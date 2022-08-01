Прогнозы: что за базовый пенсионный доход обещают пенсионерам?

Накануне своей отставки Марина Лазебная (сейчас экс-министр социальной политики) сделала ряд заявлений. В том числе и о будущих реформах, которые касаются пенсионеров. О чем речь?

О базовой выплате и пенсионных накоплениях

Один из замыслов — внедрить с 2023 года надбавку к пенсии людям в возрасте от 65 лет и такую же надбавку установить к пенсиям по инвалидности и по потере кормильца. Напомним, что на сегодняшний день существуют возрастные надбавки для граждан старше 75 и старше 80 лет, а с октября текущего года обещают поднять пенсии гражданам старше 70 лет.

Кроме того, был анонсирован проект закона об универсальной государственной социальной помощи. Этот документ должен объединить различные виды государственной помощи, предусмотренные сейчас более чем в 10 нормативных актах. Это позволит миллионам семей с детьми, пожилым и людям с инвалидностью получать гарантированную государством помощь.

И, наверное, более других была растиражирована новость о том, что в следующем году Украина должна завершить внедрение базового пенсионного дохода. Громоздкая речь Марины Лазебной плохо раскрыла суть задуманного, но попытаемся разобраться. Из выступления следует, что Украина уже сейчас на практике внедрила элементы базового пенсионного дохода. Речь идет о «возрастной линейке» доплат к пенсии и адресных выплатах с учетом стажа работы.

Если не повышать отчисления в Пенсионный фонд, то надо закрепить базовый пенсионный доход на уровне законодательства и таким образом гарантировать пожилым людям минимально необходимый для жизни доход. Но, говорила экс-чиновница, это — о необходимом минимуме. А для достойной жизни пенсионеров базовые пенсионные гарантии нужно дополнить системой пенсионных накоплений. Они будут «собираться» во время трудовой деятельности и станут дополнительным источником дохода после ее завершения. Такая формула (базовый пенсионный доход плюс индивидуальные пенсионные накопления) должна дать нынешним пенсионерам необходимую защиту, а молодым людям – достойную пенсионную перспективу на будущее.

В чем суть очередной пенсионной реформы?

Попробуем подытожить. Во-первых, все, что было озвучено – это проекты. Не факт, что все они будут реализованы, по крайней мере, в ближайшее время. Во-вторых, речь, скорее, идет не об улучшении благосостояния, а об источниках финансирования и перераспределении средств. Многое из сказанного уже озвучивалось ранее, но другими словами. Не важно, назовешь ли это прожиточным минимумом или базовым пенсионным доходом, суть не поменяется – вопрос лишь в том, где взять деньги. А все эти реформы больше напоминают перекладывание денег из одного кармана в другой.

По задумке, расходы на выплату пенсий должны покрываться из нескольких источников: частично — за счет госбюджета, частично — за счет страховых пенсионных взносов, частично — за счет обязательной накопительной системы. При этом чтобы еще и добровольное страхование работало. Предполагается, что вот этого всего должно хватить на достойную базовую пенсию. Но, с одной стороны, накопительная система до сих пор не заработала, а уже стоит в планах как должное. Война еще больше отсрочила ее внедрение. А, с другой стороны, все это просто разные виды налогов и отчислений. Часть денег будет в государственном бюджете, часть — в бюджете Пенсионного фонда, часть — на еще не существующем персональном накопительном счете человека. При этом общее количество денег в государстве от этого не будет ни больше, ни меньше. А, значит, если не вырастет экономика, то и пенсия особо не вырастет. Единственный плюс от задуманного – это возможная оптимизация существующих расходов. В этом, наверно, и логика создания универсальной социальной помощи: заменить несколько различных видов пособий и субсидий на один, в зависимости от потребностей конкретной семьи.

Логика создания универсальной социальной помощи: заменить несколько различных видов пособий и субсидий на один, в зависимости от потребностей конкретной семьи…

Опыт Швеции: чем занимается Комиссия будущего?

Одна из самых благоприятных стран для пенсионеров — Швеция. Несмотря на высокую продолжительность жизни (81 год для мужчин и 84 года для женщин), там не переживают по поводу социальных гарантий. Шведы думают о старении своей нации, и этим вопросом в правительстве занимается Комиссия будущего. Пенсионное законодательство там пересматривают достаточно часто и вполне удачно, судя по тому, что власти способны обеспечить своим гражданам достойную жизнь. А самое интересное — все работающие граждане ежегодно получают оранжевый конверт, где указано, какие отчисления производились и на какую пенсию они могут рассчитывать. И хотя до пенсии, может, сто раз все поменяется, такой механизм придает уверенности в завтрашнем дне.

Сергей КОРОБКИН