Если такие изменения были, об этом необходимо сообщить в Пенсионный фонд. Также обязательно обратиться в ПФУ, если:

вы арендуете жилье и оплачиваете коммунальные услуги;

в семье есть внутренне перемещённые лица;

фактически проживает меньше человек, чем зарегистрировано;

вы хотите получить субсидию на покупку сжиженного газа, твёрдого или жидкого печного топлива;

на отопительный сезон субсидия была назначена в размере 0 грн.

ВАЖНО! Если подать заявление в течение двух месяцев с начала неотопительного сезона (то есть в мае или июне), субсидия все равно будет назначена с начала этого периода.

Совет: Если у вас возникли вопросы по поводу назначения и выплаты пенсий, субсидий, льгот или страховых выплат, вы можете обратиться в Пенсионный фонд по телефонам: 0-800-503-753 (звонки бесплатные); 044-281-08-70 и 044-281-08-71 (по тарифам вашего оператора). Звоните с понедельника по пятницу – с 8:00 до 20:00, в субботу – с 8:00 до 14:00.

Ранее мы рассказывали, куда жаловаться, если отказали в субсидии.