Кто сможет получить новую помощь?

Претендовать на базовую помощь смогут те, кто ранее получал:

помощь малообеспеченным семьям;

помощь одиноким матерям;

помощь многодетным семьям;

помощь детям, родители которых не платят алименты, не могут содержать ребенка или их местонахождение неизвестно.

С 1 октября 2025 года к программе смогут присоединиться другие нуждающиеся семьи.

Сколько денег дадут?

Сумма выплаты определяется как разница между совокупным доходом семьи и базовой величиной, установленной для каждого члена семьи:

4500 грн (100%) — для первого члена семьи;

3150 грн (70%) — для каждого следующего совершеннолетнего члена семьи;

4500 грн (100%) — для каждого ребенка до 18 лет и лица с инвалидностью I или II группы.

Для лиц пенсионного возраста, не имеющих достаточного стажа для получения пенсии, базовая величина зависит от страхового стажа:

менее 10 лет — 2385 грн (53%);

от 10 до 20 лет — 2790 грн (62%);

от 20 до 30 лет — 3150 грн (70%);

30 лет и более — 3960 грн (88%).

Имейте в виду: базовая соцпомощь не назначается, если в семье есть трудоспособные лица, которые не работают, не учатся и не служат, а также если семья совершала крупные покупки (более 100 тысяч гривен), имеет второй автомобиль младше 15 лет или вклад в банке свыше 100 тысяч гривен.

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Пример расчета базовой помощи

Предположим, в семье есть женщина, несовершеннолетний ребенок и бабушка без инвалидности. Размер базовой величины для такой семьи составит 12 150 гривен. (4500 (100%) + 4500 (100%) + 3150 (70%) = 12150).

Если совокупный доход такой семьи будет меньше указанной суммы, государство будет доплачивать разницу между доходом семьи и этой базовой величиной.

Как подать заявление?

Заявление можно подать лично в отделении Пенсионного фонда или онлайн через портал «Дія».

Важно: на время получения базовой помощи другие соцвыплаты прекращаются.