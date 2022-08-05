Электронный трудовой стаж: что надо знать?

Прогнозы: что за базовый пенсионный доход обещают пенсионерам? Накануне своей отставки Марина Лазебная (сейчас экс-министр социальной политики) сделала ряд заявлений. В том числе и о будущих реформах, которые касаются пенсионеров. О чем речь? ПОДРОБНЕЕ

Можно ли получить пенсию в оккупации? На сегодняшний день жители оккупированных территорий не получают украинские пенсии.

Об этом сообщила новый министр соцполитики Оксана Жолнович. ПОДРОБНЕЕ