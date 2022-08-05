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«Укрпочта» прекратила работу на оккупированных территориях: что будет с пенсиями?

«Укрпочта» прекратила работу на оккупированных территориях: что будет с пенсиями?

С августа этого года «Укрпочта» прекратила работу на временно оккупированных территориях. Значит, пенсии сюда больше не привезут? Как их можно получить, узнавала «Одесская жизнь».

По словам генерального директора компании Игоря Смелянского, причина решения приостановить работу «Укрпочты» на оккупированных территориях связано с угрозой для жизни работников почты и угрозой ограбления со стороны оккупантов.

До 31 июля «Укрпочта» еще работала на временно оккупированных районах Запорожской области, а еще раньше – в Херсоне, доставляя украинцам пенсии, другие выплаты и принимая коммунальные платежи. Теперь эти услуги на указанных территориях будут недоступны.

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После освобождения оккупированных территорий, заверил руководитель компании, «Укрпочта» вернется туда с новыми отделениями. А невыплаченные пенсии пока перенаправят в «Ощадбанк». При первой возможности украинцы смогут получить свои деньги.

В то же время на освобожденных и подконтрольных Украине территориях появляется все больше передвижных отделений «Укрпочты». Всего с начала войны заработали 372 таких отделения в девяти областях Украины.

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Фото: Сегодня

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Редакция ПРОФИЛЬ

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