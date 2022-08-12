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Продлят ли военное положение в Украине?

Продлят ли военное положение в Украине?

Срок действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине могут продлить еще на 90 дней.
Соответствующие законопроекты №7664 и №7665 внес на рассмотрение в Верховную Раду президент Владимир Зеленский.

Рассмотрение законопроектов №7664 «О продлении срока действия военного положения в Украине» №7665 «О продлении срока проведения общей мобилизации» должно состояться в ближайшие дни.

Таким образом, военное положение и мобилизация в Украине будут продлены на 90 суток – с 23 августа до 21 ноября 2022 года.

Ранее военное положение в Украине продлевали с 25 мая до 23 августа 2022 года.

Что предполагает военное положение?

Напомним, военное положение в стране было введено 24 февраля в связи с началом полномасштабного вторжения россии в Украину.

Военное положение вводится в случае угрозы нападения или вооруженной агрессии. В этот период в стране могут:

  • ввести комендантский час;
  • устанавливать особый режим въезда и выезда;
  • ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспорта.

Кроме того, во время военного положения в стране могут ввести трудовую повинность или обязательные общественно полезные работы, принудительное отчуждение частного имущества. Также возможен переход различных учреждений и организаций всех форм собственности на работу в пользу обороны.

Возможен запрет деятельности определенных политических партий или общественных объединений, которые ведут работу против независимости Украины.

Во время военного положения невозможно прекратить полномочия президента, Верховной Рады, правительства, судов, омбудсмена и некоторых других органов власти. Нельзя внести изменения в Конституцию и провести выборы.

По закону, во время военного положения власть и, в частности, военное командование имеет право проверять документы, осматривать вещи, багаж, груз, транспорт и частное имущество.

Также в Украине могут запрещать проведение мирных собраний, митингов, походов и демонстраций и других массовых мероприятий. Может ограничиваться право на свободное передвижение.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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