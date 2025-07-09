Ключевые моменты:

5 000 грн — единовременная выплата от государства на школьные принадлежности, одежду и книги для первоклассников.

Программа получила название «Пакет школьника» и предусматривает предоставление денежной помощи после официального зачисления ребёнка в школу.

Оформить заявку можно через приложение «Дія» или лично через Пенсионный фонд.

Деньги поступают на виртуальную карту.

Потратить можно только на товары с детской классификацией — канцтовары, одежда, книги.

Выплата не влияет на субсидии и другие соцпособия.

Как рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, помощь будет начисляться автоматически. После того, как ребенка зачислят в школу, родители получают уведомление в приложении «Дія», подтверждают там заявку.

Как получить Пакет школьника

Родители записывают ребенка в школу.

Школьная система передает эту информацию в Пенсионный фонд.

В Дії родителям приходит push-оповещение о том, что они могут получить такую помощь.

Далее родители подтверждают свое согласие заявкой через Дію на их специальную виртуальную карту зачисляются деньги.

Важно! Если люди не пользуются Дією, они могут обратиться с соответствующим заявлением о предоставлении помощи в Пенсионный фонд и предоставить информацию о счете, на который хотят получать деньги.

Как можно потратить 5 тысяч грн

Выплата будет предоставляться одному из родителей первоклассника на банковскую карточку со специальным режимом использования. То есть потратить деньги можно будет только на товары, привязанные к специальным кодам — тем, по которым продавцы ведут свою деятельность. Средства можно потратить исключительно в безналичной форме, рассчитываясь карточкой за те вещи, которые необходимы для школы.

«Эти деньги при любых обстоятельствах нельзя будет потратить ни на что, что не касается детских товаров. Есть специальные магазины, деятельность которых имеет соответствующую классификацию, это детские магазины, или магазины, где есть отдел детских товаров. Также в программе могут участвовать интернет-магазины. Перечень таких магазинов мы будем расширять», — рассказала Оксана Жолнович.

Что еще нужно знать о соцпомощи

Выплата предоставляется при условии, что ребенок пойдет учиться именно в украинскую школу — на территории нашей страны.

Эта выплата никак не повлияет на назначение жилищных субсидий или других социальных пособий.

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