию.

«Одесская жизнь» об электронных трудовых книжках:

Сергей Коробкин

Фото: poglyad.tv

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Редакция ПРОФИЛЬ

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