Надбавки к пенсиям: кому и какие платят?

Уже 77 лет прошло со времен Второй мировой войны. В Украине все еще живут свидетели тех трагичных событий. Как известно, для ветеранов войны государством устанавливаются специальные льготы и надбавки к пенсии. Но сейчас на наших глазах появляются молодые ветераны, новые участники боевых действий и рождаются современные дети войны. Возможно, для всех этих людей в скором будущем тоже будут установлены дополнительные льготы. Мы же пока решили сделать обзор всех видов надбавок, которые существуют на сегодняшний день. Тема необъятная, но большинство из них мы постарались упомянуть хотя бы кратко.

Минимальные пенсии и доплата за сверхстаж

Для начала обратимся к базовому Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Большая часть пенсий назначается на основании этого документа. Классическая пенсия по возрасту может состоять из основного размера пенсии и надбавки за сверхнормативный стаж. Эта надбавка может считаться у всех по-разному, примеры мы периодически приводим.

Что касается основного размера пенсии, то он, грубо говоря, определяется как коэффициент стажа, умноженный на зарплату. Например, 30 лет стажа дают право получать пенсию по возрасту в размере 30% от зарплаты. Если основной размер пенсии ниже минимального, то к нему, как правило, устанавливается доплата до размера минимальной пенсии. Это второй очень распространенный вид доплаты. На сегодняшний день существует несколько вариантов минимальной пенсии, потому и доплаты устанавливаются по-разному.

Многое зависит от вида пенсии, количества стажа, возраста пенсионера. Может быть доплата до прожиточного минимума (до 1934 гривен), а также целевые доплаты до 2100 гривен, до 2300 гривен, до 2500 гривен, до 2600 гривен и т.д. Так, с 1 марта этого года минимальная пенсионная выплата почти во всех случаях не может быть ниже 2100 гривен. А для людей со стажем 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин – 2300 гривен.

Кроме сказанного, минимальные виды пенсий отдельно установлены:

— для инвалидов войны и участников боевых действий (от 210 до 650% прожиточного минимума);

— для тех, у кого есть инвалидность, связанная с Чернобыльской катастрофой (от 3700 до 12 993,56 гривни, в зависимости от группы и причины инвалидности);

— для шахтеров, имеющих не менее пятнадцати лет подземного стажа (три прожиточных минимума);

— для членов семьи, потерявшей кормильца—военнослужащего (от 3868 до 7800 гривен).

Если основной размер пенсии не достигает указанных размеров, то во всех этих случаях к пенсии устанавливается соответствующая доплата.

К пенсии по возрасту также может устанавливаться доплата за более поздний выход на пенсию. Если человек имел право, но отказался уходить на заслуженный отдых, пенсию ему назначат позже и уже с надбавкой. В таком случае выплаты увеличиваются на 0,5% за каждый месяц более позднего выхода на пенсию. А если отсрочка — более шестидесяти месяцев, то увеличение идет на 0,75% за каждый такой месяц. Кроме этого, компенсация за более поздний выход на пенсию установлена женщинам, которым повышался пенсионный возраст в период с 2011-го до 2021 год. Максимальное повышение – 25%. В этом году женщинам, которые уходят на пенсию в 60 лет, отдельно доплачивают к пенсии 9%.

…с 1 марта этого года минимальная пенсионная выплата почти во всех случаях не может быть ниже 2100 гривен. А для людей со стажем 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин – 2300 гривен…

Особенности индексации и доплаты ветеранам

Ежегодно проводится индексация пенсий. Она сейчас не является классической надбавкой, если мы говорим о пенсиях по возрасту. При индексации на определенный процент пересматривается зарплата, которая подставляется в формулу расчета. От этого меняется основной размер пенсии и в итоге немного растет общий размер пенсии. Но если, например, общий размер пенсии после индексации вырос всего на 50 гривен, то правительство к пенсии устанавливает сверху еще 50 гривен, чтобы общий размер повышения был не меньше 100 гривен, как обещали с 1 марта этого года. Вот такие условные 50 гривен будут существовать как фиксированная доплата. Хотя при дальнейших «реформах» такие надбавки потом периодически могут исчезать.

Далее остановимся на уже упомянутых надбавках, которые регулируются специальными законами. Например, доплаты, предусмотренные Законами «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», «О жертвах нацистских преследований», «О социальной защите детей войны». Так участники войны, участники боевых действий, инвалиды войны, бывшие узники концлагерей, а также члены их семей получают надбавки к пенсии в размере от 10 до 50 процентов прожиточного минимума (на сегодняшний день это — от 193,40 до 967 гривен). Дети войны уже много лет получают всего лишь 66,43 гривни. Зачастую размеры таких надбавок устанавливаются или корректируются Кабинетом Министров, независимо от того, что сказано в законах. Еще дольше не пересматривался размер надбавки для реабилитированных граждан и членов их семей. Они получают 54,40 и 43,52 гривни соответственно.

Почетные доноры и лица с особыми заслугами

Почетные доноры получают к пенсии надбавку в размере 10% от прожиточного минимума, установленного на одно лицо в расчете на месяц. Сейчас размер такого прожиточного минимума составляет 2393 гривни (не путать с размером прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность, – 1934 гривни).

Лицам, проживающим в горной местности, пенсии увеличиваются на 20% — это предусмотрено Законом «О статусе горных населенных пунктов в Украине».

Существуют и так называемые дополнительные пенсии. Хотя по размеру они больше похожи на надбавки. Например, ежемесячная дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, для чернобыльцев выплачивается в размере от 56,94 до 474,50 гривни – в зависимости от категории и группы инвалидности.

В свою очередь пенсии за особые заслуги перед Украиной назначаются в размере от 20 до 40 процентов прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность (1934 гривни). То есть сейчас размер такой дополнительной пенсии колеблется в пределах от 386,80 до 773,60 гривни в зависимости от заслуг.

При этом существует еще отдельная надбавка для тех, у кого есть особые заслуги перед Родиной. Такие надбавки выплачиваются в размере 70% от указанного прожиточного минимума.

Доплачивают за возраст и несовершеннолетних детей

В зависимости от имеющегося статуса, группы инвалидности и некоторых других обстоятельств к пенсии могут устанавливаться целевая денежная помощь и надбавки на уход, размер которых может варьироваться от 40 до 1934 гривен, то есть доходить до 100% прожиточного минимума. Бывает так, что государственную помощь на уход назначают не в Пенсионном фонде, а в управлении труда и социальной защиты населения. Подробно на этом останавливаться не будем, так как это уже немного другая тема.

Пенсионеры, имеющие на своем иждивении детей до 18 лет, имеют право на надбавку к пенсии в размере 150 гривен. Если речь о военных пенсионерах, то здесь за ребенка дополнительно выплачивается 50% прожиточного минимума, то есть 967 гривен.

С недавних пор в Украине появились так называемые возрастные надбавки. Лицам в возрасте от 80 лет к пенсии доплачивают по 500 гривен, лицам в возрасте от 75 до 80 лет – по 400 гривен. С октября текущего года обещали также доплаты по 300 гривен гражданам в возрасте от 70 до 75 лет. Конечно, в нынешних условиях сложно что-либо загадывать. Тем не менее и пенсии, и все указанные к ним надбавки продолжают начисляться.

Сергей Коробкин