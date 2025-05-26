Как сообщает Болградская районная государственная администрация, педагог стал финалистом в номинации «Технологии», продемонстрировав профессиональное мастерство, креативный подход и инновационные методы преподавания.

Организаторы конкурса отмечают, что соревнование позволяет учителям со всей страны показать свои знания и умения, а также обменяться передовым опытом в сфере образования.

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Во время испытаний Сергей Николаев продемонстрировал глубокие знания, способность мотивировать учеников и организовывать современные уроки, что принесло ему заслуженное признание.

В управлении образования громады подчеркнули, что это достижение не только личный успех учителя, но и важное событие для всей образовательной среды Одесской области.

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