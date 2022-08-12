Как пройти гастроскопию бесплатно?

Эзофагогастродуоденоскопия (гастроскопия) — это обследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с помощью вводимого через рот эндоскопа. Это исследование входит в Программу медицинских гарантий.

Если пациенту больше 50 лет, направление выпишет семейный или лечащий врач. Далее следует записаться в медучреждение, имеющее договор со Службой здоровья (НСЗУ) по направлению «Эзофагогастродуоденоскопия».

Если пациенту еще не исполнилось 50 лет, но врач считает необходимым проведение такого исследования, он выдает направление – и гастроскопия тоже будет бесплатной. Необходимо только записаться в медучреждение, которое предоставляет амбулаторные услуги по договору с НСЗУ и имеет соответствующее оборудование.

Нужное медучреждение можно найти, позвонив в Службу здоровья по номеру 16-77.

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